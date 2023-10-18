Встреча поколений. 19-летняя Шнайдер на отказе прошла 39-летнюю Звонарёву в русском дерби

С 16 по 22 октября в Наньчане (Китай) проходит турнир категории WTA-250. Мероприятие примечательно уже хотя бы тем, что в основную сетку, состоящую из 32 теннисисток, попали сразу семеро россиянок — почти четверть от общего числа участниц!

Трое из них, правда, закончили выступления в первом круге. Шестая сеяная Анна Блинкова внезапно разгромно проиграла 233-й ракетке мира Ю Сяоди (1:6, 1:6), Камилла Рахимова в двух сетах уступила бывшей россиянке, а ныне француженке Варваре Грачёвой (7), а Элина Аванесян, входящая в топ-70 рейтинга WTA, не справилась с 24-летней Аминой Аншбой, ещё одной россиянкой, являющейся 424-й ракеткой мира.

Победа Аншбы над Аванесян действительно стала сенсацией. Амина регулярно играет на турнирах ITF, но крайне редко выступает в основных сетках турниров WTA. В 2021 году она провела два матча в профессиональном туре (1-1), а в 2023-м, получается, также стартовала с победы.

Помимо Аншбы, во второй раунд вышли двукратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая вторая, а ныне 272-я ракетка мира Вера Звонарёва (SR), Диана Шнайдер, которая в первом круге повесила «баранку» Чжу Линь (5), и 146-й номер рейтинга WTA Валерия Савиных, выбившая вторую сеяную Магду Линетт из Польши, рвущуюся в топ-20 мировой классификации. 39-летняя Звонарёва и 19-летняя Шнайдер, 72-я ракетка мира, как раз и устроили сегодня российское дерби.

Матч начался с того, что Шнайдер взяла гейм на подаче, а затем начался парад брейков, оборвавшийся только в шестом гейме. Звонарёва вообще не очень хорошо вошла в игру. Из первых 11 розыгрышей она взяла лишь один, под ноль проиграв свою подачу во втором гейме. А перед шестым геймом Вера взяла медицинский перерыв. В тот отрезок она не очень хорошо себя чувствовала и сильно кашляла.

Пауза пошла на пользу Звонарёвой. По возобновлении игры она впервые взяла свой гейм и сравняла счёт — 3:3. Но большего ей Шнайдер не позволила. Диана выиграла следующие три гейма, сделав в том числе ключевой брейк в восьмом гейме. Подавая на сет при 5:3, она взяла партию со второго сетбола — 6:3 за 41 минуту.

А во втором сете был проведён лишь один гейм. Звонарёва взяла его на своей подаче, отыграв двойной брейк-пойнт, но затем снялась с матча. К сожалению, проблемы, проявившиеся ещё в первой партии, дали о себе знать. Окончательный счёт — 6:3, 1:0 (отказ) в пользу Шнайдер за 52 минуты.

В четвертьфинале Диана сыграет с 28-летней японкой Нао Хибино, занимающей 93-е место в мировом рейтинге. В первом круге Хибино выбила 21-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю, имевшую первый номер посева.

Аншба же, игравшая с третьей сеяной Мари Боузковой, не смогла выдать ещё одну сенсацию. В первом сете она достойно боролась. До счёта 5:5 теннисистки дошли, сделав по два брейка. А после этого Амина под ноль отдала два гейма подряд — 7:5 в пользу Боузковой.

Вторую партию чешка начала неудачно: Аншба заработала тройной брейк-пойнт. Однако потом Мари включилась по-настоящему и забрала не только этот гейм, но и следующие пять, повесив баранку сопернице — 7:5, 6:0 за 1 час 30 минут.

А в четверг, 19 октября, свой матч 1/8 финала проведёт Савиных, которая будет противостоять Александре Саснович из Беларуси. Турнир завершится в воскресенье, 22 октября.