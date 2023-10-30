Соболенко разобралась с гречанкой на Итоговом. А у Рыбакиной 35 невынужденных и поражение

В ночь с 29 на 30 октября мск в Канкуне (Мексика) начался Итоговый чемпионат WTA. Сегодня в борьбу вступили представительницы группы «Бакалар», в том числе победительница Australian Open 2023 года первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) и чемпионка Уимблдона — 2022 уроженка Москвы Елена Рыбакина (Казахстан), занимающая четвёртое место в мировой классификации. Первой свой матч проводила Рыбакина, которой в соперницы досталась американка Джессика Пегула (5).

Перед турниром Рыбакина высказалась о сильном ветре в Канкуне. «Здесь очень ветрено. Но уверена: я и мои соперники адаптируемся, чтобы показать хорошее шоу», — цитирует её пресс-служба турнира.

Первый сет поначалу складывался в пользу Рыбакиной. В третьем гейме она спасла двойной брейк-пойнт, а в восьмом впервые в матче сама заработала брейк-пойнт и сразу же использовала его — 5:3. Однако следующие четыре гейма остались за Пегулой — 7:5 в пользу американки.

Елена Рыбакина и Джессика Пегула после матча на Итоговом турнире WTA — 2023 в Канкуне Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй партии, наоборот, инициативой владела уже Джессика. Она повела 4:1 с двумя брейками, и это фактически предопределило её победу. В шестом гейме, правда, Рыбакина попыталась спасти матч и с шестого брейк-пойнта отыграла один брейк, но следом Пегула вновь взяла подачу Елены, после чего под ноль подала на матч — 7:5, 6:2. За всю игру Рыбакина сделала целых 35 невынужденных ошибок против всего 12 активно выигранных очков.

«Она допустила пару ошибок, пару невынужденных потерь, и я смогла этим воспользоваться. После этого я стала чуть лучше подавать, мне удавалось «читать» её подачу, и я стала находить свой ритм. Я просто воспользовалась той возможностью, которая у меня была», — цитирует Пегулу пресс-служба WTA.

Затем на корт вышли Соболенко и девятая ракетка мира Мария Саккари (8), попавшая на турнир вследствие снятия Каролины Муховой из-за травмы. Белоруска, будучи лидером мирового рейтинга, говорила, что чувствует себя «мишенью». «Рейтинг – это всего лишь рейтинг. Ничего не меняется, мне по-прежнему придётся много работать, показывать на корте свой лучший теннис. Считаю, мне нужно больше работать, потому что сейчас я чувствую себя мишенью для всех. Я продолжаю усердно работать, чтобы попытаться стать лучше», — цитирует её пресс-служба WTA.

И выразила недовольство организацией турнира: «Я недовольна, что мы не смогли потренироваться на игровом корте. Мне кажется, это не уровень Итогового турнира WTA. При этом я понимаю, что все мы в одинаковых условиях. Но это не условия для Итогового турнира WTA. Так что да, всё не очень здорово».

Тем не менее в первом матче у Соболенко не возникло почти никаких проблем. Белоруска просто уничтожила Саккари, иначе и не скажешь. В первом сете у неё лишь в третьем гейме были неприятности. Тогда Арина ушла с тройного брейк-пойнта, а потом спасла ещё один. Во второй партии Соболенко в третьем гейме отыграла ещё один брейк-пойнт, а в шестом была невероятно близка к тому, чтобы повесить вторую «баранку», но упустила три матчбола на приёме. После чего под ноль подала на матч — 6:0, 6:1 за 1 час 16 минут.

«По счёту всё выглядит легко, но это был непростой матч. Я очень рада, что выиграла эту встречу. Особенно потому, что это Мария, такой сильный боец. Все эти сложные предыдущие матчи с ней…» — цитирует Соболенко пресс-служба WTA. Теперь в личных встречах Арина ведёт со счётом 7-3.

Таким образом, после первого тура в группе «Бакалар» лидерство захватили Соболенко и Пегула. Напомним, что формат традиционный: по две сильнейшие теннисистки из каждой группы выходят в полуфинал.

А уже в ночь с 30 на 31 октября мск пройдут матчи в группе «Четумаль»: Ига Свёнтек (Польша, 2) — Маркета Вондроушова (Чехия, 7) и Кори Гауфф (США, 3) — Онс Жабер (Тунис, 7).