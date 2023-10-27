Медведев добыл рекордную победу! Россиянин в трёх сетах прошёл Хачанова в 1/4 финала Вены

В пятницу, 27 октября, на турнире ATP-500 в Вене (Австрия) проходят четвертьфинальные матчи. Первыми на центральный корт вышли два россиянина: третья ракетка мира Даниил Медведев и Карен Хачанов. Оба теннисиста не понаслышке знакомы друг с другом, и судьба снова свела друзей-соперников на корте.

На «пятисотнике» в австрийской столице россияне провели по два матча. Медведев на старте престижных соревнований обыграл 19-летнего француза Артюра Фиса со счётом 6:4, 6:2, а Хачанов — своего соотечественника Романа Сафиуллина (6:4, 6:4). Далее Даниил одержал волевую победу над неудобным болгарином Григором Димитровым — 3:6, 6:2, 6:4, а Карен, в свою очередь, оказался сильнее представителя Чехии Иржи Легечки (6:3, 6:1).

Отечественные эксперты, естественно, не могли остаться в стороне от предстоящего российского дерби в Вене. Так, известный тренер Владимир Камельзон поделился своим мнением в преддверии четвертьфинального матча Медведев — Хачанов, назвав именно чемпиона US Open — 2021 фаворитом противостояния.

«Российский четвертьфинал в Вене — отличное событие для нашего тенниса! Матчи Медведева против Хачанова всегда складываются интересно. Это будет увлекательный поединок. Но, с другой стороны, грустно от того, что мы точно потеряем одного из них на этом турнире. Так распорядился жребий, ничего не поделаешь.

Конечно же, Медведев является явным фаворитом в предстоящей игре. У него не должно возникнуть никаких проблем в этом матче. Даня уже провёл несколько удачных матчей в Австрии и поймал свой теннис! Думаю, что он способен выиграть турнир в Вене. У него сейчас есть всё для этого. Это будет отличной подготовкой к следующим двум крупным турнирам. Уже в ноябре ему предстоит сыграть «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир в Турине», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук перед матчем Даниила и Карена придерживался следующей точки зрения.

«Хачанов будет играть смело, потому что ему терять нечего. Карен за последний год сильно прибавил. Он стал играть внимательнее и осмотрительнее, а не просто шашкой махать, как это было прежде. Думаю, Медведев выдержит, и он стабильнее. Хачанову придётся применять коронные удары, но не всегда они будут достигать цели. Медведев должен переиграть Хачанова, потому что он более устойчив и стабилен, а теперь ещё и атакует активно», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

До сегодняшнего дня одни из лидеров российского тенниса пять раз встречались друг с другом на корте в рамках ATP. При этом стоит отметить, что Карен является достаточно удобным соперником для Даниила: по личным встречам именно он ведёт у серебряного призёра ОИ-2020 в одиночном разряде со счётом 4:1. В нынешнем сезоне теннисисты проводили два очных поединка. В обоих случаях (Аделаида-2023, Майами-2023) победу праздновал именно экс-лидер мужского мирового рейтинга.

Новый матч действующий чемпион Вены также начал в роли фаворита. 27-летний уроженец Москвы с ходу повёл со счётом 3:0, что обеспечило ему в дальнейшем комфортное преимущество в партии. Далее теннисисты раз за разом брали геймы на своей подаче, а в шестом гейме сета Медведев ещё раз мог брейкануть оппонента. Правда, экс первая ракетка мира не реализовал два своих шанса и позволил Карену остаться в партии — 4:2. Затем бывший лидер рейтинга ATP забрал свою подачу, отдав Карену одно очко — 5:2. Дальнейшее развитие событий ничем не отличалось от предыдущих мгновений сета. В итоге Даниил подал на него под ноль — 6:3. Как оказалось, россиянину хватило брейка, сделанного в начале партии. Медведев выглядел на своей подаче куда стабильнее и надёжнее соперника, что и помогло выйти победителем на стартовом отрезке игры.

Даниил Медведев Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Во втором сете Хачанов резко сократил количество брака, стал лучше смотреться на задней линии. Сначала игроки раз за разом брали геймы на своих подачах. Медведев выполнял технический элемент очень неплохо, однако в шестом гейме сета наступил спад, и серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде сумел воспользоваться единственным брейк-пойнтом. Статистика партии: 8 — 4 по ударам навылет и ошибкам у Даниила, 8 — 7 — у Карена соответственно.

Карен Хачанов Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

В решающем сете, как и в предыдущих партиях, всё также решил один брейк. Его сделал Медведев уже во второй гейме. В дальнейшем игроки брали свои подачи. Примечательно, что на финальном отрезке матча теннисисты даже не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Как и в первом сете, Даниилу окаалось достаточно брейка, сделанного в дебюте сета. 6:3, 3:6. 6:3 — с таким счётом Медведев обыграл Хачанов в российском дерби в Вене. Экс-лидер рейтинга ATP одержал 63-ю победу в сезоне — он повторил личный рекорд, который установил в 2021 году. За выход в финал австрийских соревнований третья ракетка мира сразится с победителем пары Стефанос Циципас — Борна Гойо.