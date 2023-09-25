Рыбакина устроила жёсткий демарш в Токио. Елену окончательно доконали теннисные чиновники?

Елена Рыбакина снялась c турнира WTA-500 в Токио, который проходит на этой неделе. Весьма неожиданная новость, озадачившая любителей тенниса.

«Мне очень жаль сниматься с турнира в Токио. Я очень хотела сыграть на турнире, и мне очень нравится город. Но нужно ставить на первое место здоровье и физическую подготовку. И мне нужно время, чтобы полностью восстановить здоровье. Как теннисистка я хочу оставлять всю себя на корте, но сейчас моё тело к этому не готово. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные болельщики, поэтому для меня это было тяжёлым решением. Что касается проблем с WTA – это ещё одна причина для моих сомнений, и я буду чётко выражать их в будущем. Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю!» — объяснила своё решение Рыбакина.

Рыбакина как третья сеяная рассчитывала пропустить первый круг в Токио, но не получила прямой выход во второй раунд. В стартовом раунде в столице Японии отдыхают Ига Свёнтек (1), Джессика Пегула (2), Мария Саккари (4) и Каролин Гарсия (5). При том, что Саккари и Гарсия посеяны ниже Рыбакиной (3). Почему так произошло? В WTA действует специальное правило «BYE по результатам выступления». Применяется оно не так уж часто, но сути это не меняет. Если коротко, BYE – предоставление отдыха игрокам, которые много играли на прошлой неделе.

Саккари и Гарсия получили возможность пропустить первый раунд в Токио, потому что далеко зашли на недавнем турнире в Гвадалахаре. 24 сентября Мария выиграла этот «тысячник», победив в финале американку Кэролайн Доулхайд (7:5, 6:3). 23 сентября Саккари в полуфинале одолела именно Гарсию (6:3, 6:0).

Каролин Гарсия и Мария Саккари Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Из Мексики Мария и Каролин отправились в Японию, практически на другой конец света. Логично, что гречанке и француженке нужно время на отдых и акклиматизацию в новом часовом поясе. К сожалению, Саккари и Гарсии его предоставили в ущерб Рыбакиной, которая хоть и выше них в рейтинге, но свой последний матч провела 2 сентября, уступив румынке Соране Кырсте (3:6, 7:6, 4:6) на US Open.

«Спасибо, что в последний момент изменили правила. Как всегда, отличные решения, WTA», — написала Рыбакина ещё до снятия с турнира.

В обзоре турнира в Токио, опубликованном на сайте WTA 21 сентября, было указано, что BYE получат «первые четыре-шесть сеяных теннисисток (в зависимости от результатов выступления в Гвадалахаре)». В итоге организаторы приняли решение автоматически пропустить во второй раунд двух спортсменок, не игравших в Мексике (Свёнтек, Пегула) и двух, которые показали там отличный результат (Саккари, Гарсия). Рыбакина в рейтинге находится ниже Иги и Джессики, но в плане свежести явно имела преимущество над Марией и Каролин.

В первом раунде Елена Рыбакина должна была сыграть с 44-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой, но после снятия её место займёт лаки-лузер японка Химено Сакацумэ. Справедливо ли возмущение Рыбакиной? Да, в какой-то степени. В весьма дипломатичных объяснениях Рыбакиной о причинах снятия с турнира в Токио просматривается претензия. У Елены серьёзный конфликт с WTA. Рыбакина уже вступала в конфронтацию с главной организацией женского тенниса.

«Это позор. Чувствую, что я не совсем чемпионка», – данные слова Елена произнесла, когда на US Open – 2022 ей, на тот момент действующей победительнице Уимблдона, назначили игру на корте №12 – одной из самых маленьких площадок в Нью-Йорке. Очки за Уимблдон не начислялись из-за отстранения российских и белорусских теннисистов, поэтому Рыбакина была всего лишь 25-й сеяной, хотя могла входить в топ-10. Елена сенсационно вылетела в первом раунде, проиграв малоизвестной француженке Кларе Бюрель. Рыбакина подошла к турниру в плохой форме и винить в поражении должна только саму себя. Но её замечание по поводу корта действительно выглядело уместным. Чемпионке Уимблдона могли бы выделить площадку получше, не обращая внимания на рейтинг.

Елена Рыбакина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Расписание «Мастерса» в Монреале в этом году вызвало недовольство многих теннисисток. Рыбакина – одна из них. Елена в четвертьфинале сломила россиянку Дарью Касаткину (5:7, 7:5, 7:6) за 3 часа и 27 минут. Матч закончился примерно в три часа ночи. Рыбакина упрекнула WTA за то, что организация плохо прорабатывает вопросы расписания, и обвинила чиновников в непрофессионализме.

«Это первый раз, когда матч длился так долго. Мы закончили очень поздно. Это первый и, надеюсь, последний раз, потому что было немного непрофессионально с точки зрения… Я не могу сказать, что виновато руководство турнира, потому что здесь дело в WTA, менеджмент организации пока немного слабый», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Елена на следующей стадии проиграла россиянке Людмиле Самсоновой, которая тоже настрадалась от проблем с плотным расписанием. Монреаль полностью истощил Рыбакину. На последующем «Мастерсе» в Цинциннати она снялась в матче третьего раунда, а затем не лучшим образом выступила на US Open.

Случай в Токио ознаменовал собой новый виток в конфликте Рыбакиной и WTA. BYE – известное правило в женском теннисе. Игроков уведомляют о его применении заранее. Елена считает, что ей сообщили о необходимости выходить на матч первого раунда слишком поздно. Её право. У Рыбакиной есть свои причины недолюбливать руководство WTA. Множество любителей тенниса под постом официального аккаунта WTA по поводу сетки турнира в Токио поддержали Елену.

«До свидания, WTA! Вы так несправедливы к Рыбакиной».

«Посев должен быть основан на результатах! Почему Елена обязана играть в первом раунде из-за того, что Гарсия и Саккари решили выступить во всех возможных турнирах? Они сами решали, как составлять своё расписание».

«WTA ненавидит Елену Рыбакину».

«Правило BYE странное само по себе. Это значит, что WTA не может составить нормальный календарь, чтобы все могли отдохнуть и нормально участвовать в следующем турнире, даже если приходится лететь на него с другого конца света».

«Просто уберите это странное правило. В нём нет никакого смысла».

«На 100% согласна с Рыбакиной. Они заранее строят график турнира. Они в курсе всех рисков. Сеяные не должны страдать только из-за того, что не играли на турнире неделей ранее», — написала в соцсетях австралийская теннисистка Рене Стаббс.

Конечно, есть и критика решения Рыбакиной. Основные аргументы болельщиков – Елена не выходила на корт более трёх недель, поэтому вполне могла бы соизволить провести матч первого раунда с далеко не самой звёздной соперницей. Тем более что турнир в Токио длится всего неделю, в отличие от «Больших шлемов» или «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

В какой-то степени недовольство теннисных фанатов объяснимо. Елена как следует проучила бы теннисных чиновников, выйдя на корт в первом раунде и в конечном счёте выиграв турнир в Токио. Рыбакина решила сняться, чему тоже можно найти оправдания. Всё-таки правило BYE действительно странное, ущемляющее интересы одних теннисисток в пользу других.

WTA следует составлять расписание так, чтобы все пребывали в равных условиях, нормально готовились к турнирам и BYE исчезло само по себе за ненадобностью. Жёсткий демарш Рыбакиной явно привлечёт внимание к этой проблеме. Елена заявила, что в будущем продолжит выражать сомнения в работе WTA. Главное, чтобы всё ограничивалось полезной конструктивной критикой и не переросло в по-настоящему серьёзный конфликт.