С первой попытки не вышло. Шевченко уступил неудобному французу в своём дебютном финале

В субботу, 11 ноября, в Метце (Франция) состоялся финальный матч турнира категории ATP-250. Участниками титульного противостояния стали хозяин кортов, 23-я ракетка мира Уго Умбер и россиянин Александр Шевченко, занимающий 63-ю строчку рейтинга ATP.

Представитель Франции, славящийся великолепной подачей и отличной игрой в залах, на домашних кортах успел провести три матча. Самым трудным поединком для Уго выдалась стартовая встреча соревнований с чемпионом US Open 2020 года Домиником Тимом из Австрии, в которой Умбер оказался сильнее соперника в трёх сетах — 7:6 (5), 4:6, 6:3. В дальнейших играх 25-летний уроженец Метца сначала разобрался с соотечественником Гаролом Майо (6:3, 7:5), а затем разгромил итальянца Фабио Фоньини — 6:0, 6:2.

Шевченко на нынешнем французском турнире по-настоящему радует российских фанатов. Отечественный спортсмен в первом раунде Метца прошёл местного квалифаера Матиаса Бурга (6:4, 7:5), а уже в следующем матче в трёх сетах оказался сильнее Мате Валькуса из Венгрии — 7:5. 2:6, 6:2. В четвертьфинале 22-летний уроженец Ростова-на-Дону сотворил самую настоящую сенсацию, обыграв своего соотечественника, 15-ю ракетку мира Карена Хачанова. Для Александра эта победа стала второй в карьере над теннисистом из топ-20. А в битве за выход в решающую стадию соревнований Шевченко закрыл в двух сетах хозяина кортов Пьер-Юга Эрбера, выйдя таким образом в свой дебютный финал ATP — 6:4, 6:4. После этого результата стало ясно: россиянин независимо от результата воскресного поединка впервые в карьере войдёт в топ-50.

Сам спортсмен, естественно, не мог не поделиться своими эмоциями от выхода в свой дебютный финал ATP.

«Это очень многое значит для меня. Мечтал об этом моменте с самого детства. Собираясь спать, я думал, может быть, я смогу сыграть в финале турнира ATP, и я сделал это. Я навсегда запомню этот момент, это что-то очень особенное», — приводит слова Шевченко пресс-служба ATP.

Первая очная встреча между Умбером и Шевченко началась с того, что оба теннисиста поочерёдно взяли свои подачи под ноль. Затем француз ещё раз повторил подобный трюк, а вот его оппонент подобным ответить не смог. Александр позволил Уго сделать брейк с первой же попытки и оторваться вперёд в сете — 3:1. Этот брейк так и остался единственным в партии. Француз уверенно довёл дело до победы на стартовом отрезке игры, забрав сет со счётом 6:3. Отметим, что хозяин кортов продемонстрировал феноменальную реализацию своих первых подач — 100% при проценте попадания 65%.

Уго Умбер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Во второй партии теннисисты поначалу держали свои подачи, не позволяя друг другу даже добраться до брейк-пойнтов. Однако, как и в дебюте встречи, первым дрогнул именно отечественный спортсмен. Он позволил Умберу получить сразу два шанса взять чужую подачу, но всё же выстоял в пятом гейме сета. Далее 25-летний уроженец Метца без проблем сравнял счёт — 3:3.

И всё же не зря говорят: «Где тонко, там и рвётся». В важном седьмом гейме Александр упустил свою подачу, допустив грубую ошибку после удара с лёта. С досады игрок даже разбил свою ракетку, за что получил соответствующее предупреждение от судьи на вышке. Уже в следующем гейме россиянин мог сделать камбэк, но упустил свой единственный шанс на приёме в поединке. В результате Уго спокойно удержал добытое преимущество и со счётом 6:3, 6:3 переиграл 63-ю ракетку мира, завоевав четвёртый титул в карьере и первый с 2021 года. По итога турнира в Метце француз дебютирует в топ-20, а россиянин – в топ-50.