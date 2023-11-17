У Джоковича нет мотивации выиграть Итоговый? Серб странно высказывается об игре в Турине

Новак Джокович на этом Итоговом турнире подвергся критике за поведение на корте. Но и за его пределами поступки и слова серба вызвали у болельщиков вопросы. Фанаты изучают высказывания теннисиста и размышляют: насколько Новаку вообще нужен этот Итоговый?

Перед стартом турнира Джокович делился планами на остаток сезона. Победы в Турине в них не было. Но тогда могло показаться, что серб случайно упустил что-то про борьбу за титул на Итоговом.

«Думаю, мне нужна ещё одна победа, чтобы гарантировать себе первую строчку по итогам года. Это моя главная цель, помимо Кубка Дэвиса. На ближайшие три дня я отложу ракетку, буду восстанавливаться, проводить время с семьёй и набираться сил. Потом поеду в Турин, где каждый матч будет как финал большого турнира. И все они будут важны, потому что в них будут разыгрываться солидные очки. Я поеду с хорошими ощущениями и запасом уверенности», – цитировал Новака The Tennis Letter.

Главной целью Джокович обозначил желание закончить сезон на вершине рейтинга ATP. Это он сделал после первой же победы в Турине, которую одержал в матче с Хольгером Руне (7:6, 6:7, 6:3). Затем Новак проиграл Яннику Синнеру (5:7, 7:6, 6:7), а следом переиграл запасного Хуберта Хуркача в трёх сетах (7:6, 4:6, 6:1).

Матч с поляком поставил под вопрос выход Джоковича в плей-офф. Всё дело в том, что гарантированно пройти в финал серб мог только в случае двухсетовой победы над Хуркачем. Одна проигранная Хуберту партия оставила решение о судьбе Новака на Итоговом в руках Хольгера Руне и Янника Синнера.

Выйти из группы Новак мог только в случае победы итальянца. И это случилось: Синнер переиграл Руне со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Серб оказался на втором месте в Зелёной группе и вышел в плей-офф.

После трёхсетового матча с Хуркачем Джокович поделился эмоциями от случившегося шаткого положения на Итоговом.

«Я не буду фанатом №1 Янника [Синнера] сегодня, как Зверев сказал в адрес Даниила [Медведева]. Если Синнер выиграет, я буду в полуфинале, если нет, то закончу прекрасный сезон на победной ноте. Всё, о чём я сейчас думаю, о том, как я хочу обнять детей. Даже не знаю, буду ли я смотреть матч Янника и Хольгера. У меня впереди ещё Кубок Дэвиса, думаю об этом», – сказал серб на пресс-конференции.

И снова Новак упомянул Кубок Дэвиса. И снова он будто отстранённо высказался об Итоговом. Всё больше стало складываться впечатление, что сербу в Турине важно было только закрепить за собой звание первой ракетки мира. Неужели приоритетом для Джоковича изначально была только игра за сборную?

Болельщики заметили в словах Новака про Итоговый и Кубок Дэвиса что-то неладное.

«Не думаю, что Джоковича сильно заботит Итоговый. Он приехал для того, чтобы подтвердить звание первой ракетки мира. Всё остальное – бонус. Его приоритет – это Кубок Дэвиса» (Lena T).

«Новак больше не видит смысла в том, чтобы прикладывать силы в матчах против топовых игроков, только если это не «Большие шлемы» (Robert).

«Джокович должен волноваться за Итоговый. Если он выиграет, это будет новый рекорд. Никто не выигрывал этот турнир более семи раз. И у него уже не будет много шансов сделать это, если учитывать его возраст» (Danjela Mladenovic).

«Я не удивлюсь, если Джокович хотел, чтобы Руне выиграл у Синнера и он получил несколько дополнительный дней для отдыха и времени с семьёй до отъезда в Испанию на Кубок Дэвиса» (Pavvy G).

Новак выигрывал Кубок Дэвиса лишь однажды – в 2010 году. Тогда в финале сборная Сербии переиграла команду Франции. В 2013-м сербы вместе с Джоковичем попытались завоевать второй Кубок Дэвиса, но в финале проиграли чехам. На следующей неделе сербским теннисистам придётся в группе побороться со сборной Испании. На кону – выход в плей-офф.

Но пока Джокович продолжает борьбу на Итоговом. И впереди у него – полуфинал в субботу, 18 ноября.