$ 300 млн особо не напрягаясь. Федерер заключил выгодную сделку и шикует, уйдя из тенниса

Роджер в Нью-Йорке представил собственную коллекцию одежды для бренда, который щедро обеспечит его как минимум до 2028 года.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года на Кубке Лэйвера. После своего прощального матча 41-летний швейцарец расплакался.

Уходить из тенниса было больно, но вряд ли Роджер долго грустил. В жизни после спорта у Федерера всё складывается так же классно, как и в его лучшие годы на корте.

В данный момент Федерер находится в Нью-Йорке. Роджер Федерер провёл мастер-класс для детей из местной теннисной лиги. Он показал им, как бить двуручным бэкхендом, хотя сам на протяжении карьеры играл одноручным.

Роджер Федерер проводит мастер-класс для детей в Нью-Йорке Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Общение с подрастающим поколением – приятный опыт, однако цели визита Роджера в крупнейший город США являются более глобальными.

Мероприятие с детьми организовал спонсор Федерера Uniqlo. Это известный японский бренд одежды. Легендарный теннисист принял участие в создании капсульной коллекции Uniqlo вместе со знаменитым британским дизайнером Джонатаном Андерсоном.

Федерер и Андерсон давно работают с японской компанией. Роджер в 2018 году стал амбассадором бренда, Андерсон с 2017-го выпускает капсулы мужской и женской одежды для Uniqlo в коллаборации со своим собственным лейблом люксовой одежды JW Anderson. Наконец-то они объединились для совместного проекта. Коллекция включает в себя быстросохнущие шорты-поло, флисовые куртки на молнии, нейлоновые джоггеры и другую удобную одежду для активной рутины.

«Я всегда хотел сделать коллекцию, идеально подходящую для игры в теннис и в то же время универсальную для других сфер повседневной жизни. Мне повезло, что Джонатан разделил это видение. Вместе мы смогли создать стильную и удобную линию в классическом теннисном стиле», – сказал Федерер на презентации во флагманском магазине Uniqlo на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Роджер Федерер и Джонатан Андерсон Фото: из личного архива Роджера Федерера

Коллекция Roger Federer x JW Anderson Uniqlo поступит в продажу 28 августа, в первый день US Open. Цены на одежду будут варьироваться в пределах $ 40–90.

Самый интересный вопрос – сколько Федерер зарабатывает на сотрудничестве с Uniqlo? Роджеру причитается $ 300 млн по спонсорскому контракту с брендом. Сделку заключили в 2018-м сроком на 10 лет, то есть за год Федерер получает $ 30 млн. Особо усердствовать не приходится, просто изредка принимать участие в мероприятиях компании и позволять ей использовать свой образ. Пять лет назад Роджер ради Uniqlo прекратил сотрудничество с Nike, платившим ему в три раза меньше. Важная деталь – то, что Федерер завершил карьеру, никак не влияет на финансовую составляющую. Это стало ещё одной причиной расстаться с Nike

Создание коллекции под патронатом Федерера означает, что сотрудничество с Uniqlo развивается, выходит на новый уровень и может продлиться на улучшенных условиях после истечения текущего контракта в 2028 году. Не переплачивает ли Uniqlo Федереру? Вряд ли, потому что бренд сделал себе имя во многом за счёт Роджера. Теннисист присоединился к малоизвестным японцам, когда уже выиграл 20 турниров «Большого шлема» и около 100 титулов ATP в одиночном разряде, был первой ракеткой мира в течение почти пяти лет подряд (с февраля 2003-го по август 2008-го) и стал настоящей иконой тенниса.

Компания Uniqlo не переоценивает Роджера Федерера. Они просто приняли его в свою семью за хорошую финансовую награду, а взамен получили не меньшую выгоду. Только с начала этого года чистая прибыль динамично развивающегося бренда, который имеет более 2000 фирменных магазинов в 21 стране мира, составила $ 2,7 млрд. Это новый рекорд, который во многом обеспечен сотрудничеством со столь известным амбассадором, как Роджер Федерер.

Коллекция одежды Роджера Федерера и JW Anderson в магазине Uniqlo Фото: Bryan Bedder/Getty Images

Федерер уступает по количеству выигранных «Шлемов» Рафаэлю Надалю (22) и Новаку Джоковичу (23). Роджер уже завершил карьеру, в отличие от испанца и серба. Это не мешает ему зарабатывать на спонсорских сделках больше, чем Рафа и Новак, вместе взятые.

У Федерера есть действующие спонсорские контракты с Credit Suisse Group, Rolex, Lindt & Sprungli, Louis Vuitton, NetJets, On, Sunrise Communications AG, Switzerland Tourism и Wilson Sporting Goods. Надаль является послом таких брендов, как Nike, Santander, Emporio Armani, Babolat и Richard Mille. У Джоковича есть сделки с Lacoste, Head, Asics, Hublot и Raiffeisen Bank. Как уже упоминалось, один только Uniqlo приносит Федереру $ 30 млн в год. Примерно столько же на рекламе за год зарабатывают Джокович и Надаль, для которых призовые в теннисе всё ещё кое-что значат. Для Рафы в последнее время меньше, поскольку он долго не играет из-за травмы и вернётся только на прощальный тур в сезоне-2024. Испанец уже сейчас начинает задумываться о собственном бизнесе после ухода из тенниса, вкладываясь в сеть отелей.

Федерер – один из немногих спортсменов, которые заработали более $ 1 млрд перед завершением карьеры. Он составляет компанию баскетболисту Леброну Джеймсу, гольфисту Тайгеру Вудсу, боксёру Флойду Мейвезеру. футболистам Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Речь о сумме до вычета налогов. В данный момент «чистое» состояние Федерера оценивается в 550 млн. По прогнозу Sporting News, до конца года оно вырастет как минимум до $ 600 млн.

В мае Forbes писал, что заработок Роджера за 12 последних календарных месяцев составил $ 95 млн. Эта сумма если и будет меняться в ближайшие годы, то скорее в сторону роста. Завершение карьеры никоим образом не является проблемой. Яркий пример финансового доминирования Федерера — ещё в 2020 году, когда окончательно стало ясно о теннисном закате швейцарца, его общий доход за год составил $ 106 млн, из которых только $ 6 млн пришлись на призовые за участие в турнирах ATP.

Во время общения с журналистами на недавней презентации в Нью-Йорке Федерер говорил на разные темы, в том числе серьёзные — вроде соперничества с Надалем и Джоковичем. Но в целом Роджер дал понять, что беззаботно живёт в кругу семьи – жены Мирки и четверых детей (девочки-близнецы Мила и Шарлин, мальчики-близнецы Ленни и Лео).

Роджер Федерер с женой Миркой в Лесото Фото: из личного архива Роджера Федерера

Лучшей иллюстрацией счастливой жизни Роджера является рассказ об участии в июльском концерте группы Coldplay в Цюрихе, когда он вышел на сцену, сыграл на шейкере и подпевал солисту во время исполнения песни Don’t Panic, а также история о путешествиях в экзотические страны.

«Я познакомился с группой в Монреале. Не знаю, в каком году это было, может, в 2016-м? Мы немного общались. Я несколько раз видел солиста группы Криса Мартина в Хэмптоне. И когда они приехали в Цюрих, я им написал: «Я так рад, я бы с удовольствием пришёл». Крис написал мне в ответ и спросил, хочу ли я выйти на сцену. Я спросил у дочки за ужином, и она посмотрела на меня со словами: «Ты должен это сделать. Один раз живём». Тогда я ответил Крису: «Я в деле». Я даже не знал, на что согласился.

Какую сторону своей жизни, не связанную с теннисом, мне хотелось показать людям? Я стал чаще ездить в путешествия, которые приносят удовольствие семье. Я брал детей в Лесото, когда ездил в Африку по делам своего фонда. Мы побывали на Met Gala. Мы с родителями ездили на «Восточном экспрессе» – когда я играл, такой возможности не было, потому что поездка надолго отрывала от игры. Я выкладываю самые разные фотографии, и мне приятно осознавать, что люди по-прежнему рады меня видеть». – заявил Федерер.

В случае Федерера можно без всяких оговорок сказать – Роджер заслужил то, что у него сейчас есть. Эпохальная личность для тенниса, влияние которой распространяется далеко за пределы корта.