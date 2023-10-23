«Так грубо». Серена Уильямс вырезала Арину Соболенко с фото и разгневала фанатов

42-летняя теннисистка пока не объяснила, за что обидела белоруску.

Российские и белорусские теннисисты оказались одними из немногих спортсменов, сохранивших место на международных соревнованиях. Их пускают на большинство турниров и почти во все страны. С одной стороны, россияне и белорусы выступают без флага и в составе сборных не играют на Кубках Дэвиса и Билли Джин Кинг. С другой – они всё же имеют доступ к мировому теннису.

Несмотря на то что боссы ATP и WTA не стали отстранять россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой, теннисисты сложили своё мнение о допущенных под нейтральным флагом коллегах. Наиболее откровенно недовольство от выступлений российских и белорусских спортсменов выражают украинские теннисисты. Остальные же открыто эту тему не комментируют. Но это же не значит, что они не транслируют своё отношение к россиянам и белорусам косвенно? Кажется, к легендарной американке Серене Уильямс появились на эту тему вопросы.

В пятницу, 20 октября, в Майами состоялось открытие итальянского ресторана Casadonna. Мероприятие посетили актёры, звёзды шоу-бизнеса и спортсмены. В числе приглашённых теннисистов оказались Каролина Возняцки, Серена Уильямс и Арина Соболенко. Фотографы запечатлели девушек вместе. Только не все спортсменки выложили в свои социальные сети полные кадры.

Полное фото с Ариной Соболенко Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Арина Соболенко и Каролина Возняцки опубликовали полноценные кадры друг с другом, с семьёй Бекхэмов и представителями шоу-бизнеса. Серена Уильямс же слегка подредактировала кадр и выложила фото без белорусской спортсменки. При этом точно такой же фотографией Арина и Каролина поделились в полном размере.

А здесь Арина Соболенко осталась за пределами кадра Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Фанаты сразу заметили пропажу на фото. Серене прилетели логичные вопросы.

«Почему обрезала Соболенко? Это новое дно, даже для тебя, Серена». (eli_xu0621)

«Где Соболенко?» (deniszhang219)

«Просто вырезать Арину Соболенко с фотографии… Так грубо». (cocteltequila)

«Почему Арины нет на фото? Это неуважительно с твоей стороны». (milad20.11)

«Разочарован тем, что ты вырезала Арину. Серена, серьёзно?!» (dlj1998)

Еще несколько подписчиков оставили под постом американки гифки с Ариной.

Уильямс оказалась единственной, кто после вечера в Майами намеренно убрал с кадра Соболенко. Пока что Серена никак не отреагировала на вопросы болельщиков. А Арина лайк этому посту американки так и не поставила.