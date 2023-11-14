Серена и Курникова отлично провели время вместе. Знаменитые подруги очень соскучились

Анна завершила карьеру 20 лет назад, но всегда продолжала близко общаться с Уильямс-младшей.

42-летние Серена Уильямс и Анна Курникова – знаменитые теннисистки-сверстницы. Их карьера сложилось по-разному. Серена выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и зачехлила ракетку относительно недавно, после US Open – 2022.

Курникова не брала титулы в «одиночке», но в её послужном списке есть две победы на Australian Open (1999, 2002) в паре с Мартиной Хингис. Анна ушла из тенниса ещё в далёком 2003 году, отдав предпочтение модельному бизнесу. Тем не менее Курникова сохраняет связи с некоторыми своими бывшими коллегами. Особенно близкие отношения связывают Анну с Сереной. Недавно они встретились на музыкальном шоу и отлично провели время.

Уильямс посетила концерт-тур «Трилогия» в Майами, где выступили знаменитые музыканты Энрике Иглесиас, Питбуль и Рики Мартин. В соцсетях Серена опубликовала видео с мероприятия, а также кадры, где она позирует вместе с Иглесиасом, его возлюбленной Анной Курниковой, актрисой Евой Лонгорией и другими знаменитостями.

«Отлично провела время на шоу! Я на всю жизнь поклонница латинской музыки», – написала Уильямс под постом, среди прочего тегнув Курникову.

Серена Уильямс и Анна Курникова встретились на концерте в Майами Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Уильямс и Курникова всего два раза пересекались на корте в одиночном разряде – на турнирах в Монреале (2000) и Сиднее (2002). Обе встречи закончились победой Серены. В парном разряде они были соперницами на ТБШ.

Серена вместе со своей сестрой Винус обыграла Анну и американку Чанду Рубин в полуфинале Уимблдона-2002 и на этой же стадии травяного мэйджора в 2000-м, когда Курникова выступала вместе с белоруской Натальей Зверевой. Самый болезненный для россиянки момент – поражение от сестёр в финале «Ролан Гаррос» — 1999 (тогда Анна играла с Мартиной Хингис).

Анна Курникова, Чанда Рубин, Серена и Винус Уильямс на Уимблдоне-2002 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сёстры Уильмс помешали Курниковой пополнить коллекцию парных «Шлемов», но это не стало преградой для их дружбы за пределами корта. Серена и Винус — едва ли не единственные коллеги Курниковой, с которыми она постоянно общается после завершения карьеры. Причём чаще именно с Сереной.

Иногда они принимали участие в выставочных матчах в компании Андре Агасси, Билли Джин Кинг и других известных личностей, но общение происходило не только на корте.

Анна Курникова, Серена Уильямс и Билли Джин Кинг на выставочном матче в 2005 году Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Анна и Серена часто пересекались на различных светских мероприятиях, а иногда просто собирались отдохнуть вместе, как на фото ниже в 2015 году во время посещения матча НФЛ «Майами Долфинс» — «Нью-Йорк Джетс». Обе теннисистки живут во Флориде и наверняка видятся регулярно, просто не всегда об этом сообщают.

Фанаты в комментариях добавили яркое описание снимка: «Королева и Принцесса тенниса».

Анна Курникова и Серена Уильямс на матче НФЛ в 2015 году Фото: Из личного архива Анны Курниковой

Курникова и Иглесиас не так уж часто появляются вместе на публике. Теннисный матч с участием Серены на «Мастерсе» в Майами-2009 стал исключением из правил. Тогда Уильямс-младшая обыграла свою старшую сестру Винус в полуфинале.

«Серена — потрясающая теннисистка, её игра стала огромным стимулом для меня», — говорила Курникова об Уильямс-младшей, которая подошла поздороваться к ней и Иглесиасу после игры.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас на матче сестёр Уильямс в 2009 году Фото: Al Bello/Getty Images

Серена тоже всегда положительно отзывалась о Курниковой. Более того, в 2008 году американка вступилась за Анну после жёсткого женоненавистнического выпада своего соотечественника Джастина Гимелстоба во время Уимблдона.

«Я выступаю за права женщин. Гимелстоб зашёл слишком далеко. Анна Курникова — хорошая девушка. Тот, кто говорит о ней такие вещи, не профессионал. Это совершенно неуместно. Нехорошо говорить такое о людях», — сказала Серена.

Серена Уильямс и Анна Курникова – знаковые личности в новейшей истории тенниса, несмотря на разную степень успешности на корте. Серена доминировала и завоевала множество титулов. Уильямс-младшая – икона эпатажа, которая порой переходила грани допустимой скандальности, но всё равно была яркой личностью, которых сейчас очень не хватает WTA-туру.

Курникова привнесла особый шарм в женский теннис. Благодаря Анне представительницы этого вида спорта стали зарабатывать много денег не только на корте – россиянка стала своего рода «первопроходцем», пробив дорогу остальным в мир большого маркетинга. Приятно констатировать, что американка и россиянка продолжают дружить и общаться после завершения карьеры.