Третья молодость. 39-летняя Вера Звонарёва выбила Кудерметову, которая входит в топ-20

39-летняя Вера Звонарёва — без преувеличения, одна из легенд не только российского тенниса, но и вообще всего российского спорта. Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, финалистка Итогового турнира 2008 года, бронзовый призёр Олимпиады в Пекине того же года — и всё это только в одиночном разряде!

В парах же её достижения ещё весомее. В 2012-м Вера выиграла Australian Open, а в 2006-м и в 2020-м — в 36 лет! — US Open. Ну и про титулы в миксте не стоит забывать. В 2004 году россиянка выиграла Открытый чемпионат США, а в 2006-м — Уимблдон. Кроме того, Звонарёва дважды, в 2004 и в 2008 годах, помогла сборной России выиграть Кубок Федерации.

Елена Веснина, Вера Звонарёва, глава ФТР Шамиль Тарпищев, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова с трофеем за победу на Кубке Федерации 2008 года Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Казалось бы, позади такая шикарная карьера, куча призовых — по официальным данным WTA, Звонарёва заработала $ 16 044 820 призовых. Что ещё нужно, чтобы наслаждаться жизнью на заслуженном отдыхе? Но не такова наша Вера! В 2023 году спортсменка переживает уже даже не вторую, а третью молодость.

В апреле этого года Звонарёва выпала из топ-1000 мирового рейтинга. Да-да, не из сотни, а из тысячи. Конец карьеры? Как бы не так! Россиянка довольно регулярно приезжает на турниры WTA. Ей не всегда удаётся далеко пройти по сетке — всё же возраст даёт о себе знать. А перед летним турниром в Польше случилась и вовсе некрасивая история, когда наша теннисистка стала заложницей нынешней политической ситуации.

Но вот на турнире WTA-250 в Нинбо, который состоялся на прошлой неделе, Вера дошла до четвертьфинала, где проиграла Онс Жабер, которая стабильно входит в топ-10 мирового рейтинга. А в отдельно взятый день 39-летняя спортсменка способна обыграть даже представительницу топ-20. Как это случилось сегодня, 10 октября, когда её соперницей по первому кругу турнира WTA-500 в Чжэнчжоу была 17-я ракетка мира Вероника Кудерметова, находящаяся в самом расцвете — 26 лет.

Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Звонарёвой. Она хорошо смотрелась, а вот Кудерметова часто ошибалась и вообще не была похожа сама на себя — напомним, не далее как полторы недели назад Вероника выиграла «пятисотник» в Токио.

Вторая партия проходила в куда более напряжённой борьбе и закончилась тай-брейком. До этого соперницы трижды обменялись брейками, причём Звонарёва ещё две из трёх выигранных подач взяла с брейк-пойнтов, один из которых был сетболом. Но на тай-брейке она использовала первый же матчбол, после того как Кудерметова пробила в коридор, — 6:2, 7:6 (7:5) за 1 час 55 минут.

Во втором круге соперницей Звонарёвой станет 26-летняя украинка Ангелина Калинина, 28-я ракетка мира.

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В одиночном рейтинге Звонарёва сейчас 369-я в мире. А в парном, не поверите, замыкает топ-20! Но это сенсация и шок лишь для тех, кто не следил за выступлениями Веры в данном виде теннисной программы. А успехи у неё были — и весьма серьёзные.

В мае Звонарёва и Анна Данилина, представляющая Казахстан, выиграли турнир WTA-125 в Париже. Но это мелочи по сравнению с тем, что было дальше. Звонарёва объединила усилия с 35-летней немкой Лаурой Зигемунд — и российско-немецкая пара дошла до четвертьфинала Уимблдона. Затем они выиграли турнир WTA-500 в Вашингтоне, а на US Open добрались до финала, где, к сожалению, потерпели поражение.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд с трофеем за выход в финал в парном разряде на US Open — 2023 Фото: Al Bello/Getty Images

Ну и в довершение ко всему Звонарёва и Зигемунд совсем недавно завоевали титул в Нинбо. Это уже 14-й трофей Веры в парном разряде. В «одиночке» у неё 12 титулов. И очень хочется, чтобы эти числа продолжали увеличиваться.