Рублёв победил скандального француза. Андрей в двух шагах от титула на «Мастерсе» в Шанхае

В полуфинале россиянина уже поджидает бывшая третья ракетка мира Григор Димитров из Болгарии. У них 3-3 по личным встречам.

В пятницу, 13 октября, на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) состоялись заключительные матчи 1/4 финала. В восьмёрку сильнейших на этом турнире выбрался лишь один российский теннисист, а именно седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. В соперники ему достался 25-летний француз Уго Умбер, занимающий 34-е место в рейтинге ATP.

Интересно, что в первых трёх матчах на турнире Рублёв, который как пятый сеяный получил bye в первом круге, дважды играл с французами. Он последовательно прошёл Кентена Алиса и Адриана Маннарино (31), а в четвёртом круге обыграл американца Томми Пола (12). Во всех этих встречах россиянин не отдал соперникам ни одной партии.

Умбер же, 32-й и последний номер посева, главный сюрприз преподнёс в третьем круге, обыграв шестую ракетку мира Стефаноса Циципаса (у того, впрочем, дела в последнее время вообще не ладятся) — 6:4, 3:6, 7:5. После этого французу уже не составило труда разобраться с американцем Джеффри-Джоном Вулфом — 6:1, 6:2.

В матче с Циципасом, к слову, Уго повёл себя не очень красиво и даже спровоцировал скандал. Он высунул язык «в лицо» греку, за что его жёстко разнесли в соцсетях. Досталось не только теннисисту, но и поддержавшему его известному журналисту Жозе Моргадо. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Рублёв же никакими скандальными историями не отметился — его ничто не отвлекало от тенниса. В преддверии нового противостояния с Умбером Андрей вспомнил, как буквально недавно, на «пятисотнике» в Пекине, проиграл ему в 1/8 финала со счётом 7:5, 3:6, 6:7 (3:7). «Чем выше шансы, тем хуже я выступаю. Моему следующему сопернику – Уго Умберу – я уступил на прошлой неделе. Он очень хорошо играет на этой неделе, победил Стефаноса», — сказал он на корте после выхода в четвертьфинал.

Андрей Рублёв после победы над Томми Полом на «Мастерсе» в Шанхае в 2023 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Победив тогда Рублёва, Умбер сравнял счёт в очном противостоянии: 2-2. Но это на уровне основных сеток турниров ATP. А вот с учётом квалификации перевес был на стороне россиянина: 3-2.

Также Андрей заявил, что демонстрирует хороший теннис после US Open. Тогда ему вновь не удалось преодолеть четвертьфинальный барьер на ТБШ — Даниил Медведев оказался сильнее в тот день. «Честно говоря, после US Open я играю хорошо. Почувствовал это на тренировках. Просто нужно было время, чтобы перенести это на турниры.

В этом году я в целом здорово играю. Посмотрим, что будет дальше», — сказал он на корте после выхода в четвертьфинал.

А дальше было вот что. В отчётном матче Умбер уже во втором гейме вышел на брейк-пойнт, но Рублёв спасся благодаря подаче — 1:1. А в третьем гейме француз стал чаще ошибаться, и россиянин с третьего брейк-пойнта сумел взять чужую подачу, после чего сам подал под ноль — 3:1.

На этом Андрей не остановился и в пятом гейме, оказавшемся ещё напряжённее третьего (10 минут играли!), оформил второй брейк. Уго упорно сопротивлялся, но продолжал ошибаться и в итоге не смог уйти с четвёртого брейк-пойнта — Рублёву в том эпизоде удался хороший обводящий удар. Так счёт стал 4:1 в его пользу. Затем теннисисты взяли по гейму на подаче, и при 5:2 Андрей подавал на партию. И тут тоже не отдал сопернику ни розыгрыша — 6:2 за 43 минуты. Россиянин в этом сете допустил всего две невынужденные ошибки, в то время как его соперник — шесть.

Во второй партии Рублёв, как и в первом сете, сделал брейк в третьем гейме — с той разницей, что в этот раз его соперник взял лишь очко на подаче. Однако после этого россиянин впервые в матче не смог забрать свою подачу, пробив в сетку на втором брейк-пойнте, — 2:2.

В шестом гейме Андрей спас брейк-пойнт, а в седьмом, принимая, с первого же брейк-пойнта выиграл чужой гейм — 4:3 с брейком. Умбер в этом гейме вновь стал многовато ошибаться, несмотря на то что начал его с 40:15. Восьмой гейм, на своей подаче, Рублёв взял спокойно, после чего смог принять на матч, использовав первый же матчбол (оппонент опять пробил в сетку), — 6:2, 6:3 ровно за полтора часа.

Вот так Андрей Рублёв вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае. В другом четвертьфинале дня Григор Димитров (Болгария, 18) обыграл Николаса Харри (Чили, 22) со счётом 7:6, 6:4. Он и поборется с Андреем за право выйти в финал. По личным встречам у них 3-3. А из нижней половины сетки в полуфинал выбрались Хуберт Хуркач (Польша, 16) и Себастьян Корда (США, 26).

Полуфиналы «Мастерса» в Шанхае состоятся в субботу, 14 октября. Финал запланирован на воскресенье, 15 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».