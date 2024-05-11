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Аслан Карацев потерпел поражение от американца Томми Пола на «Мастерсе» в Риме

Аслан Карацев потерпел поражение от американца Томми Пола на «Мастерсе» в Риме
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче второго круга соревнований Карацев (86-я ракетка мира) со счётом 4:6, 2:6 проиграл 16-й ракетке мира представителю США Томми Полу (14).

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Встреча Карацева с Полом продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках недавно вернувшийся в тур после операции Карацев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал девять заработанных брейк-пойнтов. На счету Пола три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Карацева в Риме станет победитель матча Доминик Кёпфер (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США, 22).

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