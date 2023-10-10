Мирра Андреева победила скандальную украинку в Гонконге. И уже 48-я в лайв-рейтинге

На этой неделе в Гонконге проходит турнир категории WTA-250. Первые два номера посева получили двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, располагающаяся строчкой ниже.

Для российских болельщиков этот турнир интересен тем, что в основную сетку попали сразу шесть россиянок: Анна Блинкова (5), Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Камилла Рахимова и Валерия Савиных.

Особый интерес вызывал матч 16-летней Андреевой, 50-й ракетки мира, которая сражалась с украинкой Даяной Ястремской, находящейся в конце первой сотни рейтинга WTA. Изначально этот поединок должен был состояться вчера, 9 октября, но из-за дождя в расписание пришлось вносить коррективы.

Пять лет назад Ястремская, которой было тогда 18 лет, выиграла турнир в Гонконге. Казалось бы, с тех пор прошло уже много времени, но это не отменяет того факта, что украинка начала турнир в ранге действующей чемпионки — Открытый чемпионат Гонконга вернулся в календарь впервые с 2018-го.

Андреева и Ястремская в первый раз встретились на корте в июле этого года. Тогда россиянка разгромила украинку на грунте Лозанны со счётом 6:0, 6:2. Вскоре после этого Даяна спровоцировала скандал, обвинив Мирру в лайках к пророссийским постам в социальных сетях. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Перед началом матча Андреева и Ястремская по очереди сфотографировались с одним из официальных лиц турнира. Совместные снимки российских и украинских спортсменов в текущих политических реалиях невозможны. В первом сете соперницы какое-то время держали каждая свою подачу — без брейк-пойнтов; в то же время обе теннисистки пытались придумать что-то на приёме, пусть и без особого успеха.

Первый брейк-пойнт в этом матче возник в девятом гейме. Ястремская, подавая, начала гейм с 30:0, но потом стала вдруг ошибаться и отдала свою подачу — 5:4 в пользу Андреевой. Подавая на сет, россиянка не испытала особых проблем — 6:4 за 42 минуты.

Во второй партии Ястремской, не прекращавшей ошибаться, уже в первом же гейме пришлось непросто, но Андреева упустила оба брейк-пойнта. А во втором гейме уже россиянка неудачно действовала на подаче, допустив к тому же двойную ошибку на брейк-пойнте, вследствие чего украинка повела со счётом 2:0. Но третий гейм она начала крайне неудачно, и Мирра вышла на тройной брейк-пойнт. С третьей попытки она всё же реализовала его, после чего подала под ноль — 2:2.

Далее соперницы взяли по гейму на подаче, а потом Андреева оформила брейк под ноль, после того как Ястремская допустила три двойные за гейм — 4:3 с брейком в пользу россиянки. После этого Мирра быстро закончила матч в свою пользу. В восьмом гейме она подала под ноль, а в девятом реализовала первый же матчбол на приёме — соперница пробила в аут. 6:4, 6:3 за 1 час 23 минуты.

Послематчевого рукопожатия не состоялось. Спортсменки по очереди поблагодарили за работу судью на вышке и ушли каждая на свою половину корта.

Вот так Андреева вышла в 1/8 финала турнира в Гонконге. В лайв-рейтинге 16-летняя россиянка идёт уже 48-й. Во втором круге она сыграет либо с Азаренко, либо с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес.

Также сегодня свои матчи проведут Рахимова, Блинкова, Павлюченкова и Аванесян. За всеми событиями их поединков следите в «лайве» на «Чемпионате».

Турнир WTA-250 в Гонконге завершится 15 октября.