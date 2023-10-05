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Пекин-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Вероника Кудерметова проиграла Кори Гауфф

Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open Гауфф. Оборвалась серия побед россиянки
Александр Насонов
Кудерметова проиграла новой чемпионке US Open
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В первой партии с третьей ракеткой мира на «тысячнике» в Пекине Вероника упустила четыре сетбола, в том числе тройной.

В четверг, 5 октября, на турнире WTA-1000 в Пекине проходят заключительные матчи третьего круга. Вторым в расписании стоял поединок российской теннисистки Вероники Кудерметовой, посеянной под 16-м номером, и действующей чемпионки US Open, третьей ракетки мира Кори Гауфф.

Кудерметова в первом круге получила performance bye, а во втором одержала волевую победу с двумя «баранками» (крайне редкий случай) над украинкой Лесей Цуренко — 3:6, 6:0, 6:0. Гауфф же в первом раунде в двух сетах обыграла Екатерину Александрову, а во втором выдержала тяжёлое сражение с хорваткой Петрой Мартич — 7:5, 5:7, 7:6.

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К очному матчу американка и россиянка подходили на впечатляющих сериях побед. У Кори серия эта, конечно, была ещё внушительнее. Напомним, что Гауфф, прежде чем выиграть US Open (семь побед), завоевала трофей на «тысячнике» в Цинциннати (ещё пять). Таким образом, с учётом Пекина у неё было уже 14 выигранных матчей подряд.

Но и Кудерметова, в чей тренерский штаб недавно вошёл Дмитрий Турсунов, в последнее время выглядит достойно. В Токио Вероника завоевала титул, выиграв пять матчей, плюс победила во втором круге Пекина — итого шесть побед подряд.

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До отчётного противостояния Кудерметова и Гауфф по разу обыграли друг друга. На харде в четвертьфинале Дохи-2023 россиянка выиграла 6:2, 3:6, 6:1, а на грунте в первом круге Штутгарта, тоже в этом сезоне, американка взяла верх со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

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Начало матча полностью осталось за Гауфф. Она легко взяла свой гейм, а потом добилась брейка под ноль — 2:0. В третьем гейме Кудерметова заработала двойной брейк-пойнт, но упустила его, а затем американка под ноль взяла свою подачу — 3:1. После этого у теннисисток начались проблемы на подаче — как следствие, в матче состоялось три брейка подряд, в том числе два от россиянки. В восьмом гейме Веронике это надоело, и, подав под ноль, она наконец сравняла счёт — 4:4.

В девятом гейме Кудерметова не в последнюю очередь благодаря ошибкам Гауфф оформила третий брейк подряд. Подавая на партию при 5:4, россиянка упустила тройной сетбол, допустив при этом одну двойную ошибку, а затем ещё один. Американка же со второго брейк-пойнта смогла забрать подачу Вероники, начавшей ошибаться в ключевые моменты, и сравняла счёт — 5:5.

Вероника Кудерметова играет с Кори Гауфф на турнире WTA-1000 в Пекине в 2023 году

Вероника Кудерметова играет с Кори Гауфф на турнире WTA-1000 в Пекине в 2023 году

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Взяв ещё по гейму на подаче, теннисистки стали готовиться к тай-брейку. В нём они дошли до счёта 5:5 с двумя мини-брейками. В концовке Кудерметова дрогнула: сперва она допустила двойную (уже вторую за тай-брейк), а затем на подаче Гауфф ошиблась в розыгрыше — 7:6 (7:5) в пользу Кори за 1 час 9 минут.

Обидная развязка первого сета, похоже, здорово подкосила Кудерметову. Во второй партии у неё не получалось почти ничего, а у Гауфф, наоборот, едва ли не всё. Американка уверенно выиграла первые четыре гейма, после чего не испытала сложностей с тем, чтобы довести дело до победы.

В пятом гейме Кори упустила брейк-пойнт (он же скрытый матчбол), и Вероника размочила счёт — 4:1 в пользу её соперницы. А при 5:2 Гауфф подавала на матч — и успешно справилась с задачей, использовав второй матчбол. Итоговый счёт — 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Кори, которой понадобилось на это 1 час 46 минут.

Пекин (ж). 3-й круг
05 октября 2023, четверг. 09:40 МСК
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		2
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Вот так Гауфф вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине. Это уже её 15-я победа подряд. Кудерметова же остановилась на шести выигранных матчах подряд. В 1/4 финала соперницей американской теннисистки станет победительница игры Мария Саккари (Греция, 6) — Ван Синьюй (Китай).

WTA-1000. Пекин-2023. Турнирная сетка

Матчи третьего круга закончатся сегодня, 5 октября. Четвертьфиналы состоятся 6 октября, полуфиналы — 7 октября, финал — 8 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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