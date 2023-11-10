Шевченко поборется за 1-й титул в карьере! А Котов упустил шанс выйти во 2-й финал подряд

Оба россиянина стремительно улучшают свои рейтинги — Павел впервые окажется в топ-70, а Александр — в топ-50.

В пятницу, 10 ноября, прошли полуфиналы пары турниров серии ATP-250 – в Метце и Софии. В них приняли участие сразу два россиянина. Но только один по итогам сегодняшних матчей вышел в финал.

63-я ракетка мира Александр Шевченко в Метце за выход в решающую стадию поборолся с французом, бывшей 36-й ракеткой мира Пьер-Югом Эрбером. Александр разобрался с соперником за 1 час 17 минут со счётом 6:4, 6:4.

Александр Шевченко на корте после победы Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Зачастую, если перед стартом игры жребий выпадает в пользу Шевченко, он выбирает первым принимать. Сегодня, в общем-то, случилось то же самое. На подачу в стартовом гейме вышел Эрбер, а Александр сразу сделал брейк. Благодаря надёжной оборонительной игре и точным ударам россиянин в пятой мини-партии оформил повторный брейк. Затем он, правда, отдал свою подачу французу, но первый сет всё же оставил за собой.

Вторую партию Эрбер начал в более собранном состоянии по сравнению с первым сетом. Каждый теннисист забирал свои подачи, до седьмого гейма даже счёт не доходил до «ровно». Перевести игру в свою пользу Шевченко смог только в девятой мини-партии после нескольких ошибок соперника. На своей подаче при счёте 5:4 россиянин, отдав лишь одно очко, закрыл матч.

На пути к финалу Шевченко одержал победу над Эрбером, Кареном Хачановым, Мате Валькусом и Матиасом Бургом. За первый в карьере титул Александр поборется с победителем встречи Фабио Фоньини/Уго Умбер. При этом россиянин уже обеспечил себе место в топ-50 мирового рейтинга.

На турнире в Софии, что идёт параллельно соревнованиям в Метце, за выход в финал сегодня боролся Павел Котов. Россиянин и 80-я ракетка мира провёл непростой полуфинал с 25-й ракеткой мира Адрианом Маннарино. В итоге встреча осталась за французом – 6:2, 7:6.

Первый сет Котов провалил: выиграл одну свою подачу на старте игры и одну в седьмом гейме, наделал невынужденных ошибок и отдал партию со счётом 2:6. Хотя подобная статистика для Павла не нова: на турнире в Софии он, например, два первых матча забрал после того, как в каждом проиграл по первому сету. Однако в третий раз повторить камбэк на болгарском корте россиянин не смог.

К середине второго сета Котов разыгрался, стал чаще сопротивляться на приёме и больше напрягать Маннарино. В седьмом гейме даже впервые в матче брейк-пойнт отыграл.

Благодаря более стабильной игре во второй партии Павел смог удержать все свои подачи и довести партию до тай-брейка, на котором первое же очко он отдал французу. А затем ещё парочку. В итоге добраться до решающего сета Котов так и не смог. Тай-брейк остался за Маннарино – 7:2. Тем самым россиянин упустил шанс сыграть во втором финале подряд: в октябре он боролся с Гаэлем Монфисом за трофей Стокгольма, но уступил в трёх сетах.

Так или иначе, на пути к полуфиналу Котов переиграл Александара Лазарова, Себастьяна Баэса и Мартона Фучовича. Благодаря успехам в Болгарии он войдёт в топ-70 рейтинга ATP. А сегодняшний обидчик россиянина Маннарино за титул Софии поборется с 82-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером.