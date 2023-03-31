Медведев пробился в пятый финал подряд! Российское дерби в Майами осталось за Даниилом

В пятницу, 31 марта, на «Мастерсе» в Майами проходят полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Первыми на корт вышли российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов, посеянные четвёртым и 14-м соответственно. Медведев в преддверии полуфинала мог похвастаться великолепной статистикой: 22 победы в 23 матчах. Напомним, после неожиданного провала на Australian Open (вылет в третьем круге) россиянин завоевал титулы в Роттердаме, в Дохе и в Дубае, после чего дошёл до финала в Индиан-Уэллсе, где проиграл Карлосу Алькарасу, а в Майами прошёл Роберто Карбальес-Баэну, Кентена Алиса и Кристофера Юбэнкса — прямо скажем, не самых статусных соперников.

Хачанов же, наоборот, на Australian Open выступил гораздо лучше Медведева, дойдя до полуфинала, а вот затем у него не было серьёзных успехов. Так, в Индиан-Уэллсе Карен выбыл из борьбы в третьем круге. В Майами же Хачанов обыграл Томаса Мартина Этчеверри, Иржи Легечку, а затем преподнёс приятную сенсацию, победив второго номера посева грека Стефаноса Циципаса, после чего без особых проблем прошёл Франсиско Серундоло.

До сегодняшнего дня Медведев и Хачанов четырежды встречались друг с другом на корте в рамках ATP. И если первые три матча были уже довольно давно, то вот четвёртый поединок ещё не успели забыть. В январе Даниил обыграл Карена в четвертьфинале Аделаиды-1 — 6:3, 6:3. Хачанов, комментируя предстоящую игру, вспомнил этот случай. «Мы выросли вместе… Каждый раз, когда Даниил играет c Андреем [Рублёвым] или я играю с Андреем или Даниилом, это всегда непросто. С одной стороны, мы знаем друг друга очень хорошо, мы хорошие друзья за кортом, но на корте мы соперники. Мы уже играли в начале года в Аделаиде, он обыграл меня, показав довольно качественную игру. Я попытаюсь подойти к полуфинальному матчу иначе. И посмотрим, как сложится», — сказал Карен на корте после выхода в полуфинал.

Карен Хачанов Фото: Matthew Stockman/Getty Images

А чуть позже, на пресс-конференции, добавил: «Думаю, нам легко отложить дружбу на второй план, ведь мы оба понимаем, почему мы здесь (улыбается). Мы вместе тренируемся. Даже на тренировках мы соревнуемся и выкладываемся на все сто процентов. Это будет официальный матч, вот и всё. На нашей дружбе это не сказывается. Это ещё один матч, в котором мы оба постараемся выступить как можно лучше и пройти в финал. Сейчас Даниил играет чуть лучше меня. Последние пару лет он играет прекрасно. Но он не робот, всякое может случиться. Думаю, мне стоит посмотреть его матч с Алькарасом в Индиан-Уэллсе (улыбается). Карлос был там действительно хорош. Возможно, я должен попробовать играть так же».

Медведев же, комментируя выход в полуфинал, ещё не знал, что его соперником будет Хачанов. И потому ограничился общими словами. «У меня никогда не было такого хорошего начала сезона. Очень много выигранных матчей, выигранных турниров. Я действительно счастлив, хотя и был разочарован в Индиан-Уэллсе, когда моя победная серия завершилась на той же отметке, что и в прошлый раз. Единственное, что я могу сделать, — начать новую серию. Счастлив вернуть свою форму в Майами», — цитирует Даниила пресс-служба ATP.

Что говорили перед матчем

Полуфинал Медведев — Хачанов, что вполне понятно, вызвал повышенный интерес в России. «Матчи Даниила и Карена носят принципиальный характер ещё со времен юниорских турниров. Оба подошли к полуфиналу в отличном настроении, демонстрируя уверенную игру. Предстоит бескомпромиссный матч», — сказал вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в интервью «Чемпионату».

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева предсказала любопытную в тактическом смысле игру. «Трудно судить об игре Даниила, потому что у него такая манера игры, что не производит больших сомнений с Хачановым. Мне хотелось бы думать, что игра получится примерно равной и достаточно любопытной. Они хорошо знают друг друга. Даниил и Карен [придерживаются] совершенно разных направлений и стилей: мощный и резкий, стремящийся сам выигрывать Хачанов, и изобретательный, строящий игру на защите, находящийся за пять метров от задней линии Медведев. Игра может получиться достаточно любопытной в тактическом плане. В последнее время преимущество было у Медведева. Хочется верить, что будет равная и интересная игра», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский заявил, что фаворит противостояния — Медведев. «Для всех явным фаворитом является Даниил. Карен сейчас достаточно уверенно играет и может оказать сопротивление. Если Карен будет играть стабильно, то будет интересный матч», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Согласился с ним и заслуженный тренер России Виктор Янчук. «Хачанов очень прибавил. Раньше я бы сказал, что 90 против 10 в пользу Медведева, однако сейчас процент в пользу Даниила понижу до 60, а 40 — Хачанову. Медведев всё-таки поопытнее и надёжнее. Хачанов тоже в этом качестве прибавил: не просто так он обыграл Циципаса и других сильных игроков. Значит, Хачанов прибавил в уверенности в себе и стабильности в игре. У Хачанова хороший силовой потенциал, он прибавил в скорости удара — это повышает его шансы. Однако Медведев более тёртый и стабильный. Даниил уже проявил себя, поэтому шансов у него больше. Но Хачанов может воодушевиться, играя полуфинал большого турнира», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Несмотря на статус фаворита, Медведев чуть было не подарил Хачанову брейк в первом же гейме, но спас двойной брейк-пойнт. В дальнейшем теннисисты уверенно брали свою подачу, но если Даниил позволял сопернику набирать какие-то очки, то Карен первые три гейма на своей подаче взял под ноль. А в восьмом гейме Медведев впервые добрался до брейк-пойнтов — и использовал второй из них, после чего счёт стал 5:3 в его пользу. Однако Даниил не смог подать на сет. Он упустил сетбол, допустив двойную ошибку, а Хачанов, напротив, со второй попытки реализовал брейк-пойнт. Далее Карен взял гейм на подаче и сравнял счёт — 5:5. После этого соперники взяли ещё по гейму на подаче, и пришлось играть тай-брейк. При счёте 5:4 Медведев сделал второй мини-брейк и заработал двойной сетбол. После этого Хачанов взял свою подачу, однако следом то же самое сделал и Даниил, одержавший победу — 7:5. Вот так Карен, сделавший лишь один эйс за сет против пяти у соперника, проиграл партию, несмотря на превосходство по другим важным показателям: двойные ошибки — 0 против 4, виннерсы — 23 против 18, невынужденные ошибки — 4 против 11.

Перед вторым сетом Медведев ненадолго ушёл в раздевалку. Пауза не пошла ему на пользу: в начале партии Хачанов действовал активнее и, реализовав первый же брейк-пойнт во втором гейме, повёл 3:0. Даниил попытался исправить ситуацию: взяв свою подачу, он заполучил брейк-пойнт в следующем гейме, но не использовал его — так счёт стал 4:1 в пользу Карена. Больше Медведев не подбирался к столь нужному ему брейк-пойнту, хотя свою подачу брал, и сет закончился со счётом 6:3 в пользу Хачанова. Из шести геймов пять Карен взял на своей подаче, причём в трёх случаях — под ноль! Во второй партии он оказался лучше соотечественника как по виннерсам (17 против 7), так и по невынужденным ошибкам (4 против 7).

В решающем сете Медведев в первом гейме спас брейк-пойнт, а в четвёртом взял подачу Хачанова, с первой попытки реализовав двойной брейк-пойнт, и повёл — 3:1. Как выяснилось, этот момент стал определяющим в матче. После этого соперники спокойно брали свою подачу, и Даниила, в отличие от Карена, такая ситуация вполне устраивала. Последние четыре гейма теннисисты взяли под ноль. Девятый гейм стал последним в матче — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу Медведева.

Так Медведев впервые вышел в финал «Мастерса» в Майами. Это его пятый финал подряд — после Роттердама, Дохи, Дубая и Индиан-Уэллса. В решающем матче Даниил сыграет с победителем противостояния Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 10). Если Медведев выиграет финал, то станет четвёртой ракеткой мира, а если проиграет, то останется пятым. Второй полуфинал пройдёт в ночь с 31 марта на 1 апреля мск, а финал состоится в воскресенье, 2 апреля.