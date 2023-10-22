Сразу три российских теннисиста добрались до финалов на этой неделе. Кому достанутся главные трофеи? Подробности — в трансляции.

Звонарёва в паре с немкой Зигемунд уже в одном сете от титула и места на Итоговом! LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию финального игрового дня на турнирах этой недели, где выступают российские теннисисты. В воскресенье пройдут финалы в шести городах Азии, Европы и Африки. И в трёх из них до решающих матчей добрались наши спортсмены. В Наньчане Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд не только оказались в шаге от титула, но и от завоевания последней, восьмой путёвки на Итоговый чемпионат WTA. Аслан Карацев в столице Японии поспорит с главной надеждой американского тенниса Беном Шелтоном. И, наконец, в Стокгольме Павел Котов сразится за свой первый титул на уровне ATP с многоопытным французом Гаэлем Монфисом. За всеми подробностями следите в нашем онлайне!

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