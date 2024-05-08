Руне — о «Мастерсе» в Риме: моя цель — всегда побеждать. Здесь играть легче, чем в Мадриде

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от предстоящего турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Этот турнир всегда потрясающий, еда просто великолепна. В Риме мне нравится всё, и даже место проведения жеребьевки было невероятным (жеребьёвка турнира в Риме прошла у фонтана Треви. — Прим. «Чемпионата»). Физически я очень хорошо себя чувствую, но и морально я заряжен и готов играть.

Моя цель — всегда побеждать. Думаю, начиная со второго круга, нужно двигаться от матча к матчу и так дойти до конца.

Думаю, в Риме играть легче, чем в Мадриде. Там корты высоко, и было очень холодно. Однако здесь фантастический климат, и этот турнир всегда прекрасен», — приводит слова Руне Tennis World USA.

Напомним, в прошлом году датчанин дошёл до финала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву (5:7, 5:7).