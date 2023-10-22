Звонарёва в паре с немкой Зигемунд уже в одном сете от титула и места на Итоговом! LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию финального игрового дня на турнирах этой недели, где выступают российские теннисисты. В воскресенье пройдут финалы в шести городах Азии, Европы и Африки. И в трёх из них до решающих матчей добрались наши спортсмены. В Наньчане Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд не только оказались в шаге от титула, но и от завоевания последней, восьмой путёвки на Итоговый чемпионат WTA. Аслан Карацев в столице Японии поспорит с главной надеждой американского тенниса Беном Шелтоном. И, наконец, в Стокгольме Павел Котов сразится за свой первый титул на уровне ATP с многоопытным французом Гаэлем Монфисом. За всеми подробностями следите в нашем онлайне!
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Звонарёва/Зигемунд взяли сет
При счёте 5:4 наша пара добилась ещё одного брейка, а с ним и взяла всю партию — 6:4 за 54 минуты. Теперь в сете находятся Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд от титула и путёвки на Итоговый чемпионат WTA в Канкуне.
Удачно отподавала Вера Звонарёва и снова наша пара вышла вперёд — 5:4.
Вера Звонарёва
Фото: Fred Lee/Getty Images
На решающем очке при счёте 40:40 японки допустили двойную ошибку. Ещё один обратный брейк — 4:4.
В очередной раз дело дошло до решающего очка при счёте 40:40 и в затяжном красивом розыгрыше смогли взять его японки. Брейк. Они впереди — 4:3.
Под ноль подали японки. Пока полное равенство — 3:3.
На подаче Веры Звонарёвой снова возникли проблемы — японки добрались до тройного брейк, пойнта, но наша пара отыгралась и вышла вперёд по счёту — 3:2.
Собрались наши девушки, взяли свою подачу и размочили счёт — 2:1, после чего сумели добиться обратного брейка — 2:2. Всё начинается сначала.
Неудачно наша пара начала финал — отдала свою подачу, после чего японки взяли свой гейм — 2:0.
Парный финал начался
В Наньчане начинается парный финал — Эри Ходзуми / Макото Ниномия (Япония) — Лаура Зигемунд / Вера Звонарёва (Германия/Россия). Будем следить за всеми подробностями. Наш дуэт подаёт первым.
Расписание воскресенья
Собрали в одном месте расписание всех матчей россиян в сегодняшних финалах.