Мистер и Миссис Шевченко. В теннисе появилась новая супружеская пара

В про-туре образовалась новая супружеская пара! В пятницу, 1 декабря, российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились. И сделали это в Санкт-Петербурге прямо перед стартом турнира «Трофеи Северной Пальмиры»! Спортсмены по этому случаю поделились некоторыми секретами и рассказали, когда у них запланирована свадьба.

Впервые о романе Потаповой и Шевченко стало известно в этом году. Теннисисты рассказывали, что дружили с детства, потому что вместе разъезжали по юниорским турнирам. Но любовные отношения у них завязались не так давно.

«Я за адекватность и разговор. Это мои принципы. У нас есть общие темы, понимание, всем в равной степени жертвуем: когда я на что-то иду, когда – он. Спортсменам нелегко заводить с кем-то отношения, и жертвы будут постоянно, пока ты занимаешься спортом. Здорово найти того, кто готов на это пойти – взять ответственность. Ценю это», – призналась Анастасия в интервью «Чемпионату».

О помолвке Потапова и Шевченко рассказали в сентябре. Пара выложила совместное фото, где на пальце Анастасии уже красовалось кольцо.

Осенью пара несколько раз говорила о том, что готовится к свадьбе, но детали торжества не раскрывала. Александр рассказывал, что все приятные хлопоты он переложил на Анастасию.

«Я взял на себя, вероятно, процента два обязанностей. А так, конечно, всё на Насте, у неё к тому же раньше сезон закончился. Когда ты теннисист и играешь турниры, нереально параллельно отвлекаться на свадебные приготовления. Если бы в октябре-ноябре по полной занимался грядущей свадьбой, то, наверное, проиграл бы всё в первых кругах, а заодно и сошёл с ума».

Сегодня Потапова и Шевченко выложили фото из петербургского Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной. Среди гостей присутствовали основатель крупной теннисной академии Александр Островский, теннисистка Яна Сизикова и родные.

«Мистер и Миссис Шевченко», – подписала Анастасия видео, как они с Александром выходят из дворца.

«Бракосочетание относительно было приурочено к турниру. Мы просто так сейчас бы в Санкт-Петербург не приехали – в России пока не проживаем из-за тура. И если бы даже на роспись, то, скорее всего, в Москве расписались бы – потому что я живу там. Но так как мы знали, что едем в Питер, то не было никаких сомнений, что совместим приятное с полезным – распишемся в Питере и сыграем домашний турнир.

Под чьей фамилией играть буду? Решила на корте оставить свою фамилию, играть под фамилией Потапова, но в жизни меняю фамилию. Здесь же можно объявить «Мистер» и «Миссис» Шевченко. Никто не обиделся, и это будет классно», – эксклюзивно для «Чемпионата» рассказала Потапова.

Правда, свадьбу молодая пара сыграет уже не в России.

«Когда свадьба? Играем оба в Брисбене и Аделаиде в 2024-м. У нас через три дня свадьба – в другой стране празднуем. Потом летим в Дубай, чуть-чуть отдохнём перед Australian Open», – добавила Анастасия.

В эти выходные Потапова и Шевченко сыграют на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 1 по 3 декабря. Анастасия и Александр сыграют и в одиночке, и в миксте.