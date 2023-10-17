9 топ-матчей среды: НХЛ, отбор ЧМ-2026 и российское дерби в Китае

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 октября 2023, среда. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Кирилл Капризов первый гол в сезоне НХЛ?

На старте регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» уже успела провести два матча, которые получились совершенно разными по своему сценарию. Сначала «дикари» всухую обыграли «Флориду» (2:0), а затем крупно и ярко проиграли «Торонто» (4:7). Объединяющим фактором в этих встречах стало то обстоятельство, что российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов неизменно делал по одной результативной передаче. Сумеет ли Кирилл наконец забить свой первый гол в новом сезоне?

Кирилл Капризов Фото: AP/TASS

⚽️ 3:00: Уругвай — Бразилия, ЧМ-2026 — отбор, Южная Америка, 4-й тур

Интрига: прервёт ли Уругвай неудачную серию в матчах с бразильцами?

Бразильцы подходят к предстоящей игре не в лучшем настроении. 13 октября команда упустила победу в матче с Венесуэлой. Соперник отыгрался на 85-й минуте, а эта потеря очков явно не входила в планы Неймара и компании. Теперь у пятикратных чемпионов мира тяжёлый выезд в Уругвай. Местную сборную сейчас тренирует одиозный Марсело Бьельса, и пока она набрала всего четыре очка. Есть ещё одна важная деталь: Уругвай не обыгрывает Бразилию на своём поле с 2001 года. Речь, конечно, о матчах в квалификации чемпионата мира. С того момента Бразилия трижды обыграла соперника (дважды — крупно), а один раз команды сгоняли ничью.

Футболисты сборной Уругвая Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

⚽️ 5:00: Перу — Аргентина, ЧМ-2026 — отбор, Южная Америка, 4-й тур

Интрига: одержат ли аргентинцы четвёртую победу подряд?

А вот у Аргентины пока всё хорошо: три матча, три победы, ни одного пропущенного мяча. Неудивительно, что действующие чемпионы мира занимают первое место в отборе. А что там у Перу? Одно очко в трёх матчах, ни одного забитого мяча. Плюс кошмарная статистика в матчах с Аргентиной. Перуанцы не обыгрывали соперника с далёкого 1997 года, когда победили в четвертьфинале Кубка Америки. Кажется, всё складывается в пользу команды Лионеля Скалони. Но, возможно, это тот самый случай, когда мы увидим сенсацию.

Сборная Аргентины по футболу Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

🎾 10:30*: Вера Звонарёва (Россия, SR) — Диана Шнайдер (Россия), Наньчан, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится второе российское дерби в Наньчане?

В сетке турнира WTA-250 в Наньчане было семь россиянок, и в среду состоится уже второе российского дерби. После сражения Амины Аншбы с Элиной Аванесян сойдутся 39-летняя Вера Звонарёва и Диана Шнайдер, которая на 20 лет её младше. Соперницы ещё ни разу не пересекались на корте, а будущая победительница сразится в 1/4 финала с лучшей теннисисткой из пары Нао Хибино — Кимберли Биррелл.

Вера Звонарёва Фото: VCG/Getty Images

🎾 14:30*: Тьяго Уайлд (Бразилия) — Роман Сафиуллин (Россия), Стокгольм, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Сафиуллин успешный почин российских мужчин на этой неделе?

Роман Сафиуллин последним из российских мужчин начинает борьбу на этой неделе. И в целом их выступления можно признать успешными, ведь только один Карен Хачанов проиграл на старте, а вот Аслан Карацев, Александр Шевченко и Павел Котов победили в первом круге. Продолжит ли Роман этот список? Противостоять в стартовом раунде турнира ATP-250 в Стокгольме ему будет бразилец Тьяго Уайлд. Ранее соперники встречались только на челленджере в Загребе-2021, и тогда успех сопутствовал бразильцу. Чем завершится их новая встреча? Победитель во втором круге сыграет со вторым номером посева Адрианом Маннарино.

Роман Сафиуллин Фото: Hu Chengwei/Getty Images

🎾 16:00*: Лоренцо Сонего (Италия) — Павел Котов (Россия, Q), Стокгольм, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Котов с теннисистом, у которого были победы над Рублёвым и Джоковичем?

Павел Котов, успешно преодолевший квалификацию, в первом круге основной сетки убрал седьмую ракетку турнира ATP-250 в Стокгольме Кристофера Юбэнкса. Теперь на пути россиянина в 1/4 финала встретился итальянец Лоренцо Сонего, в активе которого есть шесть побед над действующими представителями топ-10, в том числе и над Андреем Рублёвым в Риме-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2023, а также над Новаком Джоковичем в Вене-2020, когда тот был лидером мирового рейтинга. Лоренцо и Павел раньше друг с другом не играли. Победитель дальше встретится с лучшим теннисистом из пары Таллон Грикспор — Эмиль Руусувуори.

Павел Котов Фото: Sarah Stier/Getty Images

⚽️ 19:00: «Химки» — «Уфа», Кубок России, Путь регионов, 1/16 финала

Интрига: пройдёт ли хоть один матч «Уфы» в Кубке без серии пенальти?

«Химки» ещё в прошлом сезоне играли в РПЛ, а теперь ведут борьбу за возвращение в элитный дивизион. Сейчас дела у команды Андрея Талалаева складываются неплохо. В последних шести матчах Первой лиги она одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Единственное поражение на этом отрезке случилось после изнурительного перелёта в Хабаровск. Сейчас команда находится в зоне стыковых матчей, а отставание от лидера составляет всего четыре очка. «Уфа» уже трижды сыграла в Кубке России и пока побеждает исключительно в серии пенальти. В отличие от соперника, она играет во втором дивизионе. И там в последних пяти матчах одержала четыре победы. В начале сезона команду тренировал Сергей Гуренко, а теперь — Евгений Харлачёв. На двоих у них семь побед в Кубке России в составе «Локомотива».

Олег Баклов Фото: vk.com/ufafc

🏒 19:00: «Витязь» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2023, среда. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: передаст ли Дмитрий Рябыкин привет Михаилу Кравцу?

Назначение Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера «Витязя» не привело к моментальному подъёму подмосковной команды. Наоборот, под руководством нового тренера клуб из Балашихи на данный момент не одержал ни одной победы, потерпев четыре поражения кряду. В среду «Витязь» на домашнем льду примет «Авангард», и этот матч наверняка будет иметь повышенное значение для Рябыкина. Всё дело в том, что в прошлом году Дмитрий тренировал как раз-таки омский клуб, но в ходе сезона был уволен из «Авангарда». Тогда омский клуб возглавил бывший помощник Рябыкина Михаил Кравец. И завтра они впервые встретятся на ледовой площадке лицом к лицу после прошлогодней рокировки,

Скамейка «Витязя» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:30: «Динамо Москва» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдет ли «Динамо» из затяжного кризиса?

Московское «Динамо» одержало победу в последнем матче, сумев прервать двухматчевую серию поражений. Но победа над «Сибирью» далась столичному коллективу с огромным трудом. Бело-голубые по-прежнему не могут наладить результативность, а их следующим соперником станет «Северсталь», с которой команда Алексея Кудашова недавно уже встречалась в Череповце. И исход той встречи решила всего одна заброшенная шайба. Сумеют ли динамовцы преодолеть затяжной кризис?