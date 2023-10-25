Медведев обыграл наделавшего шума француза. Но был на грани дисквалификации

В среду, 25 октября, на турнире ATP-500 в Вене (Австрия) закончились матчи первого круга и начались поединки второго раунда. Последним из россиян в борьбу вступил третья ракетка мира Даниил Медведев, действующий чемпион турнира. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года получил первый номер посева и в 1/16 финала играл с 19-летним французом Артюром Фисом, занимающим 38-е место в рейтинге ATP.

На азиатской серии турниров Медведев выступил сравнительно неплохо, но титулов не завоевал. Первая ракетка России принял участие в двух соревнованиях. На «пятисотнике» в Пекине он дошёл до финала, где впервые в карьере проиграл Яннику Синнеру — на двух тай-брейках, — а на «Мастерсе» в Шанхае выбыл из борьбы в первом круге.

«Надеюсь быть на сто процентов свежим на последних трёх турнирах в этом году. Завершение китайской серии не кажется мне великолепным, потому что, конечно, Шанхай очень важен. Это «Мастерс», и я хотел сыграть лучше.

Турнир в Пекине был хорошим, но опять же… Я не взял титул, окей, я играл здесь хорошо, я побеждал хороших игроков, но я всегда хочу взять титул. Я расстроен результатами, но это уже в прошлом. И я постараюсь стать лучше в следующем году в Китае и на оставшихся турнирах в этом сезоне», — говорил Даниил на пресс-конференции после поражения от Себастьяна Корды на «Мастерсе» в Шанхае.

В паузе между турнирами Медведев посетил академию известного тренера Патрика Муратоглу. Там он, в частности, тренировал удар с лёта. Вот как это было:

Фис же, который ранее никогда не играл с Медведевым, в сезоне-2023 совершил настоящий прорыв. Год назад он даже в топ-300 не попадал, а теперь находится в топ-40. Есть у юного француза уже и титул на уровне ATP. В текущем сезоне он завоевал трофей на грунте Лиона. И в его активе уже две победы над игроками из топ-10. На грунте Гамбурга он обыграл Каспера Рууда, а совсем недавно в Антверпене — Стефаноса Циципаса. В общем, парень явно на взлёте.

В первой половине стартового сета теннисисты довольно уверенно действовали на подаче (особенно Медведев) и так, без брейк-пойнтов, дошли до счёта 3:3. Спокойное течение игры нарушилось в седьмом гейме. Медведев первым вышел на брейк-пойнт и тут же воспользовался им — 4:3 с брейком. После этого россиянину оставалось лишь взять два своих гейма, что он и сделал, причём в обоих случаях — под ноль. Так Даниил, закончивший сет эйсом и допустивший всего три невынужденные ошибки против девяти у соперника, выиграл партию со счётом 6:4 за 39 минут.

Во втором сете Медведев сразу же добился брейка, после чего зафиксировал преимущество на подаче — 2:0. В пятом гейме россиянин вцепился в подачу оппонента — и с третьей попытки сделал второй брейк в партии. Так счёт стал 4:1 в пользу Даниила. Подавая на матч при 5:2, Медведев не отдал сопернику ни розыгрыша и закончил дело эйсом (всего их у него оказалось пять) — 6:4, 6:2 за 1 час 16 минут.

Стоит отметить, что в одном из моментов Медведев оказался буквально на грани дисквалификации. Даниил легко отбросил мяч после эйса Фиса, и одну из зрительниц зацепило по касательной — мяч срикошетил в неё. Но эпизод разбирать не стали.

Опасный момент в матче Медведева Фото: Кадр из трансляции

Во втором круге Даниил Медведев сыграет с бывшим третьим номером рейтинга ATP Григором Димитровым из Болгарии. Димитров — один из лучших друзей пятой ракетки мира Андрея Рублёва. Ну и как тут не напомнить, что Медведев и Рублёв — кумовья?

Также сегодня свой матч первого круга провёл Аслан Карацев (SE) — финалист Токио успел прилететь из Азии. Он играл с 77-й ракеткой мира хорватом Борной Гойо (WC). У Карацева мало что получалось в этой игре — видимо, он просто не успел приспособиться к резкой смене часовых поясов. В первом сете россиянин дважды отдал свою подачу и проиграл 3:6. На приёме дела обстояли ещё хуже: в четырёх чужих геймах Аслан выиграл всего-навсего два очка.

Во второй партии Гойо довольствовался одним брейком (во втором гейме), которого ему хватило для победы в матче — 6:3, 6:3 за 1 час 13 минут. При этом в восьмом гейме хорват упустил тройной матчбол на приёме, а в девятом ушёл с двойного брейк-пойнта, после чего реализовал матчбол. По ключевой статистике он также превзошёл Карацева: виннерсы — 19-11, невынужденные ошибки — 2-12.

А Карен Хачанов (8) проводил уже встречу второго раунда. Его оппонентом был 21-летний чех Иржи Легечка, 31-я ракетка мира.

Первый сет проходил под диктовку Хачанова. Россиянин быстро повёл 3:0 с брейком, проиграв в этих геймах лишь два очка. У Карена и в четвёртом гейме был брейк-пойнт, но он упустил его. Однако это не помешало ему подать на партию при 5:3. В итоге Хачанов, хорошо действовавший на подаче и ни разу не подпустивший соперника (тот довольно часто ошибался) к брейк-пойнтам, выиграл сет со счётом 6:3.

Во второй партии Хачанов уже в первом гейме заработал тройной брейк-пойнт, но Легечка прибавил и забрал всё-таки свой гейм. А вот в третьем гейме россиянин с первого же брейк-пойнта взял чужую подачу (чех сделал двойную в решающий момент), после чего подтвердил преимущество, второй раз подряд подав под ноль, — 3:1. В пятом гейме Иржи продолжил ошибаться, и Карен сделал ещё один брейк, после чего спокойно забрал свой гейм — 5:1. Этого Хачанову показалось мало, и следом он принял на матч, отдав оппоненту лишь очко, — 6:3, 6:1 всего за 1 час 7 минут. Вот так россиянин выдал чеху скрытую «баранку», выиграв шесть геймов подряд.

В четвертьфинале соперником Хачанова станет победитель пары Даниил Медведев (Россия, 1) — Григор Димитров (Болгария).

Турнир в Вене завершится в воскресенье, 29 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».