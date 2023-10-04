Теннисная красотка Бушар объявила о романе с новым парнем. Жениха Эжени сразу же засмеяли

Канадская теннисистка Эжени Бушар объявила об отношениях с Джеком Бринкли-Куком.

«Малыш», — написала Бушар в социальных сетях, опубликовав совместное фото с возлюбленным.

Кроме того, Эжени поделилась с подписчиками видео, на котором она целуется с Бринкли-Куком. Чтобы ни у кого не было сомнений, что тот является её новым бойфрендом. Нетипичное поведение для Бушар, которая ранее не слишком афишировала свою личную жизнь. Если и публиковала фото с представителями мужского пола, то преимущественно со своим младшим братом Уильямом.

Создаётся впечатление, что Бушар сильно влюблена в Бринкли-Кука. Возможно, чувства Джека к Эжени не настолько сильные, как у неё к нему. На своей странице он не размещал фото с теннисисткой. Более того, никак не реагировал на её милый комментарий под своим последним снимком. Этим отношениям определённо ещё предстоит пройти проверку на прочность. Пока же за Эжени радуются некоторые её коллеги.

«Милашки!» — написала чемпионка US Open – 2017 американка Слоан Стивенс под постом Бушар.

«Мои абсолютные любимчики», — отреагировала теннисистка из США Айша Мухаммад.

«Всё с вами ясно», — отметила представительница Новой Зеландии Эрин Рутлифф.

«Наконец-то это случилось», — написала канадка Кэрол Чжао.

Эжени Бушар и Джек Бринкли-Кук Фото: из личного архива Эжени Бушар

Фанаты тоже старались подбодрить Бушар, но многим бросился в глаза тот факт, что Бринкли-Кук как-то слишком чёрство реагирует на знаки внимания девушки. Некоторые саркастические комментарии.

«Он выглядит так, будто ему приказали поцеловать сестру, лол»;

«Я не хотел говорить это, но, чёрт возьми, похоже на поцелуй без любви»;

«Он похож на аналитика бэк-офиса Goldman Sachs, который только что совершил мошенничество с ценными бумагами».

Бринкли-Кук действительно выглядел не слишком влюбленным и вёл себя довольно прохладно. Возможно, он просто застеснялся, и речь не идёт о неискренности чувств. Хотя Джек привык к объективам камер и уже давно привлекает к себе внимание журналистов. 28-летний парень является сыном знаменитой американской супермодели Кристи Бринкли, которая прославилась своими снимками в купальниках на обложках журнала Sports Illustrated в конце 1970-х – начале 1980-х.

Кристи Бринкли и Джек Бринкли-Кук Фото: Из личного архива Кристи Бринкли

Сейчас Кристи Бринкли 69 лет. Она воспитывает троих детей – Джека, его старшую сестру Алексу и младшую Сейлор. Джек родился в третьем браке Кристи с агентом по недвижимости Ричардом Таубманом, но воспитывался её следующим мужем архитектором Питером Куком, фамилию которого он взял себе.

Кристи Бринкли до сих пор пользуется большим вниманием медиа, появляется на различных светских мероприятиях. Дочери Алекса и Сейлор пошли по стопам матери — стали моделями и работают в индустрии развлечений. Алекса также увлекается написанием песен.

Джек Бринкли-Кук с матерью Кристи, сёстрами Алексой и Сейлор Фото: Taylor Hill/Getty Images

Джек во многом является противоположностью матери и сестёр. Парень не слишком активен в соцсетях и достаточно скрытен, если сравнивать его с ближайшей роднёй. Тем не менее совсем непубличным человеком Джека назвать нельзя. Он часто гостил на светских мероприятиях, снимался в фотосессии для журнала People, исполнял второстепенные роли в сериалах и короткометражных фильмах.

СМИ характеризуют род деятельности Джека как «актёр и модель», хотя очевидно, что эти профессии не его призвание. Парень просто является представителем состоятельной семьи и получает удовольствие от жизни. Особенно сильно он любит развлечения на воде, чем делится в своих соцсетях.

«Главное, что мне передалось от матери — это чувство приключений. Наверное, моя любимая вещь в мире — это океан. Я занимаюсь сёрфингом и парусным спортом, плаваю. Что бы это ни было, всему, что связано с океаном, я научился у неё, потому что она тоже любит океан», — утверждает Джек.

Ещё одна страсть Джека Бринкли-Кука – теннис. Он каждый год появляется на US Open. Какое-то время Джек посещал турнир «Большого шлема» в компании своей девушки – датской супермодели Нины Агдал.

Джек Бринкли-Кук и Нина Агдал на US Open — 2019 Фото: Gotham/Getty Images

Агдал около года встречалась с легендарным актёром Леонардо Ди Каприо, после чего ушла к Джеку. Они состояли в отношениях в период с 2017 по 2021 год. Затем Нина завязала роман с блогером и боксёром Логаном Полом, а Джек какое-то время оставался без пары. Теперь Бринкли-Кук встречается с Эжени Бушар, за игрой которой ранее часто наблюдал на корте. Их замечали вместе на пляже в Майами ещё в прошлом году, но теперь роман подтверждён официально.

Бушар в 2022-м рассталась с игроком НФЛ Мэйсоном Рудольфом и несколько месяцев оставалась свободной. В ноябре канадская теннисистка описала идеальную версию своего нового избранника.

«Я бы точно не хотела встречаться с кем-то из мира тенниса, потому что тогда был бы перебор, теннис без остановки. С одной стороны, у вас, вероятно, будет больше общего, чем с кем бы то ни было, но, с другой стороны, большинство моих друзей не связаны с теннисом. Мне нравится написать или позвонить им и поговорить на другие темы, потому что весь мой день – это теннис. То же можно сказать и о свиданиях.

Кто-то спортивный, безусловно, идеально бы подошёл. Уважительный, но в то же время уверенный. Я считаю, что уверенность в себе очень привлекательна. Это должен быть весёлый человек, важна индивидуальность. Через какое-то время внешняя красота меркнет, и если вы хотите быть вместе в будущем, то должны смешить друг друга и быть друзьями», — сказала Бушар.

Видимо, Джек Бринкли-Кук соответствует заявленным критериям, хотя этого и не скажешь по их совместному видео на странице Эжени. Он как минимум не представляет мир тенниса, что было важно для Бушар. Время покажет, насколько прочными окажутся эти отношения. Пока же Эжени не мешало бы наладить дела не только в личной жизни, но и разобраться со своей карьерой.

Бывшая пятая ракетка мира и финалистка Уимблдона-2014 Бушар уже давно не радует своих фанатов выступлением на корте. В последнее время для 29-летней Эжени стало нормой играть по два-три матча в месяц. В сентябре она получила уайлд-кард на «Мастерс» в Гвадалахаре. В какой-то мере выступила не так уж плохо: в 1/32 финала обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (6:1, 7:6), после чего на следующей стадии создала серьёзные проблемы входящей в топ-20 и пребывающей в отличной форме россиянке Веронике Кудерметовой (2:6, 7:6, 4:6).

Эжени Бушар не слишком успешна на корте в последнее время Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сейчас Бушар занимает 218-е место в рейтинге WTA. Перспектив подняться выше нет, если участвовать в одном или максимум двух турнирах за месяц или вообще неделями не выходить на корт (канадка ни разу не играла в июле). Хотя, вероятно, Эжени вполне устраивает пребывание в топ-300. Теннис всё ещё занимает важное место в её жизни, но уже не приоритетное.

Бушар часто работает в качестве эксперта на спортивном канале Sportsnet, а с 2024 года планирует попробовать себя на профессиональном уровне в пиклболе – смеси бадминтона, пинг-понга и тенниса. Уайлд-кард на «Мастерс» в Гвадалахаре – единичный случай, когда ей подарили возможность проявить себя в основной сетке крупного турнира. На «Шлемах» Эжени приходится играть в квалификации. Преодолеть отборочную стадию не удавалось уже давно. Последний раз она играла в основной сетке мэйджора на «Ролан Гаррос» — 2020.

Канадка наверняка смирилась с невозможностью вернуться на топ-уровень. Она играет в теннис в своё удовольствие, параллельно обустраивая личную жизнь. С занятостью после тенниса проблем тоже не будет.

Эжени чрезвычайно популярна в соцсетях и получает высокий доход от рекламы. У неё есть опыт на телевидении, Пиклбол тоже принесёт определённые средства, так как этот выставочный вид спорта стремительно развивается в США. В общем, Бушар точно не пропадёт, несмотря на безвозвратную потерю звёздного статуса в женском теннисе.