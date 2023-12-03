Турсунов и Давыденко на корте! Как завершился теннисный турнир в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошли решающие игры турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Третий – и заключительный – день соревнований получился очень насыщенным.

Открыли финальный игровой день финалистки юниорского турнира. В трёх партиях и упорной борьбе победу одержала 126-я ракетка мира среди девушек, 17-летняя Дарья Шадчнева. Со счётом 7:5, 4:6, 10:3 она переиграла 16-летнюю Викторию Милованову.

После игры Дарья Шадчнева поделилась с «Больше!» эмоциями от финала в Петербурге:

«Перед матчем я не особо волновалась, потому что мы с Викой тренируемся у одного тренера, в одной академии. При выходе, конечно, волнительно, когда все камеры на тебя повёрнуты, но потом ты к этому привыкаешь и уже не так волнуешься.

В первый день [турнира] было очень сложно. Я когда играла первый сет, меня просто всю трясло. Ко второму сету разыгралась. Но сегодня я не чувствовала такое давление».

«Чемпионат» также пообщался с финалистками юниорского турнира в Петербурге. Интервью с Дарьей и Викторией ожидайте на нашем сайте.

Дарья Шадчнева на турнире в Санкт-Петербурге Фото: formulatx.com

Взрослые матчи начались со счёта 4:3 в пользу команды «Сфинксы». Однако «Львы» долго в роли догоняющих пребывать не стали и следующими несколькими матчами обеспечили себе комфортное преимущество.

Сперва женская пара Анастасия Потапова/Вера Звонарёва, представляющая «Львов», в двух партиях переиграла Юлию Путинцеву/Веронику Кудерметову из команды «Сфинксов» (6:4, 6:2) и сравняла общий счёт до 4:4. Следом Карен Хачанов вышел к петербургской публике, которая очень тепло его приняла в эти выходные. Россиянин одержал победу над французом Адрианом Маннарино – 6:3, 6:3. Так «Львы» обогнали «Сфинксов».

После победы над Маннарино Хачанов провёл пресс-конференцию, где рассказал о восстановлении после травмы и любви к русской кухне, а также ответил на вопрос о возможной записи трека по примеру Андрея Рублёва.

— Расскажите, какие у вас музыкальные предпочтения, и, возможно, вы бы хотели, как ваш коллега Андрей Рублёв, что-то исполнить своё? А может быть, даже в дуэте?

— Мне кажется, как бы сильно я ни хотел, мой уровень – только караоке. Это мой максимальный потенциал (смеётся). А так Баста – мой любимый исполнитель.

Карен Хачанов на турнире в Санкт-Петербурге Фото: formulatx.com

Параллельно конференции Хачанова на корте начался женский матч между Дианой Шнайдер и Викторией Томовой. К тому моменту «Львы» вели со счётом 5:4, и для того, чтобы на финальный матч сохранилась интрига, Шнайдер должна была одержать победу. Только вот уже в первом сете Диана начала испытывать большие проблемы с игрой. Как итог: стартовую партию она отдала со счётом 3:6, а во второй позволила сопернице повесить «баранку» и проиграла 0:6. К концу матча россиянка выглядела совсем уставшей и огорчённой.

Успешное выступление Томовой принесло «Львам» решающее очко и вывело команду далеко вперёд. Как итог: заключительный мужской матч между Александром Шевченко («Львы») и Александром Бубликом («Сфинксы») уже ничего не решал. Так что у парней был большой простор для шуток и импровизации. И они этим воспользовались.

Шевченко и Бублик начали матч довольно спокойно: порой обменивались подачами с руки, шутили между собой и с капитанами. Но к середине первой партии оба разыгрались, стали выдавать яркие розыгрыши и начали общаться с болельщиками.

При счёте 3:2 игроки решили сделать замену: вместо Бублика на корт вышел Николай Давыденко, а Шевченко временно заменил Дмитрий Турсунов. В прошлый раз Николай и Дмитрий официально встречались аж в 2008 году во время US Open. Спустя 15 лет уже экс-игроки провели на корте два розыгрыша. Оба очка себе (а точнее – Александру Шевченко) в карман записал Турсунов.

После этого Бублик и Шевченко доигрывали матч самостоятельно. Обоих горячо поддерживали трибуны, по большей части дети. В заключительном розыгрыше Бублик подавал на матч и, по замечанию судьи на вышке, попал в аут. Оба Александра смутились из-за этой ошибки и пришли к выводу, что никакого аута вовсе и не было. Как итог – 7:5, 6:4 – и Бублик приносит победой финальное очко «Сфинксам».

Александр Бублик, Александр Шевченко и Анастасия Потапова Фото: formulatx.com

Второй год подряд Светлана Кузнецова в качестве капитана выигрывает турнир «Трофеи Северной Пальмиры». В этот раз её подопечные «Львы» с отрывом в одно очко переиграли «Сфинксов» – 6:5. В результате и игроки оказались довольны, и зрители были счастливы увидеть хороший теннис в Санкт-Петербурге!