«Она стерва, я презираю её». Дикий американец жестоко затравил Курникову на Уимблдоне-2008

Российская теннисистка Анна Курникова даже после завершения карьеры в 2003 году оставалась одной из самых популярных и обсуждаемых спортсменок мира. В основном фанаты и СМИ высказывались об Анне с восторгом, отмечая её яркие внешние данные и успешную жизнь за пределами корта.

Но находились и хейтеры. Необоснованно грубым и сексистским высказыванием в адрес Курниковой отметился на Уимблдоне-2008 американский теннисист и комментатор Джастин Гимелстоб.

Гимелстоб жёстко прошёлся по Курниковой и другим теннисисткам

Джастин Гимелстоб не хватал звёзд с неба во время выступления в ATP-туре. 63-е место – его лучшая позиция в мировом рейтинге. Американец не выиграл ни одного титула в одиночном разряде, а на турнирах «Большого шлема» добирался максимум до третьего раунда. Джастин относительно преуспел в миксте, выиграв Australian Open и «Ролан Гаррос» в 1998 году, но это никак не отменяло тот факт, что он был весьма посредственным теннисистом.

В 2007-м Гимелстоб проиграл в первом круге Уимблдона своему соотечественнику Энди Роддику в трёх сетах, но сумел войти в историю турнира. Джастин стал первым игроком, который воспользовался системой электронного повтора Hawk-eye. К сожалению, с Уимблдоном американец ассоциируется в первую очередь не из-за этого момента, а по причине скандальных слов в следующем году.

Джастин Гимелстоб (справа) смотрит Уимблдон в компании актёра Дастина Хоффмана Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Гимелстоб завершил карьеру после US Open – 2007 и сразу же устроился комментатором на Tennis Channel, вёл авторскую колонку в популярном журнале Sports Illustrated, а также занимал должность в директорате ATP.

Джастин всегда отличался скандальным нравом, поэтому любил делать достаточно резкие и провокационные заявления в эфире. Однако во время Уимблдона-2008 Гимелстоб перешёл все этические рамки во время. На шоу The Junkies он сделал целый ряд сексистских высказываний и особенно жёстко прошёлся по Анне Курниковой.

«Она стерва, я презираю её. Ненависть — это слишком сильное слово. Я просто презираю Курникову, насколько это возможно, не испытывая при этом ненависти. У неё красивая фигура, но лицом она не вышла. Я не испытываю к ней никакого влечения, потому что она такая стерва. Мне она вообще неинтересна. Я был бы не против, чтобы мой младший брат, который является бабником, приударил за ней, а затем пожинал плоды этого. У Курниковой отличное тело, но её лицо на 5 из 10. Мы должны сыграть в миксте в следующем месяце. Буду подавать со скоростью 128 миль в час и пробью ей мячом по животу. Я намерен довести Курникову до слёз на предстоящем состязании в миксте, Если она не заплачет к моменту ухода с корта, значит, я не выполнил свою работу», — заявил Гимелстоб.

Анна Курникова в 2008 году Фото: Thomas Niedermueller/Bongarts/Getty Images

Американец говорил не только про Курникову.

О теннисистках: «Они не умеют вести себя в обществе, не ходят в школу и не вступают в партии».

О Татьяне Головин: «Секс-бомба».

О Николь Вайдишовой: «Юная леди с хорошими формами».

Об Ализе Корне: «Настоящая секс-бомба».

О соревнованиях в женском разряде: «Там сейчас меньше лесбиянок, потому что все они — русские цыпочки. И среди них есть очень даже симпатичные. Они обладают определёнными талантами».

Конечно, резкие комментарии Гимелстоба не остались без внимания. Американская теннисная ассоциация отказалась от услуг Джастина, который должен был участвовать в рекламе US Open. Его также отстранили на один матч турнира World Team Tennis (WTT) с участием действующих игроков и завершивших карьеру звёзд, который в 2000-х пользовался большой популярностью в США. Гимелстоб понял, что явно перешёл нормы приличия. На этом же соревновании американцу предстояло сыграть с Курниковой, и именно там он грозился специально ударить в неё мячом.

«Я уважаю решение ассоциации. Нет никаких оправданий, я очень разочарован в себе. Беру на себя полную ответственность за все сказанные мною слова. Не могу взять ни одно из них обратно, но надеюсь, что моё искреннее раскаяние поможет начать залечивать раны, нанесённые многим людям. Я выбрал целью своего хейта Анну Курникову, а также пренебрежительно говорил о всех теннисистках. Все они заслуживают моих глубочайших извинений, которые я им приношу. Понимаю, мои слова звучали резко, но уверяю вас, что очень уважаю женщин. В знак своего раскаяния я сделаю пожертвование в фонд, который работает над расширением возможностей девушек и женщин посредством спорта и физической активности», — сказал Гимелстоб.

Джастин Гимелстоб быстро извинился за свои слова об Анне Курниковой Фото: MAK Center for Art & Architecture

Оперативные извинения во многом спасли положение Джастина. ATP не стала отстранять Гимелстоба, он также продолжил работу комментатором на Tennis Channel.

«ATP не может потворствовать любой форме нетерпимости. Комментарии Джастина Гимелстоба неприемлемы. Однако он поступил правильно, взяв на себя полную ответственность, публично извинившись перед Анной Курниковой за свои откровенно неуважительные комментарии», — гласило заявление ATP.

«Мы разочарованы комментариями Джастина Гимелстоба, которые неуместны и противоречат тому, что должен отстаивать наш спорт. Мы считаем, что он извлёк уроки и не будет повторять своё поведение», — не стала крайне резко осуждать американца и WTA.

Не особо обиделись на Гимелстоба и те, кого он оскорбил. 22-я ракетка мира Николь Вайдишова хорошо знала Джастина и списала его слова на своеобразное чувство юмора.

«Я знаю Джастина. Он очень хороший парень. Я слышала, что он извинился за свои слова. Думаю, люди часто говорят так, как на самом деле не думают. Подобное случается. Я немного знакома с его чувством юмора. Знаю, что он любит говорить в таком стиле, поэтому могу дать ему поблажку», — сказала Вайдишова.

Николь Вайдишова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Гимелстоб когда-то тренировал Курникову, поэтому его выпад в адрес Анны выглядел вдвойне удивительно. Российская теннисистка отреагировала максимально дипломатично.

«Всё это очень печально, и мне совершенно не хочется ввязываться в какие-либо интриги и баталии вне корта. Так что сделаю вид, что ничего не произошло, и откажусь от дискуссий на эту тему. Не хочу придавать данному инциденту ещё бóльшую значимость и огласку. Я не собираюсь обсуждать эти высказывания или уделять им внимание. Для меня это не имеет никакого значения», — заявила Курникова.

А вот звёздная Серена Уильямс решила не сдерживаться и открыто раскритиковала Гимелстоба.

«Я выступаю за права женщин. Гимелстоб зашёл слишком далеко. Анна Курникова — хорошая девушка. Тот, кто говорит о ней такие вещи, не профессионал. Это совершенно неуместно. Нехорошо говорить такое о людях», — добавила Серена.

Серена Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Легендарная теннисистка и активная феминистка Билли Джин Кинг тоже назвала поведение Гимелстоба неприемлемым, но встретилась с ним и заверила, что Джастин сделал надлежащие выводы после случившегося и подобное больше не повторится.

Несдержанность стоила Гимелстобу карьеры в теннисе

К сожалению, Кинг ошибалась в своих суждениях. Гимелстоб так и не исправился после скандала на Уимблдоне-2008.

«Гимелстоба в детстве явно не научили уважать других», — говорил испанец Фелисьяно Лопес в 2011 году, когда Джастин в эфире Tennis Channel бесцеремонно сказал, что тот много внимания уделяет собственной внешности и вредит своей профессиональной карьере.

Инцидент с Лопесом был относительно пустяковым, чего не скажешь о случившемся в ноябре 2018-го. Гимелстоба арестовали в Лос-Анджелесе по подозрению в нападении на предпринимателя Рэндэлла Кэплэна. Джастин в честь Хэллоуина оделся в костюм пилота из фильма «Лучший стрелок» и напал на Кэплэна сзади, когда тот с семьёй прогуливался в Западном Голливуде. Нападавший нанёс Кэплэну около 50 ударов на глазах его жены и двухлетней дочери, угрожая убийством, после чего скрылся.

Кэплэн узнал Гимелстоба, поскольку они раньше были друзьями. Джастин ранее угрожал ему из-за дружбы с его бывшей женой Кэри Синнотт, в 2016-м пытавшейся оформить судебный запрет приближаться к ней. У жены же пострадавшего через две недели после происшествия случился выкидыш, о котором её врач сказал, что не может быть другой причины, кроме посттравматического стресса.

Гимелстоб долго отпирался, но в итоге признал свою вину, чтобы «вернуться к работе и сконцентрироваться на семье». Его приговорили к трём годам условно, 60 дням общественных работ и обязали пройти курс по управлению гневом. Тюремного заключения избежать удалось, но должности Джастин всё равно лишился. Он покинул Совет директоров ATP и был уволен с Tennis Channel. За Гимелстоба долго вступался первая ракетка мира и глава совета игроков ATP Новак Джокович, отмечая его профессиональные качества и называя «главным активом теннисистов за последние 10 лет».

«У меня очень хорошие отношения с Джастином. Сейчас нет времени вдаваться в детали, но время покажет, что с ним поступили очень несправедливо и выставили его в ложном свете. Думаю, его уход – большая потеря, но у него есть возможность вернуться, хотя сначала и нужно решить некоторые важные вопросы. Я считаю, что Джастин нужен игрокам, потому что он сам был теннисистом и прекрасно понимает политическую структуру. Многим он не нравится, потому что он открытый и честный, знает, какие грязные игры ведутся за кулисами. Поэтому против него и запустили кампанию. Я его защищаю, потому что знаю: он честный и хороший человек», — сказал Джокович.

Джастин Гимелстоб с сыном Брэндоном Фото: Из личного архива Гимелстоба

Поддержка Джоковича не помогла Гимелстобу вернуться в ATP. И вообще с 2019 года оскандалившийся Джастин никак не связан с теннисом. Сейчас 46-летний Гимелстоб руководит страховой компанией, которую сам и основал. Он не женился во второй раз, но регулярно общается со своим девятилетним сыном Брэндоном, над которым сохранил право частичной опеки после суда с женой Кэри Синнотт.

Джастин Гимелстоб пользовался большим уважением коллег-теннисистов, поэтому долгое время занимал высокий пост в ATP. Тем не менее его карьера в этой сфере полностью разрушена. Всё из-за неумения держать себя в руках. Он так и не извлёк уроков после скандала с упоминанием Курниковой на Уимблдоне-2008.