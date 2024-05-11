Аслан Карацев потерпел поражение от американца Томми Пола на «Мастерсе» в Риме

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче второго круга соревнований Карацев (86-я ракетка мира) со счётом 4:6, 2:6 проиграл 16-й ракетке мира представителю США Томми Полу (14).

Встреча Карацева с Полом продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках недавно вернувшийся в тур после операции Карацев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал девять заработанных брейк-пойнтов. На счету Пола три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Карацева в Риме станет победитель матча Доминик Кёпфер (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США, 22).