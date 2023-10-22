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Звонарёва, Котов, Карацев: онлайн-трансляция финалов Стокгольма, Наньчана, Токио 2023, результаты, сетки, где смотреть

Звонарёва в паре с немкой Зигемунд уже в одном сете от титула и места на Итоговом! LIVE!
Даниил Сальников
Звонарёва в паре с Зигемунд сражается за титул
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Сразу три российских теннисиста добрались до финалов на этой неделе. Кому достанутся главные трофеи? Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию финального игрового дня на турнирах этой недели, где выступают российские теннисисты. В воскресенье пройдут финалы в шести городах Азии, Европы и Африки. И в трёх из них до решающих матчей добрались наши спортсмены. В Наньчане Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд не только оказались в шаге от титула, но и от завоевания последней, восьмой путёвки на Итоговый чемпионат WTA. Аслан Карацев в столице Японии поспорит с главной надеждой американского тенниса Беном Шелтоном. И, наконец, в Стокгольме Павел Котов сразится за свой первый титул на уровне ATP с многоопытным французом Гаэлем Монфисом. За всеми подробностями следите в нашем онлайне!

ATP 500. Токио-2023. Сетка
ATP 250. Стокгольм-2023. Сетка
Токио (м). Финал
22 октября 2023, воскресенье. 10:30 МСК
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
19
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Стокгольм. Финал
22 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Павел Котов
109
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3
         
         
Гаэль Монфис
140
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

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Звонарёва/Зигемунд взяли сет Парный финал начался Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Звонарёва/Зигемунд взяли сет

При счёте 5:4 наша пара добилась ещё одного брейка, а с ним и взяла всю партию — 6:4 за 54 минуты. Теперь в сете находятся Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд от титула и путёвки на Итоговый чемпионат WTA в Канкуне.

09:59 Даниил Сальников

Удачно отподавала Вера Звонарёва и снова наша пара вышла вперёд — 5:4.

Вера Звонарёва

Вера Звонарёва

Фото: Fred Lee/Getty Images

09:54 Даниил Сальников

На решающем очке при счёте 40:40 японки допустили двойную ошибку. Ещё один обратный брейк — 4:4.

09:45 Даниил Сальников

В очередной раз дело дошло до решающего очка при счёте 40:40 и в затяжном красивом розыгрыше смогли взять его японки. Брейк. Они впереди — 4:3.

09:38 Даниил Сальников

Под ноль подали японки. Пока полное равенство — 3:3.

09:34 Даниил Сальников

На подаче Веры Звонарёвой снова возникли проблемы — японки добрались до тройного брейк, пойнта, но наша пара отыгралась и вышла вперёд по счёту — 3:2.

09:27 Даниил Сальников

Собрались наши девушки, взяли свою подачу и размочили счёт — 2:1, после чего сумели добиться обратного брейка — 2:2. Всё начинается сначала.

09:19 Даниил Сальников

Неудачно наша пара начала финал — отдала свою подачу, после чего японки взяли свой гейм — 2:0.

09:10 Даниил Сальников

Парный финал начался

В Наньчане начинается парный финал — Эри Ходзуми / Макото Ниномия (Япония) — Лаура Зигемунд / Вера Звонарёва (Германия/Россия). Будем следить за всеми подробностями. Наш дуэт подаёт первым.

09:08 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Собрали в одном месте расписание всех матчей россиян в сегодняшних финалах.

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