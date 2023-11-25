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Кубок Дэвиса — 2023: матч Новак Джокович — Янник Синнер, полуфинал, как сыграли 25 ноября, три матчбола

Джокович отдал 3 матчбола и проиграл Синнеру. Он впервые за 12 лет уступил на Кубке Дэвиса
Александр Насонов
Новак Джокович — Янник Синнер
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Сербия уже была одной ногой в финале. Но теперь всё решит парный матч.

В субботу, 25 ноября, проходит заключительный полуфинал Кубка Дэвиса. Особый интерес вызывал поединок 24-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича и четвёртой ракетки мира Янника Синнера. В первой встрече дня Миомир Кецманович одержал волевую победу над Лоренцо Музетти — 6:7 (7:9), 6:2, 6:1. Поэтому Джокович понимал, что его победа над Синнером выводит Сербию в финал турнира. И как же всё было близко к этому!

В последнее время Джокович и Синнер регулярно играют друг с другом. В группе Итогового турнира сильнее оказался итальянец, а в финале серб взял реванш. Был он близок к успеху и в отчётной встрече. Но не сложилось.

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В первом сете Синнер сумел подавить Джоковича своей активностью. Серб, ни разу не добиравшийся до брейк-пойнтов, играл не лучшим образом и дважды позволил оппоненту сделать брейк. При 5:2 итальянец под ноль подал на сет — 6:2 за 38 минут. Янник за всю партию собрал 12 активно выигранных очков, а Новак — всего одно.

Во втором сете Джокович перестроился и стал играть гораздо активнее — как следствие, у Синнера резко возросло количество ошибок. Картина в значительной степени повторилась, только с точностью до наоборот. Серб на своей подаче ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам, а сам дважды взял его подачу. В восьмом гейме Новак с третьего брейк-пойнта смог принять на сет — 6:2 за 43 минуты. В этой партии у Джоковича было всего три невынужденные ошибки, а у Янника — целых 10.

Новак Джокович играет с Янником Синнером в полуфинале Кубка Дэвиса — 2023

Новак Джокович играет с Янником Синнером в полуфинале Кубка Дэвиса — 2023

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В решающем сете Джокович, подавая, под ноль взял первый гейм, а во втором, растянувшемся на 15 минут, упустил брейк-пойнт. После седьмого «ровно» Синнер дожал оппонента двумя эйсами подряд — 1:1. Затем игроки продолжили брать свои геймы, причём серб делал это увереннее, проигрывая не больше одного очка за гейм. В восьмом гейме Новак заработал скрытый матчбол, но Янник спасся — 4:4.

В девятом гейме Джокович под ноль взял свою подачу, а в 10-м воспользовался ошибками Синнера и вышел на тройной матчбол на приёме. Но упустил его — 5:5! Такой необъяснимый срыв Новака воодушевил Янника, который в 11-м гейме сделал брейк, после чего подал на матч — 6:2, 2:6, 7:5 за 2 часа 35 минут.

Так оборвалась 21-матчевая победная серия Джоковича в одиночных встречах на Кубке Дэвиса, тянувшаяся с 2011 года. Тогда серб проиграл Хуан-Мартину дель Потро в полуфинале.

Кубок Дэвиса 2023. 1/2 финала
25 ноября 2023, суббота. 17:05 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7
2 		6 5
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Таким образом, судьба путёвки в финал определится в парной встрече с участием сербских и итальянских теннисистов. Там кого-то из них уже поджидает Австралия, которая в своём полуфинале оказалась сильнее Финляндии.

Кубок Дэвиса — 2023. Турнирная сетка

Финал Кубка Дэвиса состоится в воскресенье, 26 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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