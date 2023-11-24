«Заткнитесь, сидите тихо». Джокович не на шутку взбесился из-за британцев на Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира Новак Джокович в четвертьфинале Кубка Дэвиса обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 6:4). Это 21-я подряд одиночная победа Джоковича в матче Кубка Дэвиса. Последнее поражение Новак потерпел в 2011-м от аргентинца Хуан-Мартина дель Потро. С тех пор он проиграл всего четыре сета. Джокович выиграл уже 44-й матч за сборную Сербии в одиночном и парном разрядах, что позволило ему стать рекордсменом своей страны.

Новак в очередной раз подтвердил свой высочайший класс на корте в Малаге, но не всё прошло для него гладко. Джокович не на шутку повздорил с британскими болельщиками. Когда Новак давал интервью на корте после победы над Норри, фанаты его соперника стучали в барабаны и громко пели. Серб не стал себя сдерживать.

«Научитесь уважать игроков, уважать людей. Заткнитесь, сидите тихо», — сказал Джокович.

Позже Новак отдельно прокомментировал скандальный момент.

«Это неуважение. Хотя на Кубке Дэвиса болельщики иногда переступают черту, и это нормально. Но в пылу момента ты тоже реагируешь. Они могут делать что хотят, но я отвечу. Я пытался говорить, а они специально начали стучать в барабаны, да и до этого весь матч пытались вывести меня из себя. Так что мы немного пообщались», — сказал Джокович.

Новак Джокович на Кубке Дэвиса в Малаге Фото: Clive Brunskill/Getty Images

25 ноября Сербию ждёт полуфинальное сражение с Италией, за которую выступает четвёртая ракетка мира Янник Синнер. Джокович и Синнер на прошлой неделе обменялись победами на Итоговом чемпионате ATP в Турине. Янник одолел Новака (7:5, 6:7, 7:6) во 2-м туре группового этапа, а затем мог не пустить его в плей-офф, но всё-таки не стал умышленно исключать легенду тенниса из борьбы за титул, выиграл матч 3-го тура с Хольгером Руне и в конечном счёте столкнулся с Джоковичем в финале. Решающий матч Новак у Янника забрал на удивление легко – 6:3, 6:3.

Теперь Джокович и Синнер встретятся на Кубке Дэвиса. Как упоминалось выше, матчи проходят в испанской Малаге, которая принимает финальный турнир с участием восьмёрки сильнейших сборных. Джоковичу не нравится действующий формат соревнований, о чём он высказался ещё перед встречей с Норри. Сейчас групповой этап финального турнира проходит в четырёх европейских городах, а плей-офф – в одном городе. С 2019-го турнир отказался от домашних и выездных матчей. Новак требует перемен.

«Лично я считаю, что лучший формат был бы где-то между старым и новым, но это всё равно плохо для команд-участниц Мировой группы. Плохо, что мы давно не играли в Сербии кубковые матчи. Наша молодёжь, подрастающее поколение теннисистов своими глазами не видит, как мы играем. Лично я не могу сформулировать для себя идеальный формат. Думаю, нужно вынести эту тему для закрытого обсуждения. Нужно обсудить её с игроками, со сборными.

Новак Джокович недоволен действующим форматом Кубка Дэвиса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Каждый должен высказать своё мнение, потому что до сих пор из ITF к нам никто не обращался. Думаю, матчи дома и на выезде – это то, чем исторически славился Кубок Дэвиса. Сейчас турнир уже несколько лет проводится в одной стране – сначала в Мадриде, теперь в Малаге, и это, как мне кажется, перебор. Место проведения должно меняться. Турнир должен охватывать весь мир», — заявил Джокович.

В словах 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» есть рациональное зерно. Ранее о непривлекательности текущего формата Кубка Дэвиса также говорили британец Энди Маррей и швейцарец Стэн Вавринка. Очень странно видеть матчи теннисистов за свои сборные на территории другой страны. Если бы среди участников финального турнира Кубка Дэвиса была Испания, то Малага в качестве места проведения игр ещё была бы приемлемым вариантом. Но Испания туда не попала, проиграв Сербии во главе с Джоковичем в сентябре.

В первом полуфинале Кубка Дэвиса – 2023 сыграют Финляндия – Австралия, во втором Сербия – Италия. Выглядело бы логичным, если бы решающий этап турнира проходил в одной из этих стран или в Канаде, Чехии, Нидерландах, Великобритании, сборные которых вылетели в четвертьфинале. Интерес болельщиков явно был бы выше, хотя сам факт участия Джоковича приковывает немалое внимание публики в Малаге.

Сербия выигрывала Кубок Дэвиса один раз в истории. Случилось это в 2010 году в Белграде. На домашней арене сербы вырвали победу в упорном противостоянии с Францией (3:2). Джокович внёс решающий вклад в успех, обыграв Гаэля Монфиса и Жиля Симона.

Сейчас Сербия, в составе которой выступают Новак, Душан Лайович, Ласло Джере, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович под руководством капитана Виктора Троицки, тоже близка к титулу. Дома шансы победить были бы выше, да и атмосфера отличалась бы от Малаги. То же самое касается проведения матчей в какой-то другой стране, участвующей в решающей стадии Кубка Дэвиса. Принцип домашних и выездных матчей действительно очень важен в спорте, особенно когда речь заходит о национальных командах. Время покажет, прислушается ли ITF к мнению столь авторитетной личности, как Новак.