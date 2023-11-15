Почему на Итоговом игроки рубятся как в последний раз — какие безумные бонусы они получают

Теннисный сезон почти закончен. Осталось доиграть лишь один большой турнир, а именно Итоговый чемпионат ATP. Некоторые болельщики почему-то склонны считать его скорее выставочным мероприятием. Возможно, потому, что турнир проходит в конце сезона, когда у спортсменов уже предотпускное настроение. А может, потому, что на соревновании используется формат с групповым этапом — не самая привычная схема в теннисе. Но сами игроки далеки от того, чтобы относиться к Итоговому как к «выставке».

Во-первых, чисто формально Итоговый турнир — пятый по значимости во всём календаре. Важнее его только турниры «Большого шлема». За титулы на Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open игроки получают по 2000 очков, а на Итоговом, если пройти его без потерь, можно заработать 1500 очков. Схема тут такая: по 200 очков за каждую из трёх побед в группе — это уже 600. Плюс 400 за выигрыш в полуфинале и 500 — за успех в титульной встрече.

Кроме того, очки, заработанные на Итоговом, идут теннисисту в зачёт без сгорания наихудшего результата на других турнирах. Напомним, как вообще начисляются баллы в рейтинг. Общая сумма очков для каждого игрока складывается по результатам его выступлений на 19 турнирах. Это четыре «Шлема», восемь обязательных «Мастерсов» (то есть все, кроме Монте-Карло) и ещё семь лучших результатов, показанных на других состязаниях (United Cup, «Мастерс» в Монте-Карло, турниры категорий ATP-500, ATP-250, «челленджеры», турниры ITF).

Эта схема применима ко всем игрокам, которые не квалифицировались на Итоговый. А для восьмёрки счастливчиков в зачёт идут не 19, а 20 турниров! Иными словами, у Даниила Медведева в любом случае не сгорят 90 очков за полуфинал Аделаиды-1, Рублёв сохранит 45 баллов за четвертьфинал Дохи и так далее. Вроде бы мелочь, но порой разрыв между соседними позициями в рейтинге, влияющем на посев на всех турнирах, не превышает пяти очков… Значит, не такая уж это и мелочь.

Не стоит забывать и о гигантских призовых — а куда же без денег? В 2023 году именно на Итоговом можно заработать самую крупную сумму за отдельно взятый турнир. Причём не только в сезоне, а вообще в истории! Год назад Новак Джокович выиграл все пять матчей и заработал $ 4 740 300. А если кто-то (уже не Джокович) в этот раз проделает подобный трюк, то получит $ 4 801 500.

Просто для сравнения: в этом сезоне максимум, который можно было заработать на «Шлемах», — $ 3 млн за титул на US Open (на Уимблдоне чуть меньше — $ 2,975 млн). А ведь для этого необходимо круто отыграть не одну неделю, а две. И выиграть не пять матчей, а семь. Не говоря уже о том, что на Итоговом есть право на ошибку в группе (а то и на две, но это совсем уж экстремальный вариант). И сами матчи в Турине проходят в трёхсетовом формате, а не в пятисетовом. В общем, можно затратить гораздо меньше сил и заработать гораздо больше денег — кто же в здравом уме откажется от такого шанса?

Поэтому не стоит вешать всех собак на Стефаноса Циципаса, который снялся в самом начале матча 2-го тура с Хольгером Руне. Подозрения насчёт того, что Циципас может не закончить турнир, появились ещё до старта соревнований, когда грек досрочно прекращал тренировки. Но пока есть физическая возможность продолжать борьбу, зачем сниматься? В конце концов, квалифицировался-то Стеф на турнир по праву. И отдавать это право просто так никому не собирался.

Снявшись из-за проблем со спиной, Циципас удостоился свиста в свой адрес со стороны зрителей. Ну, тут публику можно понять. Они-то хотели увидеть турнирный матч, а не выставочный сет с участием Хуберта Хуркача и Тейлора Фритца. Понимая это, Стефанос посчитал нужным извиниться.

«Извиняюсь перед всеми зрителями. Я не был способен завершить матч и чувствую досаду из-за этого. Доктор давал мне зелёный свет на то, чтобы играть, однако я ужасно чувствовал себя на корте. Я пытался подойти к матчу наилучшим образом, но не получилось. Я не тот, кто обычно снимается с матчей. Тот факт, что не смогу завершить турнир, убивает меня», — сказал он.

А до турнира греческий теннисист, напомним, говорил, что Итоговый чуть ли не круче, чем «Шлем». Хотя тут он лукавит. ТБШ ведь Стеф ещё не выигрывал, а Итоговый четыре года назад взял с первой же попытки.

«Итоговый чемпионат ATP – это удивительный опыт для любого теннисиста. Я помню, как испытал это в первый раз, прочувствовал это волнение. Все мои кумиры играли тогда. Роджер был там, Рафа был там, Новак был там. Вся «Большая тройка».

Как мне кажется, Итоговый чемпионат ATP порой даже важнее турнира «Большого шлема» — в разрезе того, насколько сложны здесь матчи. Вам приходится играть с лучшими игроками текущего года, здесь самый невероятный теннис от начала и до конца», — говорил он на пресс-конференции перед турниром.

Исчерпывающее объяснение.