Заработала $ 25 млн, нашла солидного жениха. Чемпионка «Шлемов» красиво уходит из тенниса

Испанка Гарбинье Мугуруса – одна из лучших теннисисток последнего десятилетия. Бывшая первая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдона-2017 в феврале этого года решила приостановить карьеру. Изначально Мугуруса планировала пропустить только «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, но затем продлила паузу на грунтовый и травяной сезоны. Отпуск продлился, и когда WTA-тур переехал на хард. 8 октября Гарбинье исполнилось 30 лет. Через несколько дней после знаменательной даты испанка фактически объявила о завершении карьеры.

«Моя форма изменилась, Я стараюсь поддерживать себя в тонусе, когда не участвую в турнирах. Но я не выкладываюсь до предела. Я регулярно занимаюсь в зале, как можно больше раз в неделю. Люблю тренировки с отягощениями, дополняю кардио, зумбой, пилатесом, йогой, боксом. Пользуясь возможностью, делаю всё то, на что у меня не было времени, когда я тренировалась для тенниса. На сегодняшний день у меня нет никаких намерений вернуться к участию в соревнованиях. Сейчас мой план – высыпаться, отдыхать, быть с семьёй, навёрстывать упущенное.

Я не заглядываю дальше планов на сегодня, завтра и эту неделю. Я всегда очень мотивирована, а в такой конкурентной среде, как теннис топ-уровня, я точно знаю, что если не буду тренироваться, то будут мои коллеги и соперницы, и они меня обыграют, потому что будут лучше подготовлены. Какое место теннис занимает в моём распорядке дня? Никакое. Я по-прежнему слежу за коллегами, время от времени могу поиграть, но не активно, а скорее для удовольствия. Тенниса нет ни в моих мыслях, ни в распорядке дня, я сделала полноценный перерыв и стараюсь держаться подальше от кортов», — сказала Мугуруса в интервью Women’s Health Magazine.

Да, Мугуруса прямо не сказала «я ухожу окончательно и бесповоротно», но по её настрою видно, что возвращаться она не собирается. У Гарбинье нет никакого желания играть в теннис прямо сейчас. С течением времени оно вряд ли резко появится, скорее совсем улетучится. Хотелось бы ещё увидеть Мугурусу на корте, но испанка вправе сама определять своё будущее. Решение Гарбинье вполне объяснимо.

Мугуруса переживала серьёзный спад ещё до приостановки карьеры. В конце февраля 2023-го она опустилась в конец первой сотни рейтинга WTA. При том, что ровно за год до этого входила в топ-5. Последним громким успехом для неё остаётся победа на Итоговом турнире WTA в 2021-м, после чего начались проблемы. Сезон-2022 получился для Гарбинье абсолютно провальным. На Уимблдоне и «Ролан Гаррос» она вылетела уже в первом раунде, на Australian Open дошла до второго, а лучшее выступление на турнирах «Большого шлема» за год пришлось на US Open – сход с дистанции в третьем круге.

Гарбинье Мугуруса пережила серьёзный спад в сезоне-2022 Фото: Kiyoshi Ota/Getty Images

Мугуруса почувствовала, что уже не может конкурировать на топ-уровне. Конечно, можно пересилить себя и усердно работать на тренировках, чтобы постараться вернуться в элиту. Гарбинье решила, что этот путь не для неё. Она заработала $ 24,81 млн призовых за карьеру, что является 12-м лучшим результатом в истории женского тенниса. Этим доходы не ограничились. У Мугурусы есть спонсорские сделки с производителем ракеток Babolat, а также с производителем обуви и одежды adidas. Рекламные контракты с ней заключали крупные бренды Rolex, Jaguar, Nivea, Beats, Cesar Insurance, Maui Jim и другие.

Многие партнёры наверняка уйдут или заметно уменьшат выплаты, учитывая тот факт, что Гарбинье не играет в теннис. Поэтому она старается развивать собственный бизнес. В 2022 году испанка приобрела миноритарную долю в Casa del Sol, бренде текилы, сооснователем которого является знаменитая актриса Ева Лонгория.

Мугуруса живёт в Женеве, где у неё есть роскошный особняк на берегу местного озера. С финансами всё в порядке, дела в личной жизни тоже налажены. В мае этого года Гарбинье объявила о помолвке с Артуром Борхесом. Жених старше Гарбинье на восемь лет. Артур является моделью и директором бренда одежды Tom Ford. История их отношений весьма романтичная. Борхес, по сути, был рядовым поклонником теннисистки, но сумел завоевать её сердце во время US Open – 2021 в Нью-Йорке.

«Я жила в гостинице рядом с Центральным парком, мне было скучно, я решила прогуляться. И мы столкнулись на улице. Внезапно он повернулся и сказал: «Удачи на US Open». А я стояла и думала: «Ого, такой красавчик». Потом он попросил сделать селфи. В дальнейшем мы ещё несколько раз пересекались и в итоге начали гулять по парку вместе. И так начались отношения», — заявила Мугуруса в интервью ¡Hola!

Артур Борхес и Гарбинье Мугуруса Фото: Из личного архива Гарбинье Мугурусы

Помолвка состоялась. На очереди свадьба, когда Борхес потеряет статус жениха и официально станет мужем Гарбинье. Уже есть ориентировочная дата и место проведения торжественного мероприятия.

«Мы хотели бы пожениться в 2023 году, летом, рядом с пляжем – и в Испании. Потому что это место нас объединяет», — сказала Мугуруса.

Вероятно, Борхес не такой состоятельный, как Мугуруса, но жених всё равно солидный. Главное, что у пары есть искренние чувства друг к другу. Артур – наполовину испанец, наполовину венесуэлец, как и Гарбинье. Этот факт ещё больше их объединяет.

Денег у Мугурусы достаточно, любимый человек рядом. Она может жить в своё удовольствие и ни о чём не заботиться. Хотя Гарбинье волнуют не только её личные вопросы, но и общечеловеческие. Испанка руководит образовательной неправительственной организацией Room to Read, целью которой является распространение образования на глобальном уровне. Мугуруса помогает маленьким детям из самых проблемных стран обрести грамотность. Она понимает, насколько это важное дело, поскольку родилась в столице Венесуэлы Каракасе и переехала в благополучную Испанию только в шесть лет.

Гарбинье уходит из тенниса на своих условиях и по собственному желанию. Её ждёт счастливая гражданская жизнь с построением семьи. Мугуруса многого добилась на корте, за что заслуживает всяческих комплиментов. Да, могла бы ещё поиграть, но решила не приезжать на турниры просто «ради участия». Способность вовремя остановиться – ещё одно достоинство, за которое двукратной чемпионке «Шлемов» тоже следует отдать должное.