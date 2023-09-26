«Подготовка к свадьбе хуже ремонта». Потапова — о новом статусе и неудачах в Америке

В российском теннисе новая пара! История любви 22-летних Анастасии Потаповой и Александра Шевченко не знает и года – по крайней мере, публично об этом стало известно только в 2023-м. А в конце этого они уже планируют сыграть свадьбу, что, по словам девушки, сделать современным теннисистам очень сложно.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анастасия рассказала о важном этапе в жизни молодой пары, о трудностях, связанных с подготовкой к свадьбе, и о возможности завести совместную страницу в соцсетях — по примеру Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы. А также объяснила причины неудачного выступления во второй части хардового сезона.

«Два последних дня прошли в каком-то коматозе»

— Анастасия, поздравляю! Помолвка — большое событие. Вы были удивлены?

— Не скажу, что для меня это стало неожиданностью, потому что мы с Сашей вместе проводим довольно много времени и очень долго на самом деле это обсуждали. Но действие – вот что самое главное. Это случилось, когда я из Мексики прилетела к Саше в Германию, где он находился на подготовке к азиатской серии. Ближе к вечеру у нас состоялся разговор, но абсолютно не было ощущения, что что-то подобное может произойти сейчас. И на следующей день он пришёл ко мне уже с кольцом.

Анастасия Потапова и Александр Шевченко Фото: личный архив Анастасии Потаповой

— Всё традиционно?

— Да, традиционно встал на колено и спросил, не хочу ли я стать его женой.

— В домашних условиях?

— Да, находились в номере. Не было какого-то представления: Саша не заказывал летающих единорогов (смеётся). Всё было по-домашнему, тепло и уютно.

— Мешкали?

— Нет, тут же. У него были проблемы с коленом, и я попросила его скорее встать, потому что ему некомфортно. Сказала: «Да, какие ещё могут быть вопросы?» Сейчас занимаемся подготовкой к свадьбе. Мы тянуть не хотим. Единственное, не хочу раскрывать дату, потому что много людей почему-то начали узнавать у знакомых, когда свадьба — а они к нам никакого отношения не имеют. Боюсь, что будут непрошеные гости. Планируем её в конце этого года.

— Особая дата?

— Нет, мы не можем выбрать ту дату, которую хотим, так что приходится подстраиваться под наш график. Распишемся за несколько дней до самой свадьбы. Решили не пропускать это событие и сделать всё по полной.

— А где?

— Со страной пока не определились. Всё зависит от наших родителей — чтобы им было удобно вылететь. Два последних дня прошли в каком-то коматозе, и я постоянно созваниваюсь с организаторами, обсуждаем детали. Сегодня-завтра точно определимся с местом. Хорошо, что у нас есть родители, которые помогают. Потому что это очень-очень тяжело. Осознала, что это хуже ремонта (смеётся)! Всё приятно, но нелегко.

— Такая стремительность не пугает?

— У нас были отношения с другими людьми до. Но было всё не то, и ощущалось всё не так. С первого дня нашего общения с Сашей (подруга не даст соврать) я уже говорила, что мы поженимся. Когда встречаются родственные души, ни о какой стремительности не думаешь. Мы не считаем, что торопимся. Потому что нам здорово вместе. У нас одни цели на жизнь, мы видим её абсолютно одинаково. Семья потрясающая, и все поддерживают друг друга. Редко выстраиваются такие близкие отношения жениха с родителями невесты и наоборот. А у нас всё совпало, так как знаем друг друга с девяти лет. Так что кажется, что мы уже долгое время одна большая семья — десятки лет! Поэтому решили сделать всё официально. Не думаю, что у нас что-то изменится.

— Не думали создать что-то по типу странички в соцсетях, как у Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы?

— Знаете, нет. Это, конечно, всё мило, здорово, но хочется, чтобы что-то осталось для нас лично. Я и Саша не хотим распылять личные моменты, потому что мы очень семейные люди: пытаемся оградить друг друга от каких-то негативных моментов. В какие-то моменты нашей жизни мы можем посвятить СМИ — даём интервью. Но что-то очень личное хотелось бы сохранить для узкого круга общения.

— Есть скептики, которые говорят, мол, отношения отвлекают от спорта, и строить семью лучше после завершения карьеры. Что бы вы им сказали?

— У каждого своё мнение, но я считаю иначе. Для меня это несчастные люди. Считаю, если ты встретил кого-то и готов к этому, не видишь препятствий — почему бы и нет? Наш спорт настолько одиночный — мы постоянно находимся одни. Иметь опору рядом, кажется, важнее всего. Если это здоровые отношения, а не toxic relationship (токсичные отношения. — Прим. «Чемпионата»), как принято сегодня говорить, — то результаты, наоборот, становятся лучше. Ты чувствуешь эту поддержку. Ведь нелегко быть постоянно одной в туре.

— У вас случился рейтинговый рекорд, Александр впервые забрался в топ-100…

— Да, у нас так работает. Когда мы начали встречаться, было ощущение, что недостающий пазл встал на место. И мне действительно стало спокойнее играть, уезжать и в принципе жить. У Саши такие же ощущения.

«В Америке случился крах»

— Как тогда оценить вторую часть хардового сезона? Это вызвано усталостью?

— У меня случился крах в Америке. К сожалению, в Вашингтоне, как только туда прилетели, я подвернула ногу: вообще не ходила где-то неделю — не смогла закончить матч с Белиндой Бенчич, хотя находилась в хорошей форме. И ехать в Монреаль было ошибкой, но решили иначе. Оказалось, я была абсолютно не готова и в матче с Каролиной Муховой испытывала боль в ноге. В Цинциннати восстановилась более или менее, но, к сожалению, после встречи с Селин Наэф заболела и слегла с вирусом на неделю — была жуткая температура. Так что на матч второго круга с Вондроусовой еле вышла, чего, кажется теперь, не стоило делать — температура доходила до 38,6°С.

Мне не везло каждую неделю. В Нью-Йорке я всё ещё болела, так что время, чтобы вернуть себя в форму, сократилось до двух-трёх дней. Для тела это было испытанием: в таких условиях и при таких раскладах играть было невозможно. Уже к Сан-Диего более-менее пришла в себя, перезагрузилась. Там результаты были намного лучше.

— И казалось, можно было их показать в Гвадалахаре?

— Насчёт Мексики… Не хочу зарекаться, но в Гвадалахару больше никогда в жизни не поеду. Все заметили, что из топ-20 WTA почти никто не играл. Лететь на высоту 1600 м, на хард с такими мячами — это не теннис. Это не то что испытание, это цирк. Причём хорошие турнир и организация, но условия невозможные: там высоко, нет воздуха, невозможно дышать. К сожалению, так как в Сан-Диего я была до пятницы, то у меня был лишь день, чтобы хоть как-то подготовиться к матчу. А туда надо лететь минимум за неделю. Так что, думаю, со следующих сезонов эту неделю исключу. Ты не играешь там в теннис, а просто выживаешь. Это ужасное место для проведения «тысячника»!

Елена Рыбакина на US Open — 2023 Фото: Mike Stobe/Getty Images

— Это не первая претензия со стороны игроков WTA. Лена снялась после инцидента с performance bye.

— Правильно сделала. Невыносимо, как в туре каждую неделю меняются правила. Это невозможно. У самой был случай в Австралии, где с этого сезона можно общаться с боксом во время матча. Что мы там и делали. А потом в Лионе начинаю разговаривать с Игорем, и судья даёт за это предупреждение. Я уточнила, а она сказала, что вообще не слышала о таких правилах. После матча подошла к директору турнира, которая также знала, что так можно делать, но по факту оказалось нельзя. После часа обсуждений мы выяснили, что правило просто отменили.

Но performance bye — это что-то непонятное, извините. В 2022 году я летела из Клуж-Напоки в Гвадалахару 37 часов и прилетела в день матча, так что пришлось сразу идти из зала на корт при высоте 1600 м. Мне никто performance bye не давал, хотя я добиралась, по-моему, с полуфинала. Некоторые решения мне непонятны со стороны коллег WTA: почему performance bye дали Каролин Гарсии, а не Софье Кенин. Такое ощущение, что иногда они делают жизнь спортсменов труднее, хотя их задача совершенно противоположная. Как можно сделать сначала Гвадалахару, а следующим турниром Токио? Туда лететь минимум 30 часов.

— С планированием свадьбы как-то изменилась подготовка к концовке сезона?

— Сейчас нахожусь в Казахстане с Сашей и со своей командой — каждый день тренируемся по три-четыре часа. Никто не забывает про теннис. Всё свободное время уходит на подготовку к свадьбе. Но родители подхватили идею, так что я лишь объяснила, как это всё вижу, и они поняли — у нас схожие вкусы. Мама Саши очень много разговаривает с организаторами.

— То есть за цветы не сражаетесь.

— Точно нет. Это такие мелочи. У нас всё спокойно проходит. Сейчас я нахожусь на этапе подготовки к последнему рывку: для меня это будет Азия. Я заявлена в Пекин и Гонконг. Два варианта событий: либо сезон закончится после Гонконга, либо я попаду на Итоговый WTA, он тоже будет проходить в Китае, в Чжухае. Пока иду в гонке близко. Буду я там играть или нет, станет понятно только после Пекина. Так что впереди осталось играть две недели — не так и много. Мы сконцентрированны, готовы выжать максимум. У мужчин сезон длиннее, так что, как только закончу свой, полечу в Европу, заберу собаку и будем ездить с Сашей вместе уже по его турнирам!