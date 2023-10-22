5 топ-матчей понедельника: КХЛ, АПЛ и российское дерби в теннисе

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🏒 5:00: «Анахайм Дакс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 октября 2023, понедельник. 03:30 МСК Анахайм Дакс Анахайм Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: неужели «Бостон» снова пойдёт на историческую регулярку?

После ухода из хоккея дуэта Бержерон – Крейчи казалось, что постаревшие «мишки», в составе которых не осталось топовых центров, могут и пролететь мимо плей-офф. Однако команда сохранила сильный вратарский дуэт Улльмарк — Свейман и классный подбор защитников. Именно они позволяют клубу на старте сезона идти без поражений: за четыре игры пропущено лишь шесть голов. «Анахайм» недавно увидел первый гол от своей новой надежды Лео Карлссона, второго номера драфта — и швед вряд ли планирует останавливаться.

Игроки «Бостон Брюинз» Фото: Ashley Landis/AP Photo/ТАСС

🎾 16:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 8), Вена, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первое российское дерби в Вене?

«Пятисотник» в Вене можно назвать своеобразным Открытым чемпионатом России, ведь в сетке оказалось сразу пять наших теннисистов. И немудрено, что уже в первом круге состоится российское дерби. На этой стадии пересекутся Роман Сафиуллин и Карен Хачанов. Теннисисты знакомы с детства — Сафиуллин победил в полуфинале Ozerov Cup — 2012. Но на уровне ATP они ещё не пересекались. Должны были парни встретиться во втором круге Белграда-2022, но Роман не смог выйти на матч из-за проблем со здоровьем. Победитель нового матча встретится во втором круге с лучшим теннисистом из пары Джеффри-Джон Вулф — Иржи Легечка.

Роман Сафиуллин и Карен Хачанов Фото: Getty Images

⚽️ 16:30: «Акрон» — «Шинник», Первая лига, 15-й тур

Интрига: «Акрон» закрепится в группе лидеров?

«Акрон» и «Шинник» всего четыре дня назад играли в Кубке России — тогда команда из Тольятти вынесла соперника со счётом 3:0. Теперь нас ждёт ремейк, но уже в Первой лиге. «Акрону» победа позволит догнать по очкам махачкалинское «Динамо» — правда, конкурентам ещё предстоит сыграть свои матчи. «Шинник» же, если заработает три очка, сравняется с «Тюменью» и окажется в одном очке от «Акрона». Плотный и интересный сезон!

«Акрон» — «Шинник» Фото: vk.com/fcakron

🏒 19:00: «Локомотив» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обыграет ли СКА неудобного соперника?

Второй месяц чемпионата почти закончился, а питерский топ-клуб всё еще шатает из стороны в сторону. Даже победные матчи получаются не самыми убедительными, а список причин, которыми Роман Ротенберг объясняет поражения, постоянно пухнет. Недавно суператаку СКА остановили в Нижнекамске — а теперь предстоит ещё менее приятный выезд в Ярославль, где Игорь Никитин подобрал ключи к СКА и обыгрывает питерскую команду уже пять матчей подряд.

«Локомотив» — СКА Фото: vk.com/ska

⚽️ 22:00: «Тоттенхэм» — «Фулхэм», АПЛ, 9-й тур

Интрига: вырвется ли «Тоттенхэм» на первое место?

Уникальная возможность для команды Постекоглу. «Тоттенхэм» перед 9-м туром лидировал в АПЛ, но было равенство по очкам с «Арсеналом». Теперь же принципиальный соперник потерял очки, поэтому у «шпор» есть возможность прыгнуть с четвёртого места на единоличное первое. Для этого надо справиться дома с «Фулхэмом» — середняком чемпионата, у которого в последних трёх турах лишь одна победа. Кажется, вполне реальная задача?