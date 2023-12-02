Первый микст супругов и финал юниоров. Чем запомнится 2-й день турнира в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге продолжается турнир «Трофеи Северной Пальмиры». Со второго дня соревнований яркими воспоминаниями останутся плотные одиночные матчи. Всего в субботу, 2 декабря, сыграли пять одиночек и один микст.

Начался игровой день с финала юниоров. 18-летний Ярослав Дёмин и 16-летний Егор Плешивцев как первая и вторая ракетки России выдали боевой матч. Победа осталась за Ярославом, но всё решилось только в решающем тай-брейке: 6:7, 6:3, 10:5. После встречи мы поговорили с парнями. Интервью с ними скоро читайте на «Чемпионате».

Ярослав Дёмин Фото: npt.formulatx.com

Следующие четыре взрослых матча оказались серьёзными битвами. Сначала француз Адриан Маннарино, который заканчивает свой лучший сезон в карьере, одолел серба Ласло Джере в трёх партиях – 6:1, 4:6, 10:7. Затем Анастасия Потапова в тяжёлом двухсетовике переиграла Веронику Кудерметову – 7:5, 7:6. Следом 19-летняя Диана Шнайдер на юношеском азарте оказалась сильнее 39-летней Веры Звонарёвой – 5:7, 6:4, 10:6.

Закончился марафон одиночных матчей борьбой Карена Хачанова и Душана Лайовича. Как итог: очко прилетело команде «Львы», которую представляет россиянин – 4:6, 7:5, 10:7. Трибуны в шоке. Арена явно давно не слышала таких криков болельщиков, как после победы Карена.

Финальным запуском на корт вышли микст-пары. Первую совместную игру в качестве мужа и жены провели Анастасия Потапова и Александр Шевченко. Вчера они расписались в петербургском Дворце бракосочетания, а сегодня сыграли против Роберто Баутиста-Агута и Юлии Путинцевой.

Перед стартом турнира молодожёны поделились ожиданиями от совместного матча в миксте. Александр отнёсся к этому довольно насторожённо.

«Я микст никогда не играл, а с женой ещё из-за микста поругаться здесь – не надо мне этого (смеётся)», – поделился теннисист с «Чемпионатом».

В начале встречи настроение пар было разным: Потапова и Шевченко много улыбались, шутили между собой и с капитанами своей команды. Путинцева и Баутиста-Агут выглядели более сосредоточенными. На старте первого сета россияне сделали брейк, а по итогу забрали и партию со счётом 6:4.

Во втором сете Потапова и Шевченко снова брейканули первыми при счёте 1:1, но в следующем же гейме Анастасия отдала свою подачу, и шансы пар сравнялись. После этого дуэты ещё по разу обменялись своими мини-партиями и довели игру до тай-брейка. В результате вторая партия осталась за Путинцевой и Баутиста-Агутом – 7:6.

К концу второго сета Юлия и Роберто нашли свою игру, пристроились друг к другу и максимально сконцентрировались. Параллельно Потапова стала жаловаться на локоть, да и в целом позитивный настрой у российской пары стал улетучиваться. Россияне к подъёму соперников были не готовы. Решающий тай-брейк Баутиста-Агут и Путинцева в довольно расслабленном режиме забрали со счётом 10:1.

Перед игрой смешанных пар Анастасия Потапова ответила на вопрос о возможной игре в дуэте с супругом на Australian Open.

«Саша не очень хочет со мной играть, потому что боится: «Не хочу потом идти в номер и слушать, как я тот мяч ошибся справа, тот не попал, а тут не подал эйс». Я в процессе разговора с ним на эту тему. И ещё один момент: рейтинг совмещённый, и мы на грани ката, думаю, по идее можем попасть. Но 50% на 50%. Попадём – будем играть, нет – значит, просто не попали».

Так или иначе, сегодня Анастасия и Александр приобрели отличный опыт. И на корте ни разу не поругались, как того опасался теннисист. Поспорили точечно из-за нескольких мячей, но это так, мелочи. Задел на будущее пара в Петербурге точно сделала.

В воскресенье, 3 декабря, Петербург примет заключительный день турнира. Во время него пройдут финал юниорского девичьего турнира, женская пара и три одиночки. После двух игровых дней ведёт команда «Сфинксы». У них четыре очка против трёх очков «Львов».