Последний из топ-10! Рублёв дожал непростого американца в Шанхае, выйдя в 1/4 финала

В среду, 11 октября, на «тысячнике» в Шанхае прошли четвертьфинальные матчи. Последними на Центральный корт Стэдиум Ци Чжун Форестс Спортс Сити-арены вышли американский теннисист Томми Пол, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, и седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв. Именно этот поединок различные эксперты и любители тенниса выделили в качестве главного в программе игрового дня, ведь из отечественных спортсменов продолжал борьбу на китайских соревнованиях лишь 25-летний уроженец Москвы.

И Пол, и Рублёв в преддверии очной битвы успели провести в Шанхае уже по две встречи. В своём первом матче на предпоследнем «Мастерсе» в сезоне 26-летний уроженец Вурхис Тауншипа разгромил Себастьяна Офнера из Австрии, повесив ему «баранку» — 6:3, 6:0. Далее полуфиналист Australian Open 2023 года в трудном трёхсетовике одолел француза Артюра Фиса со счётом 6:4, 6:7 (7), 6:4. Россиянин, в свою очередь, прошёл двух представителей Франции, поочерёдно разобравшись с Кентеном Алисом (6:4, 7:5) и Адрианом Маннарино (6:3, 6:0).

История личных противостояний Пола и Рублёва является довольно богатой: теннисисты на взрослом уровне встречались уже пять раз. Вторая ракетка России оказывался сильнее своего оппонента в четырёх из этих противостояний (Вашингтон-2018, Гамбург-2020, Мадрид-2021, Хихон-2022). Представитель «звёздно-полосатых» смог взять верх над Андреем лишь однажды. Случилось это в 2021-м на домашнем «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Тогда хозяин кортов закрыл знаменитого россиянина в трёх партиях — 6:4, 3:6, 7:5.

Сам Рублёв, который ещё не отобрался на Итоговый турнир в Турин, в преддверии игры с Полом поделился своими целями на ближайшее будущее.

«Цели в этом сезоне? Титулы? Не знаю. Честно говоря, у меня нет конкретной цели. Цель – совершенствоваться, становиться лучше как игрок. После этого, если я каким-то образом смогу выиграть большой титул, отлично. Если нет — буду продолжать работать.

Конечно, мне хотелось бы пройти дальше на турнирах «Большого шлема», но в этом году я сыграл в трёх четвертьфиналах, чего мне раньше никогда не удавалось, так что это тоже хорошее достижение. Есть титул в Монте-Карло. Сейчас цель – попытаться пройти квалификацию в Турин. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Рублёв на пресс-конференции.

Отчётное противостояние началось с того, что теннисисты уверенно брали свои подачи. Так, игроки дошли до счёта 2:2. Однако 25-летний уроженец Москвы всё же относительно медленно начал сет, на старте проиграл все важные очки и в пятом гейме не сделал брейк с двойного брейк-пойнта. Затем вторая ракетка России отдал свою подачу, позволив оппоненту вырваться вперёд — 4:2. Но впоследствии Андрей начал играть более внимательно и цепко и меньше ошибался. Рублёв во второй половине партии очень неплохо подавал и регулярно цеплялся на приёме. Эти факторы сначала позволили седьмой ракетке мира сначала вернуться в сет, сравнять счёт, а затем и вовсе завершить начатый камбэк — 7:5. Статистика партии: 7 — 12 по ударам навылет и ошибкам у Пола, 7 — 8 — у Андрея соответственно.

Андрей Рублёв Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Вторая партия получилась упорной и вязкой. Соперники раз за раз разом брали свои подачи. Примечательно, что до счёта 5:5 у игроков был лишь один брейк-пойнт на двоих. Его заработал россиянин в пятом гейме сета, но конвертировать в итоговый брейк не сумел. Однако олимпийский чемпион Токио в миксте всё же решил не доводить дело до тай-брейка. В 11-м гейме россиянин взял чужую подачу и в итоге подал на матч — 7:5, 7:5 за 1 час 35 минут. Американец, в свою очередь, очень много ошибался, особенно слева. Итоговые статистические показатели: 15 — 23 по ударам навылет и ошибкам у Томми, 22 – 15 — у Андрея соответственно.

Таким образом, россиянин шагнул в свой девятый четвертьфинал на «тысячнике» в карьере и второй в нынешнем сезоне. Примечательно, что Рублёв остался единственным игроком из топ-10, который продолжает борьбу за главный трофей в Шанхае. Далее седьмая ракетка мира сразится с французом Уго Умбером, которому на прошлой неделе уступил на «пятисотнике» в Пекине.