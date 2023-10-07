Алькарас не уважает Медведева и Синнера? Карлос зациклился на Джоковиче и поплатился

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что для него значит соперничество с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

«Не буду врать, думаю о Новаке Джоковиче почти на каждой тренировке. Я тренируюсь с целью. Приезжаю на турниры с целью. Я хочу закончить год на первом месте. Почти на каждой тренировке я думаю о Новаке Джоковиче. Я должен тренироваться изо всех сил. Я должен выкладываться на 100% при каждом ударе, чтобы у меня была возможность его догнать. Он сосредоточен на 100%. Я наблюдаю за его тренировками, за его движением, за тем, как он играет и тренируется, и тоже так хочу. Он выкладывается на 100% на каждой тренировке и в каждом матче, и я стараюсь делать так же», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед «Мастерсом» в Шанхае.

Алькарас обойдёт Джоковича в рейтинге ATP и вернёт утерянный после US Open статус первой ракетки мира, если доберётся до финала в Шанхае. Цель достижимая, но Карлос слишком зациклен на Новаке.

Джокович вообще не приехал в Китай. Алькарасу следует больше думать о вероятном противостоянии с Даниилом Медведевым или Янником Синнером, которых испанец, кажется, сбрасывает со счетов и должным образом не уважает. 20-летний теннисист уже дважды поплатился за слегка надменное отношение к россиянину и итальянцу только за последний месяц. Серия рискует продолжиться, если Карлос не сделает надлежащие выводы.

Карлос Алькарас и Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Соперничество Алькарас – Джокович действительно стало главным украшением тура. Карлос и Новак трижды встречались в этом году. На «Ролан Гаррос» довольно лёгкую победу отпраздновал Джокович – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Была объективная причина отсутствия борьбы на корте в третьем и четвёртом сетах – Карлосу помешала травма.

Два других сражения Джоковича и Алькараса могут смело претендовать на звание матча года. Сначала Карлос в блестящем стиле дожал Новака (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4) в пятисетовом марафоне длиной 4 часа и 43 минуты в финале Уимблдона.

Примерно через месяц соперники встретились в решающем матче «Мастерса» в Цинциннати. Джокович взял реванш, обыграв Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6 за 3 часа 50 минут. Игра была абсолютно равной и могла склониться в пользу обоих теннисистов, но Новак в тот день был немного хладнокровнее и удачливее.

Молодой Алькарас расплакался после поражения от Джоковича в Цинциннати и выразил надежду на то, что сможет взять реванш на US Open. Вроде бы нормальное заявление, но Карлос слишком увлёкся противостоянием с легендарным Джоковичем и забыл о других сильных соперниках.

Сложилось впечатление, что Алькарас заранее видел себя в финале US Open именно с Новаком, думал об этом как о свершившемся факте. За самонадеянность Карлоса наказал Даниил Медведев, который эффектно разделался с испанцем в полуфинале – 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Карлос Алькарас и Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Алькарас признал, что вчистую проиграл Медведеву. Заявил, что ему до россиянина было «как до луны». Тем не менее Карлос после этого сразу же заговорил о желании сместить Джоковича с первой строчки на серии азиатских турниров.

При том, что лидерство в рейтинге в нынешних обстоятельствах весьма условная вещь и не такое уж выдающееся достижение, поскольку 36-летний Новак в силу возраста пропускает множество соревнований и делает упор на «Шлемы», даже «Мастерсы» он часто игнорирует. Джокович не ставит перед собой цель удержаться на первом месте любой ценой, в то время как Алькарас буквально помешался на этой идее. Причём ему не столько важно стать лидером, сколько хочется сместить с этой позиции конкретно Новака.

Увлечённость соперничеством с Джоковичем во второй раз сыграла с Алькарасом злую шутку на недавнем турнире в Пекине. В полуфинале Карлос проиграл Яннику Синнеру (6:7, 1:6), упустив возможность заработать 500 очков за победу на этом соревновании и вплотную приблизиться к Джоковичу. Синнер в конечном счёте завоевал кубок в столице Китая, одолев в финале Медведева (7:6, 7:6).

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

Конечно, Алькарас говорил о своих ошибках в матчах с Медведевым и Синнером, но, опять же, его речи в целом преимущественно посвящены Джоковичу, который в Азии сейчас вообще не присутствует. После Пекина у Карлоса стал отрицательный баланс личных встреч с Синнером (3:4). Над Медведевым тоже нет преимущества (2:2). Испанцу особенно следует опасаться Даниила на харде, как показал недавний US Open.

Повезло, что другие представители топ-10 пребывают в ужасной форме (Хольгер Руне, Стефанос Циципас, Каспер Рууд) или слишком нестабильны (Андрей Рублёв, Тейлор Фритц, Александр Зверев). Победы над ними даются Карлосу довольно легко, даже при ненадлежащем настрое. Медведев и Синнер просто так сдаваться в играх с Алькарасом не собираются, что испанец должен был отчётливо уяснить за последний месяц на US Open и в Пекине.

«Мастерс» в Шанхае покажет, извлёк ли Карлос уроки из недавних неудач в матчах с Даниилом и Янником. В любом случае испанцу следует перестать постоянно думать о Новаке Джоковиче. Во-первых, потому что в ближайший месяц он с ним точно не сыграет из-за отдыха серба. Во-вторых, Карлос показывает свою мальчишескую незрелость зацикленностью на смещении Джоковича с первого места. Это мешает ему делать реально важную вещь – нормально готовиться и психологически настраиваться на матчи с Медведевым и Синнером.

Да и других соперников тоже сбрасывать со счетов не стоит. Излишняя расхлябанность Карлоса вполне может привести к неожиданной осечке даже против явного аутсайдера. Как это было, например, в матче со 135-й ракеткой мира венгром Фабианом Марожаном (3:6, 6:7) на «Мастерсе» в Риме в мае.

С техническим арсеналом на корте у Алькараса всё в порядке, но в плане ментальной стойкости и обретения спортивной зрелости есть много работы. Главная задача на ближайшее время – меньше думать о Джоковиче и больше уважать остальных оппонентов.