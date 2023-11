Федерер снова расплакался. На этот раз легенда не сдержал эмоций на концерте

Когда две живые легенды разных профессий оказываются на одной арене, иногда может случиться так, что вам посчастливится стать свидетелем чего-то невероятного и чудесного. Вечером 21 ноября в Цюрихе Андреа Бочелли — самый популярный итальянский тенор в мире — выступил на концерте, на котором присутствовал один из величайших теннисистов всех времён и народов — Роджер Федерер.

На корте легендарного швейцарца зрители не видели уже более года с тех пор, как он попрощался со спортом на эмоциональной церемонии во время Кубка Лэйвера — 2022. Ещё свежи воспоминания фанатов о том, как на ней выступала британская певица Элли Голдинг с треками Still Falling For You и Burn. Прощание с Федерером было настолько эмоциональным для всех присутствующих на O2 Arena в Лондоне, что не было ни одного человека, который не прослезился бы во время этого мероприятия.

При этом Роджер остался верен спорту. В 2023 году он выступил на церемонии чествования на Уимблдоне, в Галле, на Кубке Лэйвера. А совсем недавно 42-летний уроженец Базеля побывал на «Мастерсе» в Шанхае. Сперва швейцарец провёл автограф-сессию за пределами стадиона. Затем Федерер под овации вышел на корт, где ответил на вопросы ведущего и получил сувениры. Позже к нему присоединились китайские звёзды Ли На и Чжан Чжичжэнь. В конце дня 20-кратный победитель ТБШ посмотрел с трибун последний четвертьфинальный поединок, в котором Андрей Рублёв одолел Уго Умбера.

Легенда тенниса был гостем и различных музыкальных шоу. В начале июля 2023 года знаменитый спортсмен присоединился к Coldplay во время их шоу в Цюрихе. Роджер поучаствовал в исполнении хита Don’t Panic. Во время выступления британской рок-группы Федерер тряс шейкер. А фронтмен Крис Мартин даже в шутку представил теннисиста как пятого члена коллектива.

«В 1997 году у нас было пять участников, и пятый член группы играл на перкуссии. Он пробыл с нами три месяца, но потом сказал: «К чёрту это, я стану величайшим теннисистом всех времён». Сегодня он здесь, чтобы вновь сыграть на перкуссии», — цитирует лидера Coldplay Криса Мартина Tennis Infinity.

На этой неделе Роджер вернулся на родину, где посетил концерт Андреа Бочелли — слепого оперного виртуоза, который считается самым успешным исполнителем классической музыки всех времён. Мероприятие состоялось на многофункциональной площадке «Халленштадионе» в Цюрихе, открытой в 1939 году. Узнав о присутствии спортсмена в зале, итальянский тенор захотел преподнести ему сюрприз. Во время своего выступления музыкант пригласил Федерера на сцену и посвятил ему арию Nessun Dorma из оперы Джакомо Пуччини «Турандот».

«Сегодня среди нас живая легенда, Роджер Федерер. Для меня большая честь посвятить ему арию из последнего акта, за те эмоции, которые он всем подарил. И я рад пригласить его на сцену», — сказал Бочелли.

Федерер, столкнувшийся с невероятной силой голоса и величием исполнения 65-летнего тосканского тенора, просто не смог сдержать эмоций и расплакался. Пара обнялась, и, после того как Бочелли откланялся, теннисист проводил итальянца за кулисы.

«Маэстро пения и маэстро тенниса. Мурашки по коже...» — написал один из фанатов в соцсетях.

«Легенда узнаёт легенду», — добавил другой фанат.

Трогательная сцена вскоре облетела все социальные сети, а затем представители Андреа выложили пост, посвящённый Роджеру.

«Легенда на корте и за его пределами. Мастер, чей контроль и ловкость вызывают удивление, бросая вызов человеческим возможностям, с преданностью и чуткостью, которые мир видит как в многочисленных легендарных финалах, так и в многочисленных гуманитарных начинаниях, в которых он регулярно выходит на первое место, причём последние являются наиболее важными, поскольку направлены на то, чтобы каждый человек и сама жизнь были победителями.

Когда я представляю Роджера Федерера, я представляю, как он пожимает руку и искренне улыбается своему сопернику после матча. Этот энергичный, аутентичный жест раскрывает величие современного героя, яркий пример для всех нас.

Я сам имел честь пожимать ему руку на сцене в Цюрихе. Для меня было настоящей честью посвятить ему мою последнюю песню, один из самых известных гимнов победы в опере. Для меня было ещё большей честью стоять рядом с ним и разделять сильные эмоции момента, прежде чем отпустить их в объятиях, которые я храню в своём сердце с того вечера», — сказано в одном из аккаунтов Бочелли в соцсетях.

Андреа Бочелли Фото: Соцсети Андреа Бочелли

Совсем недавно Федерер проявлял подобные эмоции ещё на корте. В 2019 году швейцарец в 10-й раз выиграл турнир в Базеле и заплакал от счастья. То был его 103-й титул. И последний, как выяснилось впоследствии. «Я никогда бы не подумал, что смогу победить здесь 10 раз. Да даже один раз… Так что это очень необычно. Спасибо всем, надеюсь увидеть вас всех в следующем году!» — говорил он на корте после победы в финале.

А вот после поражения от Новака Джоковича в финале Уимблдона-2019 эмоции были прямо противоположными. Федерер, упустивший два матчбола, признавался, что плакал в раздевалке. «На корте, а также на церемонии награждения я сдерживал слёзы. Потом, как только я спустился в раздевалку, после первого же комментария «как не повезло, ты был так близко...» я «рухнул», и наружу прорвались слёзы», — приводит его слова La Gazzetta dello Sport.

Пожелаем 20-кратному чемпиону ТБШ всегда пребывать в позитивном настроении, улыбаться и если плакать, то только от счастья!