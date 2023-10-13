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Карлос Алькарас провалил осеннюю часть сезона-2023 — испанец зациклился на Новаке Джоковиче и не слушает советы

«Слишком зазнался». Алькарас не послушал легенду тенниса и был наказан
Михаил Георгиев
Карлос Алькарас провалил осеннюю часть
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Восьмикратный чемпион ТБШ Джимми Коннорс дельно заметил, что Карлосу пора перестать зацикливаться на Новаке Джоковиче. У того не получается.

20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас определённо недоволен своим выступлением в осенней части сезона-2023. Алькарас проиграл третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву в полуфинале US Open, не добравшись до ожидаемой битвы за титул с Новаком Джоковичем. После турнира Карлос официально потерял статус лидера мирового рейтинга, который вознамерился как можно быстрее вернуть. Успехов в данном направлении испанец не снискал.

Алькарас провалил азиатские турниры, которые Джокович пропускал. На «пятисотнике» в Пекине Карлос дошёл до полуфинала, где уступил четвёртой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. «Мастерс» в Шанхае завершился для него ещё более неудачно – поражением в 1/8 финала от №19 болгарина Григора Димитрова (7:5, 2:6, 4:6). 32-летний Димитров прервал серию испанца, который в этом сезоне выиграл 49 из 50 матчей с соперниками из-за пределов топ-15. Кроме Димитрова, тренд сломал только венгр Фабиан Марожан, обыгравший Алькараса в двух сетах на майском «Мастерсе» в Риме.

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Алькарас заработал всего лишь 270 очков в Китае, хотя явно рассчитывал получить более 1000 баллов, заметно приблизиться к Джоковичу в рейтинге 52 недель ATP и опередить его в Чемпионской гонке. Отставание Карлоса от Новака в лайв-рейтинге ATP составляет 2240 очков (8805 против 11 045), а в Чемпионской гонке – 500 баллов (8445 против 8945).

Удачным такой поворот событий для молодого испанца никак не назовёшь. Как бы то ни было, Карлос всё ещё грезит мечтами сместить Джоковича с первой строчки, поэтому не собирается пропускать турниры даже среднего уровня вроде грядущего Базеля.

«Я хочу приложить все свои усилия в Базеле, который станет моим следующим турниром. Понимаю, что моя цель – завершить сезон первой ракеткой мира — усложнилась из-за моих последних результатов. Это будет очень сложно, но я хочу попробовать. Просто постараюсь выиграть следующие турниры», — сказал Алькарас после поражения от Димитрова.

Карлос Алькарас сенсационно проиграл Григору Димитрову на «Мастерсе» в Шанхае

Карлос Алькарас сенсационно проиграл Григору Димитрову на «Мастерсе» в Шанхае

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Пятисотник» в Базеле пройдёт 23–29 октября. У Карлоса есть около полутора недель, чтобы отдохнуть и набраться сил на финальный рывок в сезоне. Шансы взять титул в Швейцарии вполне приличные. Даниил Медведев и Янник Синнер в это же время будут играть в Вене, а из представителей топ-10 в Базеле представлены только Хольгер Руне, Тейлор Фритц и Каспер Рууд – все они выглядят на корте крайне невнятно в последнее время. Хотя даже потенциальная победа в Базеле особой погоды для Алькараса не сделает – Джокович всё ещё будет лидером рейтинга 52 недель с приличным отрывом.

30 октября стартует «Мастерс» в Париже, где за 1000 рейтинговых очков должны бороться практически все сильнейшие теннисисты. Возможно, там сыграет и Джокович. По крайней мере, Новак пока не объявлял о снятии с этого турнира. 12 ноября в Турине начинается Итоговый турнир ATP, победитель которого заработает 1500 очков.

То есть теоретически Алькарас может заработать 3000 очков, если возьмёт титулы в Базеле, Париже и Турине. Этого хватит для смещения Джоковича с первого места, при условии продолжения отпуска серба. Но есть как минимум пара проблем. Во-первых, Алькарасу нужно выиграть все эти турниры. Во-вторых, Новак наверняка появится на Итоговом, где вряд ли проиграет все матчи и защитит немало очков с прошлогодней победы. Если Джокович приедет ещё и в Париж, то дела Карлоса будут совсем плохи.

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В любом случае к Алькарасу возникает логичный вопрос – а нужно ли так усердно пытаться достичь практически невыполнимой цели? Особенно с учётом уровня, который показывал Карлос в последнее время. Испанец слишком зациклился на противостоянии с Джоковичем, но практика показала, что обыгрывать его могут не только суперзвёзды Медведев и Синнер, но и середняки вроде Димитрова (при всём уважении к Григору, который в Шанхае выступает прекрасно).

На китайском «Мастерсе» Карлос крайне невнятно выглядел и в 1/16 финала с №33 британцем Даниэлем Эвансом (7:6, 6:4). Эвансу немного не хватило класса и везения, чтобы выбить Алькараса. При этом британец буквально загонял испанца и заставил потратить 2 часа 25 минут для победы. Особенно примечательным получился пятый гейм первого сета, который длился 19 минут и решался на «больше меньше», Карлос не реализовал шесть брейк-пойнтов, и в конечном счёте Эванс взял верх, хотя в следующий раз Даниэль всё-таки отдал свою подачу и затем проиграл сет на тай-брейке. В свою очередь, Димитров не простил Алькарасу то, что сходило с рук в матче с Эвансом. Итог – разочаровывающий ранний вылет испанца в Шанхае.

Карлос Алькарас и Новак Джокович

Карлос Алькарас и Новак Джокович

Фото: Julian Finney/Getty Images

Летом после победы Алькараса над Джоковичем в пятисетовом финале Уимблдона и взятого Новаком реванша в упорнейшем решающем матче «Мастерса» в Цинциннати казалось, что Карлоса может остановить только легендарный серб, на тот момент 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Сам Алькарас только и говорил, что о Новаке.

«Я по-прежнему считаю Новака лучшим теннисистом. Мне ещё придётся постараться обыграть его в больших матчах в будущем. Новак у меня на уме. Я очень хочу сыграть против него как можно больше раз. Как я уже сказал, если хочешь быть лучшим, ты должен победить лучшего», — сказал Алькарас после финала Уимблдона.

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Нет смысла перечислять все высказывания Алькараса о Джоковиче с тех пор. Можно кратко сказать лишь одно – упоминаний Новака в его речах было на порядок больше, чем любого другого соперника. Карлос настолько зациклился на Джоковиче, что забыл о других оппонентах. Испанец был наказан за это трижды в течение месяца с небольшим – Медведевым, Синнером и Димитровым.

Нельзя исключать и новых сенсационных поражений. Алькараса однозначно не стоит записывать в бесспорные фавориты не только Парижа и Итогового, но и Базеля. Да, там нет Медведева и Синнера, но условные Алекс де Минор или Хуберт Хуркач способны устроить ему «апсет» по примеру Димитрова. Возможно, наконец-то «проснутся» Руне, Фритц и Рууд, неудачная полоса которых должна когда-то закончиться.

Чрезмерное зацикливание на Джоковиче уже сыграло с Алькарасом злую шутку, что стало заметно многим разбирающимся в теннисе людям. Особенно немало повидавшему восьмикратному чемпиону ТБШ Джимми Коннорсу.

Джимми Коннорс

Джимми Коннорс

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Легендарный американец предупредил Карлоса, что сосредоточение внимания исключительно на Новаке Джоковиче – не самое разумное решение, поскольку нельзя сбрасывать со счетов остальных соперников. Сделал это Коннорс на прошлой неделе после поражения Алькараса от Синнера в Пекине, когда испанец разразился очередной тирадой о том, что «думает о Новаке на каждой тренировке».
«Я понимаю, что Алькарас обыграл Джоковича на Уимблдоне и стал для него серьёзной проблемой. Однако Карлос должен быть рассудительным. Нельзя готовиться только к одному сопернику. Я понимаю, что некоторые думают: «Ну, если играть достаточно хорошо, чтобы побеждать Новака, то автоматически удастся одолеть и всех остальных». Но это не совсем так, потому что у других парней иной стиль игры, что Карлос мог увидеть в матче с Синнером. То, как Янник играет, отличается от того, как играют Новак, Карлос или Даниил Медведев. Эти ребята классные и сильные теннисисты. Некоторые парни получают немного больше преимуществ от игры ближе к сетке. Другие играют на расстоянии два-три метра от задней линии и могут исполнять виннерсы оттуда, как Медведев. Нужно быть готовым ко всем, с кем играешь. Совершенствуй свою игру. Я выходил на корт и работал над своей игрой, потому что считал, что должен быть достаточно хорош, чтобы играть с кем угодно. Не просто с одним парнем, а с кем угодно», — сказал Коннорс в подкасте Advantage Connors.

Коннорса поддержали многие фанаты в соцсетях.

«Быть болельщиком Алькараса печально — после US Open он уже совсем не такой, каким был раньше»;

«Карлосу пора понять, что он не является непобедимым»;

«Может ли кто-то представить, что Джокович так зациклится на своём сопернике?.. Новак и Рафаэль Надаль в возрасте Карлоса без лишних мыслей обыгрывали праймового Роджера Федерера»;

«Алькарас не выиграл ни одного титула после Уимблдона. Он слишком зазнался и подумал, что новая эра тенниса принадлежит ему».

Как показало время, Алькарас не послушал дельный совет Коннорса и пропустил мимо ушей конструктивную критику теннисных фанатов. Карлос проиграл Димитрову и вновь заговорил о Джоковиче, который буквально засел у него в голове. Возможно, испанец не видел слова Коннорса в СМИ (хотя цитата Джимми широко разошлась в медиа) или не считает его достаточно авторитетным советчиком для себя. Но примерно то же самое ему должен говорить тренер Хуан-Карлос Ферреро.

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Пока нельзя сказать, что Ферреро чем-то встревожен и видит какие-то проблемы в игре и заявлениях подопечного о Джоковиче. В Шанхае Ферреро и Алькарас веселились на тренировках, вели себя абсолютно беззаботно, будто титул уже у них в кармане (особенно после раннего вылета Медведева и Синнера). Поражение от Димитрова должно стать отрезвляющим душем как для игрока, так и для его тренера.

Посмотрим, сделают ли Карлос и его команда выводы после недавних неудач. Участие в турнире в Базеле выглядит излишеством, но если оно не помешает Алькарасу преуспеть в Париже и Турине, то уместно будет говорить о том, что испанец наконец-то спустился с небес на землю и выбросил Джоковича из своей головы.

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