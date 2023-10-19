Алькарас поумнел? Карлос прекратил погоню за Джоковичем и взял столь нужную передышку

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира в Базеле, который пройдёт на следующей неделе. Официальная причина – воспаление ступни на левой ноге и проблемы с ягодичными мышцами. В основной сетке 20-летнего испанца заменит 38-летний швейцарский ветеран Стэн Вавринка.

Алькарас мог бы упереться и выйти на корт «пятисотника» в Базеле, несмотря на проблемы со здоровьем. Всё ради призрачной, но теоретически достижимой цели – сместить 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича с первого места в рейтинге ATP. Но молодой испанец снялся и решил не истощать себя. Очень взвешенное и рациональное решение Карлоса.

Главное достижение Алькараса в 2023 году – победа над Джоковичем в пятисетовом финале Уимблдона. Затем в игре испанца наступил планомерный спад. Карлос проиграл Новаку в упорном финале «Мастерса» в Цинциннати, где ему просто немного не повезло. Алькарас рассчитывал взять реванш на US Open, но до решающего матча с Новаком не добрался – в полуфинале его остановил №3 россиянин Даниил Медведев.

Карлос утратил статус первой ракетки мира после американского мэйджора и собирался как можно скорее вернуть его. Шансы были, поскольку 36-летний Джокович решил отдохнуть и пропустил серию турниров в Азии. Алькарас возможностью не воспользовался. Испанец проиграл №4 итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале «пятисотника» в Пекине, а затем и вовсе сенсационно уступил замыкающему топ-20 болгарину Григору Димитрову в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае.

Карлос Алькарас провалился на «Мастерсе» в Шанхае Фото: Lintao Zhang/Getty Images

После провала в Китае Алькарас вновь заговорил о желании сместить Джоковича с первой строчки рейтинга. Для этого он собирался выиграть «пятисотник» в Базеле, «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир ATP в Турине. В сумме испанец мог заработать 3000 очков и обойти Джоковича, от которого сейчас отстаёт на 2245 баллов (8805 против 11 045).

Тем не менее шансы выполнить цель были только на бумаге, в реальности задачу Карлос определённо не решил бы. Во-первых, победы на трёх подряд турнирах добыть практически нереально, особенно с учётом явно далёкой от идеала формы испанца. Даже на номинальном самом лёгком Базеле он вполне мог оступиться во встрече с середняком вроде того же Димитрова. Во-вторых, даже если бы Алькарас штамповал трофеи, Джоковича он вряд ли бы обошёл. Новак собирается сыграть в Париже и на Итоговом, где определённо заработает несколько сотен очков, которые обеспечат ему первое место по итогам года. А скорее выиграет как минимум один из этих турниров и далеко зайдёт на другом, ещё больше оторвавшись от Карлоса.

После Шанхая стало ясно, что Алькарасу необходима передышка. Испанец прислушался к здравому смыслу и взял недельную паузу в тренировках. Сразу после поражения от Димитрова он вместе с остальной частью команды во главе с тренером Хуан-Карлосом Ферреро отправился в Испанию, чтобы проанализировать оставшуюся часть календаря с двумя чёткими целями: финишировать первым номером рейтинга, что, как уже упоминалось выше, стало практически невыполнимой задачей после поражений в Китае, и подготовиться к Итоговому турниру ATP.

В итоге планы были ещё раз пересмотрены. Карлос не поедет на Swiss Open 500 в Базеле, который пройдёт с 23 по 29 октября. Он может заработать 2500 очков в Париже и Турине, и этого теоретически даже хватит для первого места, но только если Джокович по каким-то причинам снимется с «Мастерса» и Итогового. Пока предпосылок для этого нет. Новак тренируется и готовится вернуться на корт. Серб не изматывал себя поездкой в Китай, так что рассчитывать на его полный провал в конце сезона определённо не стоит.

Новак Джокович и Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

Базель явно был лишним в графике Алькараса, даже если бы он минимально отставал от Джоковича. Участие в этом турнире могло в конечном счёте выйти боком и отрицательно сказаться на его выступлении в куда более важных и престижных Париже и Турине. Не нужно гнаться за всеми возможными очками, иначе рискуешь провалиться по всем фронтам. Снятие со Swiss Open – абсолютно правильное решение испанца. Да, он фактически смирился с тем фактом, что не опередит Новака по итогам года, но это нормально. Таковы реалии спорта. Теннисисты не всегда находятся на вершине.

Карлосу всего 20 лет, но он задрал планку излишне высоко, решив тягаться с легендарным Джоковичем, который в его возрасте отличался более скромными достижениями. Алькарас уже имеет в своём резюме победы на US Open и Уимблдоне, в то время как тот же Новак взял свой второй «Шлем» только в 23 года, выиграв Australian Open – 2011.

Настораживают частые травмы испанца, но в целом пока ничего критического не произошло. Если он хочет во всём ориентироваться на Джоковича, то серб в молодом возрасте тоже жаловался на проблемы со здоровьем, иногда даже доводя до ярости своих более опытных коллег. Например, как в случае с Энди Роддиком, который подумывал устроить драку с Новаком на US Open – 2008, но вовремя остановился.

Перестать зацикливаться на Новаке Джоковиче и слегка снизить требования к себе – основные задачи Карлоса в данный момент. Об этом Алькарасу говорили не только рядовые фанаты в соцсетях, но и весьма авторитетные личности. Первую рекомендацию ему дал восьмикратный чемпион ТБШ Джимми Коннорс, а вторую – совсем недавно легендарный 20-кратный победитель мэйджоров Роджер Федерер.

«Алькарас великолепен. Он ещё так молод, но всё, чего он достиг, просто фантастика. И не только на грунте или харде, но теперь и на травяном Уимблдоне. Победа над Новаком в финале – это не шутка. Ему не нужно было ничего доказывать, но это ещё одна суперзвёздочка в его резюме. Очень впечатляет. Конечно, после Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, меня и Энди Маррея все по какой-то причине ожидают, что каждое новое поколение будет показывать свой лучший теннис каждую неделю, но это сложно. Думаю, Карлос справился настолько хорошо, насколько мог. Он будет время от времени проигрывать, как в Шанхае. Но он фантастически справляется. У него отличная игра, так что его ждёт невероятное будущее.

Я вижу в его мощи с форхенда что-то от Рафы. Может быть, что-то от меня – дропшоты, резаные. Он может играть на задней линии, как это делает Рафа. И у него есть оборонительные навыки, сопоставимые с теми, что есть у Новака. Но Джокович в другой лиге, потому что, если ты играешь на таком уровне столько лет, ты автоматически становишься лидером. Как Рафа на грунте и всё такое. Возможно, в Карлосе мы видим комбинацию наших качеств, но справедливее всего сказать, что Карлос – это Карлос, Новак – это Новак, а Рафа – это Рафа. Я не люблю, когда сравнений становится слишком много. Мне нравится, когда всех оценивают по отдельности», — заявил Федерер во время визита на финальный матч «Мастерса» в Шанхае.

Роджер Федерер дал очень мудрый совет Карлосу Алькарасу Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Очень мудрые слова Роджера. Нельзя показывать идеальный теннис каждую неделю, периодические поражения неизбежны, не стоит излишне критически относиться к себе, особенно с учётом уже имеющихся достижений в послужном списке – кто-то должен был сказать это Карлосу. В идеале – один из лучших теннисистов всех времён вроде Федерера.

Алькарас словно прислушался к Роджеру и сразу же снялся с Базеля. Теперь у него есть время залечить болячки и лучше подготовиться к «Мастерсу» в Париже и Итоговому. Смещение Джоковича с первого места? Можно подождать несколько месяцев. В январе 2024-го Новаку придётся защищать 3000 очков за победу на Australian Open, в то время как Карлос не участвовал в этом турнире год назад и лишь пополнит свой рейтинговый баланс. Возможно, хватит даже попадания в полуфинал или финал в Мельбурне, чтобы вновь стать первой ракеткой мира. Если не получится, то ничего страшного не случится. В конце концов, в будущем будут помнить только победы на «Шлемах», а не то, в какой момент времени теннисист лидировал в рейтинге.