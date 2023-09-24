Обручились через полгода после раскрытия отношений. История любви Потаповой и Шевченко

В российском теннисе новая пара! История любви 22-летних Анастасии Потаповой и Александра Шевченко не знает и года – по крайней мере, публично об этом стало известно только в 2023-м. Подозрения закрались в феврале, когда в интервью «Чемпионату» россиянка обронила, что несвободна.

«Не хочу раскрывать карты — особенно в интервью. Если я это сделаю, то красиво, неожиданно. Но, может быть, в скором времени всё вскроется. Долго ждать не придётся. Давайте скажем так — спортсмен».

Тогда же развеяла и все подозрения насчёт отношений с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем, с которым девушку не раз замечали в свете: сначала в паре на выставочном турнире в Санкт-Петербурге в конце 2022 года, затем на одном из матчей про-тура – Настя сидела в боксе молодого человека.

«Мы и до Питера близко общались — где-то с 2019 года. Но это не то, о чём все подумали. Я это официально заявляю. Это просто дружеская поддержка. Нас ничего, кроме дружбы, не связывает. И никогда не связывало. Так что, надеюсь, все слухи развеяны. И люди поставят уже крест на этой истории и запомнят, что мы — друзья».

Все вопросы отпали, как только в Сети начали появляться совместные фото и соответствующие подписи от игроков про-тура и болельщиков с поздравлениями – вот о ком Настя и говорила. «Не было такого, что Саша как-то подкатил. Через общение всё пришло к этому. И не было даже вопросов ни у меня, ни у Саши. Он очень хороший. Его Игорь Андреев называет «солнышко». Просто очень добрый человек».

Александр Шевченко и Анастасия Потапова Фото: Из личного архива Потаповой

Было этому и несколько доказательств. Когда Александр проиграл в Дохе, то уже вечером был у Насти в Дубае. Тогда девушка болела и не выходила из дома, так что на порог Шевченко заявился с супом. «Не настаивала. Я всё понимаю, ведь теннисистка. Было приятно. Тем более болела. И повод был: «Как ты болеешь, а я буду там?» Мужчина».

Ситуация повторилась на турнире серии 250 в Линце. По словам теннисистки, Саша даже садился не в бокс, а на обычные трибуны – отношения пытались держать в секрете, чтобы сохранить хоть какую-то конфиденциальность и не распыляться. «Он тогда взял и приехал с турнира. Мало кто такое может сделать, тем более когда ты сам играешь в туре. Он приехал не на самое начало, а на четвертьфинал. То есть речь могла идти об одном дне». Но его Потапова взяла.

Как и все в про-туре, ребята знакомы с детства: с девяти лет разъезжали почти по одним и тем же турнирам – Tennis Europe 12, 14, 16 лет. «Всё произросло абсолютно из дружбы. Мы всегда очень близко дружили и где-то после Австралии 2022 года поняли, что это, наверное, что-то большее, чем просто дружба. И как-то начали это развивать». Оказывается, в таком режиме «инкогнито» они протянули год.

В отношениях, рассказывала Анастасия, ценит взаимопонимание и общение – только так можно найти баланс. «Я за адекватность и разговор. Это мои принципы. У нас есть общие темы, понимание, всем в равной степени жертвуем: когда я на что-то иду, когда — он. Спортсменам нелегко заводить с кем-то отношения, и жертвы будут постоянно, пока ты занимаешься спортом. Здорово найти того, кто готов на это пойти — взять ответственность. Ценю это».

Анастасия Потапова и Александр Шевченко Фото: Из личного архива Потаповой

А сегодня пара объявила, что помолвлена: скромно выставила совместное фото с кольцом на безымянном пальце Анастасии. Ребят уже поздравили коллеги и друзья: теннисистка и девушка Дениса Шаповалова Мирьям Бьёрклунд, Анна Калинская, Камилла Рахимова, Евгения Канаева, Елена Радионова, Динара Сафина.

Оба игрока в этих отношениях пока добились своего максимума: Потапова стала 21-й ракеткой мира и чемпионкой двух турниров на уровне WTA: взяла в Стамбуле 250 и той же категории турнир в Линце, а также шла первой в Чемпионской гонке среди россиянок в середине года. Шевченко добился прорыва в рейтинге ATP: был 83-м, а ещё забрал челленджеры на испанском грунте в Мадриде и на харде в испанском Тенерифе.