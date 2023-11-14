Кто лучший теннисист в истории? Выбирают итальянцы на Итоговом турнире

Итоговый турнир в самом разгаре, в Турине идёт 2-й тур группового этапа. Каждый матч собирает аншлаги, любителей тенниса в Италии оказалось очень много. И реагируют они на всё очень бурно. Например, во вторник Стефанос Циципас был яростно освистан после того, как снялся с матча с Хольгером Руне всего после трёх геймов. Более громкой итальянская публика за три дня пока не была.

Разговоры у итальянцев перед ареной только о теннисе. Многие обсуждают шансы Синнера на титул, а одна из компаний пересматривала милые видео с дочкой Даниила Медведева ― Алисой. Всех их наш специальный корреспондент на Итоговом чемпионате ATP Андрей Панков и попросил назвать величайшего теннисиста в истории этой игры. Это оказалось сложно, кандидатов было несколько. Помимо очевидных, некоторые даже назвали Синнера и Руне. А кто победил ― смотрите в нашем видео.