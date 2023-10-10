Мирра Андреева бьётся с украинкой! А Кудерметова и Звонарёва готовятся к дерби. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. На «Мастерсе» в Шанхае и WTA-250 в Сеуле россияне во вторник не играют, а вот в Чжэнжоу и Гонконге в одиночном разряде сразятся сразу девять представительниц России, причём состоится и первое российское дерби – Вера Звонарёва (Q) сразится с Вероникой Кудерметовой (девятый номер посева). Также выступят Людмила Самсонова (11), Дарья Касаткина (8), Мирра Андреева, Анна Блинкова (5), Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Причём в Гонконге из-за дождей никак не завершится квалификация, а из неё основная сетка может ещё пополниться россиянками. За всеми подробностями следите в нашей трансляции.
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Стартовал 4-й круг на «Мастерсе» в Шанхае. Андрей Рублёв, единственный из россиян, оставшихся в одиночной сетке, сегодня не играет. Зато продолжает удивлять венгр Фабиан Марожан, который забрал сет у Каспера Рууда. За ходом матча следите в нашем онлайн-табло.
Корнеева и Лансере — в основе
После двух дней ливней наконец-то пошли игры в Гонконге. Уже завершено три матча из четырёх, относящихся к финалу квалификации. Две россиянки пробились в основу.
Анна Данилина (Казахстан) — Дарья Лодикова — 6:4, 6:2
Софья Лансере — Я И Ян (Китайский Тайбэй) — 6:3, 4:6, 6:4.
Алина Корнеева — Конни Перрен (Швейцария) — 6:3, 6:4.
Далила Якупович (Словения) — Дарья Савилл (Австралия) — 4:4.
Расписание вторника
Сегодня на двух азиатских турнирах в 8 матчах сыграют девять россиянок. Вот полное расписание.
О том, как прошёл игровой день накануне, читайте в нашем вчерашнем лайве.
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