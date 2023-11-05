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Вера Звонарёва вышла в полуфинал скандального Итогового турнира — 2023 после победы в перенесённом матче

Россиянка — в плей-офф скандального Итогового! Звонарёва вытянула четырёхдневный матч
Арина Полуянова
Вера Звонарёва
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Теннисистки только в воскресенье завершили решающий групповой поединок. Полуфинал уже через пару часов.

39-летняя россиянка Вера Звонарёва и 35-летняя немка Лаура Зигемунд, последними квалифицировавшиеся на Итоговый в Канкуне, вышли в плей-офф турнира. В воскресенье, 5 ноября, спортсменки одержали победу над американской парой Кори Гауфф/Джессика Пегула. Теннисистки доигрывали матч, не завершившийся в пятницу, со счётом 3:6, 1:1, 40:30 на подаче Звонарёвой и Зигемунд.

На корт российско-немецкая пара вышла очень бодро. Сперва Вера и Лаура забрали свой, ещё с пятницы не доигранный гейм, а затем взяли подачу Гауфф. После этого девушки, правда, обменялись с американскими соперницами несколькими брейками, но всё же забрали партию. На тай-брейке Звонарёва и Зигемунд завоевали преимущество, довели счёт до 8:8, но дальше без особых проблем забрали игру с итоговым счётом 3:6, 6:4, 10:8.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Махауаль
05 ноября 2023, воскресенье. 21:25 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 8
3 		6 1 10
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва

Первый свой матч на Итоговом Звонарёва и Зигемунд провели во вторник, 31 октября. Девушки стартовали с победы над олимпийскими чемпионками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Во второй встрече Вера и Лаура проиграли Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф, сразу вышедших с тремя победами в плей-офф.

Третью, решающий матч в группе Звонарёва и Зигемунд не могли завершить с пятницы, хотя изначально должны были играть в четверг, 2 ноября. Из-за плохой погоды встречу с американками Гауфф и Пегулой российско-бельгийский дуэт начал ещё 3 ноября. Однако тогда матч прервали из-за ливня и перенесли на воскресенье – день, когда по-хорошему должны были пройти финальные состязания.

Некоторые болельщики спорят и говорят: это же погода, как её заранее предугадаешь? Только вот на это есть возражение: сезон дождей в Мексику всегда приходит осенью, в частности в октябре – ноябре. Так что подобные погодные условия предопределить при принятии решения о месте проведения Итогового всё-таки можно было. Хотя у совета игроков и WTA тогда были свои доводы в пользу Канкуна.

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При этом погода оказалась не единственной трудностью для теннисисток в Канкуне. Большие вопросы вызвали плохое качество корта и слишком поздно построенная инфраструктура. О некачественной организации Итогового-2023 уже высказались многие: и участницы турнира, и их тренеры, и знающие о мексиканской ситуации люди из тенниса.

Польская теннисистка и член совета игроков Магда Линетт была одной из тех спортсменок, кто голосовал за проведение турнира в Канкуне. И сейчас она не разделяет жалоб участниц Итогового.

«Я не до конца понимаю жалобы игроков. Конечно, на их месте меня бы тоже разочаровали некоторые события, но организаторы контролируют не всё – например, погоду. Однако о некоторых вещах было известно заранее.

Бывают ситуации, когда игроки чему-то удивляются, но всё было бы иначе, если бы они просто прочитали письма. Если бы Итоговый прошел в Остраве, призовые были бы ниже. И нужно понимать, что проблемы создаются не специально», — цитирует Линетт Sportowefakty.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Harold Alcocer/Getty Images

Интересно, думают ли сейчас о призовых спортсменки, продолжающие борьбу в Канкуне? Вопрос на засыпку.
Новости из Мексики распространились и в мужском туре. Эмоции от мексиканского Итогового с участницами разделил бывшая 10-я ракетка мира Денис Шаповалов.

«Очень жаль, что на итоговом турнире WTA такие условия. Игроки заслуживают лучшего», – написал канадский теннисист в социальных сетях.

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Жёстче всех по организаторам Итогового прошлась 18-кратная чемпионка турниров «Большого Шлема» в одиночке Мартина Навратилова. Она призвала руководство WTA освободить свои места для новых людей. Экс-теннисистка отметила, что лучше нынешнего президента ассоциации Стива Саймона во главе WTA смотрелась бы женщина.

В среду, 3 ноября, британское издание Independent опубликовало отрывок письма, которое Стив Саймон направил участницам Итогового турнира после их негативных высказываний:

«Выбор места проведения турнира обусловлен несколькими сложными факторами. Очевидно, что вы недовольны решением, которое привело к тому, что турнир проходит здесь, в Канкуне. Я это понимаю, вас услышали. Это не идеальное мероприятие, мы понимаем, что условия непростые, и WTA берет на себя ответственность за это».
Публично руководство WTA не комментирует историю вокруг Канкуна. Сообщается, что сам Саймон неоднократно отказывал журналистам в интервью насчёт проблем на текущем Итоговом.

Турнирная сетка

В полуфинале Звонарёва и Зигемунд поборются с бельгийкой Элизе Мертенс и австралийкой Сторм Хантер. Их встреча пройдёт сегодня, 5 ноября, после первого полуфинального матча Габриэллы Дабровски/Эрин Рутлифф и Николь Меликар/Эллен Перес.

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