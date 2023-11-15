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Итоговый чемпионат ATP — 2023 в Турине: почему теннисисты приезжают на турнир, причины, травма Стефаноса Циципаса

Почему на Итоговом игроки рубятся как в последний раз — какие безумные бонусы они получают
Александр Насонов
Почему на Итоговом рубятся как в последний раз
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Не стоит ругать Стефаноса Циципаса, из-за которого «сломалась» Зелёная группа.

Теннисный сезон почти закончен. Осталось доиграть лишь один большой турнир, а именно Итоговый чемпионат ATP. Некоторые болельщики почему-то склонны считать его скорее выставочным мероприятием. Возможно, потому, что турнир проходит в конце сезона, когда у спортсменов уже предотпускное настроение. А может, потому, что на соревновании используется формат с групповым этапом — не самая привычная схема в теннисе. Но сами игроки далеки от того, чтобы относиться к Итоговому как к «выставке».

Во-первых, чисто формально Итоговый турнир — пятый по значимости во всём календаре. Важнее его только турниры «Большого шлема». За титулы на Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open игроки получают по 2000 очков, а на Итоговом, если пройти его без потерь, можно заработать 1500 очков. Схема тут такая: по 200 очков за каждую из трёх побед в группе — это уже 600. Плюс 400 за выигрыш в полуфинале и 500 — за успех в титульной встрече.

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Кроме того, очки, заработанные на Итоговом, идут теннисисту в зачёт без сгорания наихудшего результата на других турнирах. Напомним, как вообще начисляются баллы в рейтинг. Общая сумма очков для каждого игрока складывается по результатам его выступлений на 19 турнирах. Это четыре «Шлема», восемь обязательных «Мастерсов» (то есть все, кроме Монте-Карло) и ещё семь лучших результатов, показанных на других состязаниях (United Cup, «Мастерс» в Монте-Карло, турниры категорий ATP-500, ATP-250, «челленджеры», турниры ITF).

Эта схема применима ко всем игрокам, которые не квалифицировались на Итоговый. А для восьмёрки счастливчиков в зачёт идут не 19, а 20 турниров! Иными словами, у Даниила Медведева в любом случае не сгорят 90 очков за полуфинал Аделаиды-1, Рублёв сохранит 45 баллов за четвертьфинал Дохи и так далее. Вроде бы мелочь, но порой разрыв между соседними позициями в рейтинге, влияющем на посев на всех турнирах, не превышает пяти очков… Значит, не такая уж это и мелочь.

Не стоит забывать и о гигантских призовых — а куда же без денег? В 2023 году именно на Итоговом можно заработать самую крупную сумму за отдельно взятый турнир. Причём не только в сезоне, а вообще в истории! Год назад Новак Джокович выиграл все пять матчей и заработал $ 4 740 300. А если кто-то (уже не Джокович) в этот раз проделает подобный трюк, то получит $ 4 801 500.

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Просто для сравнения: в этом сезоне максимум, который можно было заработать на «Шлемах», — $ 3 млн за титул на US Open (на Уимблдоне чуть меньше — $ 2,975 млн). А ведь для этого необходимо круто отыграть не одну неделю, а две. И выиграть не пять матчей, а семь. Не говоря уже о том, что на Итоговом есть право на ошибку в группе (а то и на две, но это совсем уж экстремальный вариант). И сами матчи в Турине проходят в трёхсетовом формате, а не в пятисетовом. В общем, можно затратить гораздо меньше сил и заработать гораздо больше денег — кто же в здравом уме откажется от такого шанса?

Поэтому не стоит вешать всех собак на Стефаноса Циципаса, который снялся в самом начале матча 2-го тура с Хольгером Руне. Подозрения насчёт того, что Циципас может не закончить турнир, появились ещё до старта соревнований, когда грек досрочно прекращал тренировки. Но пока есть физическая возможность продолжать борьбу, зачем сниматься? В конце концов, квалифицировался-то Стеф на турнир по праву. И отдавать это право просто так никому не собирался.

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Снявшись из-за проблем со спиной, Циципас удостоился свиста в свой адрес со стороны зрителей. Ну, тут публику можно понять. Они-то хотели увидеть турнирный матч, а не выставочный сет с участием Хуберта Хуркача и Тейлора Фритца. Понимая это, Стефанос посчитал нужным извиниться.

«Извиняюсь перед всеми зрителями. Я не был способен завершить матч и чувствую досаду из-за этого. Доктор давал мне зелёный свет на то, чтобы играть, однако я ужасно чувствовал себя на корте. Я пытался подойти к матчу наилучшим образом, но не получилось. Я не тот, кто обычно снимается с матчей. Тот факт, что не смогу завершить турнир, убивает меня», — сказал он.

А до турнира греческий теннисист, напомним, говорил, что Итоговый чуть ли не круче, чем «Шлем». Хотя тут он лукавит. ТБШ ведь Стеф ещё не выигрывал, а Итоговый четыре года назад взял с первой же попытки.

«Итоговый чемпионат ATP – это удивительный опыт для любого теннисиста. Я помню, как испытал это в первый раз, прочувствовал это волнение. Все мои кумиры играли тогда. Роджер был там, Рафа был там, Новак был там. Вся «Большая тройка».

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Как мне кажется, Итоговый чемпионат ATP порой даже важнее турнира «Большого шлема» — в разрезе того, насколько сложны здесь матчи. Вам приходится играть с лучшими игроками текущего года, здесь самый невероятный теннис от начала и до конца», — говорил он на пресс-конференции перед турниром.

Исчерпывающее объяснение.

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