Адьос, Гарбинье? Бывшая 1-я ракетка, бравшая два «Шлема», попала в длительную колею неудач

Проиграв с сентября 2022 года шесть матчей подряд, бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Абу-Даби, сославшись на личные причины. Что происходит с двукратной победительницей «Шлемов»?

Уникальная спортсменка

Мугуруса – очень неординарная личность в мире женского тенниса. Например, к сезону 2020 года Гарби решила совершить восхождение на Килиманджаро – высочайшую точку Африки. Согласитесь, довольно уникальный случай для действующих игроков. Испанка вместе с коллективом тренерского штаба рассматривала это восхождение как этап подготовки к соревнованиям.

Гарбинье Мугуруса Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГАРБИНЬЕ МУГУРУСЫ

А ещё Мугуруса любит танцевать. В июне 2021 году её спонсор страховая компания Caser даже сняла с ней рекламный ролик, в котором Гарбинье танцевала на одной из улиц Мадрида. После одного из турниров испанка признавалась, что это занятие у неё в крови. Неудивительно, ведь папа у неё из Страны Басков, а мама – венесуэлка.

Гарбинье Мугуруса Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГАРБИНЬЕ МУГУРУСЫ

Спортсменка постоянно задействована и в медиасфере. Уже несколько лет Гарбинье является постоянным членом основной линейки бренда adidas (ранее Мугуруса выступала в коллекциях adidas и дизайнера Стеллы Маккартни). Испанская теннисистка с венесуэльскими корнями регулярно снимается для промороликов компании, подготовленных специально к выходу очередной модной коллаборации. Немецкий бренд готовил эксклюзивные коллекции для теннисистки на турниры «Большого шлема» и другие соревнования. Она входит в число тех, кто регулярно попадает на обложки различных модных изданий. Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Women's Health – далеко не весь перечень журналов, где можно увидеть спортсменку.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале adidas.

Первый «Шлем»

Теперь давайте вернёмся в 2016 год. На дворе май, и все теннисистки готовятся ко второму мэйджору в сезоне – «Ролан Гаррос». Главными фаворитками турнира, безусловно, являются Серена Уильямс, посеянная под первым номером, Агнешка Радваньска, Анжелика Кербер и многие другие. Заставила обратить на себя внимание и Гарбинье Мугуруса, которая являлась четвёртым номером турнира.

На пути к своему дебютному финалу на корте Филиппа Шатрие испанка проиграла лишь сет. В битве за трофей её ждала прима женского тура – Уильямс-младшая. 22-летняя испанка намеревалась взять реванш у Серены за поражение на Уимблдоне-2015, ведь тогда именно знаменитая американка обыграла её в решающем матче травяного «Шлема». Но 4 июня 2016 года всё было иначе. Мугуруса отомстила на тот момент 21-кратной чемпионке мэйджоров за обидную неудачу в Лондоне, одолев грозную соперницу в двух сетах. Для Гарби это была первая победа в карьере на ТБШ! Да ещё какая: победа над Сереной Уильямс в финале самого важного теннисного турнира – это самая впечатляющая виктория, которую вы можете одержать.

«Мне кажется, я амбициозна. Думаю, у меня сильный характер, и мне нравится бороться. Я люблю играть с лучшими теннисистками планеты. Для меня это источник мотивации. Я очень рада, потому что сегодня я доказала, что могу очень хорошо играть и справляться со стрессом и обыграть одну из лучших теннисисток планеты», – говорила после матча Гарбинье.

ГАРБИНЬЕ МУГУРУСА Фото: Kiyoshi Ota/Getty Images

Второй мэйджор и №1 в рейтинге WTA

Наступил 2017 год, и болельщики устремили свои взоры на баталии на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Мугуруса блестяще прошла по сетке турнира, получив в награду заслуженный выход в финал на травяном «Шлеме». На этот раз в соперницах у неё была другая Уильямс – старшая.

Именно в Лондоне случилась одна победа в двух партиях над одной из Великих. «Быть чемпионкой «Большого шлема» непросто. Это здорово, когда ты побеждаешь, но тяжело, когда ты потом приезжаешь и тебе приходится защищать очки. Но это не самая плохая проблема. Я очень рада, что снова выиграла турнир «Большого шлема» – это очень сложная задача. Это много для меня значит. Это добавит мне уверенности», – говорила после матча уроженка Каракаса.

Но добавило ли? Да, по итогам US Open – 2017 уроженка Каракаса впервые в карьере стала первой ракеткой мира. Примечательно, что первую позицию в рейтинге АТР в то время занимал испанец Рафаэль Надаль. На теннисном олимпе произошло интересное сочетание: впервые за 14 лет лидерами в мужском и женском теннисе стали игроки из одной страны.

Взлёты и падения

Но удержаться на вершине на протяжении длительного периода времени не получилось. После крупной победы в Великобритании у Мугурусы начался неуклонный спад, которого никто, да и, похоже, она сама не смогла предвидеть. Уже в конце 2017 года испанка потеряла звание лидера в женском мировом рейтинге, в следующем сезоне падение в табели о рангах продолжилось. 2018-й Гарби закончила лишь на 18-й позиции, 2019 – на 36-й. Казалось, что следующий финал на «Шлеме» для теннисистки был дальше, чем когда-либо прежде в её карьере. Однако именно АО-2020 сложился для спортсменки удачно: на нём она добралась до финала.

Гарбинье Мугуруса Фото: Hannah Peters/Getty Images

Сезон-2020 затем пострадал из-за пандемии СOVID-19, поэтому теннис на время был поставлен на паузу. После возобновления турниров в августе Гарби не показала выдающихся результатов, но в 2021-м устроила настоящий карьерный прорыв. Тогда она выиграла три титула, причём свою главную победу одержала на Итоговом турнире в Гвадалахаре. «Последние пару лет я играла не так, как раньше. Но нельзя сказать, что я играла плохо. Одно, другое, я не проходила далеко на «Больших шлемах», что было решающим фактором. Это вознаграждение за такой долгий год. Мы с командой упорно работали, и это принесло плоды», – сказала тогда Гарби.

Так что же случилось с Мугурусой дальше?

Мугуруса закончила прошлый сезон с худшим процентом побед в своей карьере (41,14%). Только однажды до этого он опускался ниже 50%: в 2012 году, когда спортсменка дебютировала в качестве профессионала в WTA-туре.

Отвечая на вопрос о своей форме минувшим летом, испанка заявила: «Я страдаю от попыток найти тот теннис, в который играла в прошлом году. Это сдерживает меня, ведь я постоянно сравниваю себя с тем, как я закончила прошлый год. Я должна немного забыть всё и играть. Иногда это давление заставляет меня съёживаться».

Новая кампания началась для Габи не лучше предыдущей концовки. Продолжающаяся серия из шести поражений тянется ещё с сентября 2022-го. С «пятисотника» в Абу-Даби Гарбинье и вовсе решила сняться – по личным причинам, при этом на данный престижный турнир ей дали уайлд-кард. Но будут ли ей давать специальные приглашения и дальше? Вопрос, на который пока ответов нет. Если подобной помощи не будет, то придётся пробиваться обратно на вершину только самой, выходя на каждый матч как на маленькую войну и преодолевая все препятствия, возможно, и квалификационный отбор.

Сейчас испанка лишь 82-я и рискует выпасть из топ-100 уже в этом феврале. Сама спортсменка не унывает, заявляя, что рейтинг уже не является приоритетом для неё, а самое главное на данном этапе – получать удовольствие на корте и выигрывать титулы.

В данный момент испанка работает со своей соотечественницей Кончитой Мартинес, которая была с ней бок о бок на победном для Гарби Уимблдоне-2017. Именитая теннисистка должна помочь своей более молодой подопечной обрести себя, но кто знает, получится ли у неё сделать это. Нельзя говорить, что Мугуруса не может всё изменить. Теннис – это, по своей сути, индивидуальный вид спорта, в котором вы самостоятельно принимаете все решения, а также справляетесь с потенциальными проблемами. Похоже, что для Гарбинье настало время разобраться в уже возникших трудностях прямо сейчас.