Карацев впервые за полтора года вышел в финал. И попал на скандального американца

В субботу, 21 октября, на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония) состоялись полуфинальные матчи. Участником одной из встреч стал российский теннисист Аслан Карацев, занимающий 50-е место в мировой классификации. Матч Карацева с любимцем местной публики Синтаро Мочизуки поставили вторым запуском. На пути к полуфиналу Аслан не отдал соперникам ни сета. Россиянин по очереди прошёл Фрэнсиса Тиафо, имевшего шестой номер посева, Чжан Чжичжэня и Алекса де Минора (4).

У Мочизуки сетка была как минимум не слабее: Томас Мартин Этчеверри, Тейлор Фритц (1) и Алексей Попырин. Ну а тот факт, что в полуфинал «пятисотника» выбрался теннисист, занимающий лишь 215-е место в рейтинге ATP, стал настоящим сюрпризом.

Мочизуки воспользовался уайлд-кард от организаторов — и принялся радовать болельщиков. Хотя на такой поход по сетке изначально вряд ли можно было рассчитывать — просто по той причине, что до этой недели на счету Синтаро не было ни одного выигранного матча на уровне основных сеток турниров ATP! За счёт такого прорыва японский теннисист взлетит почти на сто строчек и вплотную приблизится к топ-130 мировой классификации.

Карацев же сегодня не дал состояться ещё одной сенсации. В первом сете россиянин, игравший активнее соперника, лишь раз взял чужую подачу, но этого хватило для победы в партии. Аслан уже во втором гейме мог получить преимущество, но упустил двойной брейк-пойнт, а в напряжённом третьем гейме сам ушёл с брейк-пойнта.

А в шестом гейме Карацев добился того самого брейка — 4:2. Решающее очко россиянин выиграл сразу после 20-минутной паузы, которая возникла вследствие того, что над Токио пошёл дождь и необходимо было закрыть крышу. Подавая на сет при 5:3, Аслан использовал первый же сетбол — 6:3 за 48 минут игрового времени.

Во второй партии определяющим стал пятый гейм. Карацев благодаря ошибкам соперника вышел на тройной брейк-пойнт и с третьей попытки реализовал его. Затем на подаче Аслан зафиксировал преимущество — 4:2. А при 5:4 россиянин подавал уже на матч. В 10-м гейме он реализовал первый же матчбол — 6:3, 6:4 за полтора часа игрового времени.

Вот так Карацев вышел в свой первый финал за 1 год и 9 месяцев и пятый в карьере. Предыдущий решающий матч турнира ATP с участием Аслана состоялся в Сиднее в январе 2022 года. Тогда россиянин в двух партиях обыграл трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея.

В понедельник Карацев вернётся в топ-40 рейтинга ATP, а если победит в финале, то станет 28-м. Его высшее достижение — 14-я строчка. Также напомним, всего у Карацева три титула, а завтра, 22 октября, появится возможность выиграть четвёртый.

Соперником Аслана станет 21-летний американец Бен Шелтон, действующий полуфиналист US Open. Шелтон, 19-й номер рейтинга ATP, известен тем, что после победы имитирует телефонный звонок, прикладывая руку к уху. На US Open этот жест американца повторил Новак Джокович, который как раз и не пустил Бена в финал. Из-за этого случился даже небольшой скандал.

Матч Аслан Карацев (Россия) — Бен Шелтон (США) состоится в воскресенье, 22 октября, и начнётся не ранее 10:30 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».