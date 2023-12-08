«Важно не думать, что на той стороне стоит какой-то робот». Откровенная Кудерметова

Вероника Кудерметова завершила сезон победой на малом Итоговом WTA в паре с Беатрис Хаддад-Майей. А месяцем ранее оформила третий титул в одиночке – взяла Токио, поочерёдно закрыв Игу Свёнтек, Анастасию Павлюченкову и Джессику Пегулу. О важнейшей победе над №1, причинах нестабильности и критике в адрес боссов WTA третья ракетка России рассказала в интервью «Чемпионату». Его мы записали на турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

Сенсация в Токио, травмы, причины поражений

— Вероника, это самый сложный с физической стороны сезон в карьере? Снятие с Аделаиды, травма бедра в Берлине.

— Всегда неприятно, когда есть проблемы со здоровьем, потому что процесс восстановления по-любому занимает какое-то количество времени – тебя вырывает из тренировочного, из соревновательного, из отдыхательного [режима]. Плюс потом не совсем приятно возвращаться, потому что ты немного переживаешь, боишься, как [тело] себя поведёт при больших нагрузках. Очень тяжело играть, когда ты не на 100% сфокусирован на игре, когда понимаешь, что тебе что-то не позволяет.

— Как долго длится процесс привыкания – сколько нужно телу и голове: час на корте, матч, неделя?

— Это всё через тренировки: когда понимаешь, что ничего в жизни тебя не беспокоит, потихоньку начинаешь – спустя два дня в порядке. Хотя это всё ещё зависит от того, какая у тебя травма – насколько она был серьёзной.

Вероника Кудерметова Фото: SARAH STIER/GETTY IMAGES

— Турнир в Токио – лучшая неделя в году. Сенсацией стала победа над Игой. Такие матчи приносят уверенность, мол, могу все.

— Да, эта победа была важна: переломить тенденцию наших личных встреч – три-четыре раза ей проигрывала и проигрывала довольно-таки легко. В Токио смогла переломить ход событий – за эту победу я ещё получила и performance bye на следующий турнир в Пекине. Поэтому вдвойне приятно.

— Тогда почувствовали, что Ига – не терминатор?

— Да-да. Признаться откровенно, я всегда знала, что у меня есть игра, у меня есть теннис. И до этого я обыгрывала и вторых ракеток мира, и часто игроков топ-10. Всегда знаю, что могу, просто не всегда получается это показать.

— В вашем случае это всё в голове?

— Наверное, да, в голове – поверить в себя, поверить в свои силы и не думать, что на той стороне стоит какой-то робот и не ошибается.

Письма в WTA, ментальное здоровье, performance bye

— Теннисный мир разделился: bye – это хорошо или плохо?

— Мне кажется, это неплохая идея, потому что календарь очень насыщенный: если у тебя нет bye, то ты должен играть финал, а чуть ли не в этот же день играть одиночку [на старте следующего турнира] – даже сил для восстановления нет. Да, понимаю тех, кто потерял bye – им тоже неприятно. Но это двоякая ситуация, и я не знаю, как смотреть на неё правильно. Мне это сыграло на руку, для Лены Рыбакиной в Токио, когда ей в последний момент сказали, что она ничего не получит, – не совсем: заранее до турнира не объяснили, кому эти «баи» будут давать. Это началось в Мексике, в Японии и в Китае. В Пекине уже, в принципе, было понятно, кто что получает, а в Токио неправильно организаторы турнира или боссы WTA объяснили, как это будет. Лена правильно возмущалась, когда у неё в последний момент этот bye забрали: у неё было бы время на подготовку, адаптацию, а сложилось всё иначе.

— Игроки WTA сейчас активно общаются с боссами тура – вы включены в этот процесс отстаивания прав?

— Да, считаю, игроки действительно молодцы, что сплотились. У нас есть группа топ-20 WTA, где обсуждаются все вопросы. Потому что в последнее время очень часто получается так, что WTA принимает какие-то решения – не совсем хорошие для игроков – а потом ставит нас перед фактом. В частности, сейчас так получается: будто главные и важные – не игроки. Они сами принимают всякие решения – что хотят, то и делают, а вы, игроки, уже подстраивайтесь: ездите с турнира на турнир, получайте травмы, не успевайте восстанавливаться, продолжайте не видеться со своей семьёй. Но мне хорошо – муж путешествует со мной, когда другие игроки ездят и не могут уделить время близким. Это очень неправильно.

Вероника Кудерметова Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— Давит.

— Да, плюс официальный спонсор WTA – медицинская компания Hologic. Они же пропагандируют ментальное здоровье, а, получается, противоречат себе же, заставляя нас не видеться с семьёй – мы играем 32 турнира в год. И хорошо, если ты выиграл два, но и проиграл – 30. А это всё равно стресс, ты переживаешь. А если турниры всё добавлять и добавлять – это непросто. Причём эти турниры – обязательные, ты не можешь от них отказываться. Хорошо, что игроки начали говорить об этом открыто. Пусть болельщики и спонсоры понимают, что нам непросто и какие-то даже не поблажки, но более адекватное расписание и правила хорошо было бы составить. Мы этого заслуживаем.

— На фоне этого насколько титул малого Итогового в паре важен? Тем более когда вы уже познали победы в одиночке и стали игроком первой десятки WTA.

— Безусловно, было приятно закончить сезон на победной ноте: неважно, первая или вторая восьмёрка. В прошлом году главный Итоговый в паре выиграла, в этом – малый. Всё равно приятно уезжать домой с титулом. И плюс пара – это вспомогательный момент: когда у тебя не идёт одиночка, ты можешь продолжать находиться в турнире, работать над какими-то моментами. Потому что у меня были периоды, когда в одиночке не шло, а пара вытаскивала из этого состояния. И я потом начинала играть хорошо и выигрывать личные турниры. И такое каждый год – ты проигрываешь в одиночке, но за счёт пары продолжаешь играть и набирать обороты.