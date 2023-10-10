Российские теннисисты зажигают в Азии. Сразу девять наших игроков сражаются во вторник. Подробности – в трансляции.

Мирра Андреева бьётся с украинкой! А Кудерметова и Звонарёва готовятся к дерби. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. На «Мастерсе» в Шанхае и WTA-250 в Сеуле россияне во вторник не играют, а вот в Чжэнжоу и Гонконге в одиночном разряде сразятся сразу девять представительниц России, причём состоится и первое российское дерби – Вера Звонарёва (Q) сразится с Вероникой Кудерметовой (девятый номер посева). Также выступят Людмила Самсонова (11), Дарья Касаткина (8), Мирра Андреева, Анна Блинкова (5), Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Причём в Гонконге из-за дождей никак не завершится квалификация, а из неё основная сетка может ещё пополниться россиянками. За всеми подробностями следите в нашей трансляции.

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