«Он не мог отказаться от теста». Джоковича потребовали навечно отстранить от тенниса

Первая ракетка мира Новак Джокович отлично провёл сезон-2023. Новак выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, доведя количество побед на турнирах «Большого шлема» до феноменальной цифры 24. Серб также седьмой раз за карьеру взял титул на Итоговом в Турине, превзойдя рекорд Роджера Федерера.

Для совсем идеального года не хватило победы в финале Уимблдона. Карлос Алькарас всё-таки сумел лишить Новака столь вожделенного календарного «Шлема». Ещё Джокович очень хотел выиграть Кубок Дэвиса в составе сборной Сербии, однако команда уступила будущему чемпиону Италии в полуфинале. Пребывание в Малаге оставит у легендарного теннисиста много неприятных воспоминаний не только из-за результата.

Новак играл на Кубке Дэвиса менее недели, но успел попасть в несколько скандалов. Джокович выражал недовольство форматом турнира, спорил с британскими фанатами и отказался пройти тест на допинг за полтора часа до четвертьфинального матча с Кэмероном Норри. Страсти по поводу последнего момента не утихают до сих пор.

Джокович не стал сдавать все необходимые тесты, когда перед поединком с Норри к нему внезапно явился допинг-офицер. Серб выразил недовольство сразу после победы над Кэмероном (6:4, 6:4).

«Я ещё не полностью прошёл допинг-контроль, ещё нужно сдать кровь. У меня был короткий разговор с людьми из антидопингового агентства. Я не мог поверить, что они действительно могли так поступить. За 20 лет карьеры со мной никогда не случалось такого, чтобы за полтора часа до матча мне нужно было пройти допинг-контроль. У меня свой распорядок дня, мне не нужно отвлекаться, сдавать мочу и кровь, думать, смогу ли я в этот момент сходить в туалет. Я всегда поддерживал проверки, но не перед матчем. Что это изменит? Возьмите анализы после матча. Мне сказали, что будет уже поздно, и это даст второй команде дополнительное время на отдых. Но я сказал, что завтра мы не играем. Допинг-офицеры не понимают спорт, не понимают, зачем они здесь нужны», — заявил Новак.

Новак Джокович на Кубке Дэвиса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Момент неоднозначный. С одной стороны, время до проверки Джоковича на допинг выбрано, мягко говоря, странное. С другой – Новак в довольно резкой форме отказался иметь дело с офицером. Мнения рядовых фанатов, как и представителей спорта, разделились.

Большой резонанс вызвало заявление бывшего французского велогонщика Марка Мадио, ныне занимающего должность менеджера велокоманды Groupama‑FDJ. Мадио потребовал навечно отстранить Джоковича от тенниса из‑за ситуации с допинг‑тестом.

«В ассортименте допинговых препаратов есть те, которые можно обнаружить в течение очень ограниченного времени. Если спортсмен не пройдёт проверку до начала соревнований, после их окончания следы допинга могут исчезнуть. Именно по этой причине были введены тесты перед соревнованиями. Быть предупреждённым о контроле — это сюрреализм. Это больше не неожиданный тест.

Если антидопинговая служба действительно выполняет свою работу, то Джокович должен быть отстранён от теннисных соревнований. Он отказался от теста до матча и прошёл его после. В велоспорте в случае отказа сдать тест результат считается положительным. В этом случае вы подвергаетесь санкциям. Он не мог отказаться от теста, таковы правила», — сказал Мадио.

Марк Мадио Фото: KT/Getty Images

Чемпионка Уимблдона-2013 Марион Бартоли не согласилась со своим соотечественником Мадио. Бартоли ранее делала неоднозначные высказывания о Джоковиче. В частности, в августе француженка заявила, что Новака «никто не любит», несмотря на все достижения, в отличие от Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. На этот раз Марион вступилась за серба и обвинила в провоцировании скандала британские медиа, которые болезненно восприняли поражение своей команды на Кубке Дэвиса.

«Когда ты знаешь, что будешь проходить допинг-тест, за тобой весь день кто-то следит. Как только ты выходишь с корта, этот человек идёт за тобой в раздевалку и находится там, пока ты принимаешь душ. Если ты не можешь сходить в туалет, он сопровождает тебя до пресс-конференции и ждёт до тех пор, пока ты не помочишься.

Так что не вижу никакой разницы, сдаётся ли тест до или после матча. Тем более что после игры концентрация мочи выше, ведь по её ходу наблюдается эффект обезвоживания. «Суд», который пытаются устроить над Джоковичем, — дело рук британской прессы, которая ничего не знает и позволяет себе обвинять игроков. Это отвратительно, позорно и абсолютно неоправданно», — заявила Бартоли.

Марион Бартоли Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Матч Джокович – Норри на Кубке Дэвиса завершился 23 ноября, а ситуацию с допинг-контролем Новака обсуждали даже дольше, чем победу на турнире сборной Италии во главе с Янником Синнером.

Только через неделю Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) наконец-то внесло ясность по поводу законности действий Джоковича.

«Во-первых, необходимо отметить, что Джокович не отказывался от теста. Согласно правилам, когда игрок получает уведомление, он должен предоставить образец как можно скорее. В командных соревнованиях, каким является Кубок Дэвиса, игроки могут получить уведомление о тесте прямо перед матчем, в то время как на других турнирах тестирование обычно проводится после матча. Данная процедура осталась прежней как для соревнования, так и для отдельного игрока.

В Кубке Дэвиса командам сообщают об этом перед началом матча. Это позволяет игрокам выбрать, хотят ли они сделать тест до матча, в противном случае пробу возьмут после. У них есть право выбора. Некоторые игроки предпочитают делать это раньше: это освобождает их от послематчевых обязанностей, что тоже неплохо, они избегают долгих задержек на корте после окончания встречи», — приводит заявление ITIA французское издание L'Equipe.

Обвинения Джоковича в «отказе сдавать допинг-тест» оказались некорректными, исходя из трактовки ITIA. Новак имел полное право избегать сдачи крови перед матчем, так что требования Мадио отстранить серба от тенниса выглядят абсурдно. Возможно, француз слишком болезненно переживает допинг-скандалы в велоспорте и в глубине души хотел бы, чтобы Джокович стал своего рода теннисным аналогом Лэнса Армстронга, который считался величайшим гонщиком всех времён, но напрочь испортил свою репутацию, попавшись на допинге в 2012 году.

Мадио придётся пережить разочарование. Джоковича не ждёт судьба Армстронга. Новак не нарушал правила, а просто эмоционально высказал свои вполне обоснованные претензии. Характерный поступок Новака, который ранее отказался вакцинироваться, хотя это стоило ему пропуска Australian Open и US Open в 2022 году. От принципов серб не отказался, несмотря на сопутствующие проблемы из-за отсутствия прививки.

New York Post недавно сообщил, что фармацевтическая компания Moderna, которая является одним из спонсоров US Open, наняла бывших агентов ФБР, чтобы следить за Джоковичем. Агенты также наблюдают за американским предпринимателем Илоном Маском и английским актёром-комиком Расселом Брэндом, которые тоже выступали против вакцинации. Создан специальный «отдел дезинформации», задачами которого являются мониторинг антипрививочных тезисов знаменитостей и противодействие им. Moderna даже заказала доклад под названием «Как Джокович стал героем антивакцинаторов после победы на US Open».

Новак Джокович с кубком US Open Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во время триумфального US Open – 2023 Джоковича активно поддерживал суперзвезда НФЛ и ещё один известный «антиваксер» Аарон Роджерс, который хвалил теннисиста за верность своим принципам.

«Новак — один из самых подготовленных спортсменов в мире. Любой, кто взглянет на эту ситуацию, поймёт, насколько нелепо было не пустить его в страну – учитывая уровень физической подготовки и то, как он заботится о своём теле», — сказал Роджерс.

Руководство Moderna вряд ли сильно обрадовалось победе Джоковича на турнире, спонсором которого они являются. Но оставалось лишь смириться с его очередным титулом. Серб в 36 лет продолжает доминировать на корте, а молодые соперники очень редко создают ему серьёзные проблемы.

Фармацевтам нечего предъявить Новаку, как и представителю велоспорта Марку Мадио. Джокович не делал ничего противозаконного. Серб продолжит доминировать на корте и укреплять своё наследие в качестве величайшего теннисиста всех времён, при этом придерживаясь собственных принципов.