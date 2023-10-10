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Мирра Андреева, Звонарёва, Кудерметова: онлайн-трансляция Гонконга, Чжэнчжоу — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Мирра Андреева бьётся с украинкой! А Кудерметова и Звонарёва готовятся к дерби. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн теннисных турниров в Гонконге и Чжэнчжоу
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Российские теннисисты зажигают в Азии. Сразу девять наших игроков сражаются во вторник. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. На «Мастерсе» в Шанхае и WTA-250 в Сеуле россияне во вторник не играют, а вот в Чжэнжоу и Гонконге в одиночном разряде сразятся сразу девять представительниц России, причём состоится и первое российское дерби – Вера Звонарёва (Q) сразится с Вероникой Кудерметовой (девятый номер посева). Также выступят Людмила Самсонова (11), Дарья Касаткина (8), Мирра Андреева, Анна Блинкова (5), Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Причём в Гонконге из-за дождей никак не завершится квалификация, а из неё основная сетка может ещё пополниться россиянками. За всеми подробностями следите в нашей трансляции.

WTA-500. Чжэнчжоу-2023. Сетка
WTA-250. Гонконг-2023. Сетка
Чжэнчжоу. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 10:00 МСК
Вероника Кудерметова
17
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Вера Звонарёва
369
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Гонконг. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 10:00 МСК
Мирра Андреева
50
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
97
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Гонконг. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 10:15 МСК
Варвара Грачёва
46
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
81
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Гонконг. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 11:45 МСК
Юлия Путинцева
68
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
37
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Чжэнчжоу. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 11:30 МСК
Людмила Самсонова
16
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Татьяна Мария
55
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Гонконг. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 13:15 МСК
Анастасия Павлюченкова
61
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Яна Фетт
196
Хорватия
Яна Фетт
Я. Фетт
Чжэнчжоу. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 15:00 МСК
Элизабетта Коччаретто
34
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Гонконг. 1-й круг
10 октября 2023, вторник. 15:30 МСК
Синьюй Ван
32
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
67
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

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Корнеева и Лансере — в основе Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Стартовал 4-й круг на «Мастерсе» в Шанхае. Андрей Рублёв, единственный из россиян, оставшихся в одиночной сетке, сегодня не играет. Зато продолжает удивлять венгр Фабиан Марожан, который забрал сет у Каспера Рууда. За ходом матча следите в нашем онлайн-табло.

Шанхай. 4-й круг
10 октября 2023, вторник. 07:40 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 1
7 7 		3 1
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
09:06 Даниил Сальников

Корнеева и Лансере — в основе

После двух дней ливней наконец-то пошли игры в Гонконге. Уже завершено три матча из четырёх, относящихся к финалу квалификации. Две россиянки пробились в основу.

Гонконг-2023. Финал квалификации.
Анна Данилина (Казахстан) — Дарья Лодикова — 6:4, 6:2
Софья Лансере — Я И Ян (Китайский Тайбэй) — 6:3, 4:6, 6:4.
Алина Корнеева — Конни Перрен (Швейцария) — 6:3, 6:4.
Далила Якупович (Словения) — Дарья Савилл (Австралия) — 4:4.
09:03 Даниил Сальников

Расписание вторника

Сегодня на двух азиатских турнирах в 8 матчах сыграют девять россиянок. Вот полное расписание.

09:01 Даниил Сальников

О том, как прошёл игровой день накануне, читайте в нашем вчерашнем лайве.

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