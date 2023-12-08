Соболенко, Звонарёва, Мирра Андреева: составляем рейтинг главных героинь 2023-го

Пока в профессиональном теннисе царит межсезонье, «Чемпионат» продолжает подводить итоги соревновательного 2023 года. Мы составили список из 20 теннисисток, которые, на наш взгляд, способны претендовать на звание главной героини сезона. При этом вовсе не обязательно, чтобы у каждой из них были титулы и громкие победы в 2023-м. Главное, чтобы теннисистка совершила спортивный подвиг, преодолела невозможное. Кто из претенденток действительно достоин того, чтобы называться лучшей, решать вам. В скобках у каждой из них указано место в рейтинге WTA. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Анастасия Павлюченкова (Россия, 57)
В 2023-м Павлюченкова вернулась в тур после сложной травмы колена, которая испортила ей сезон-2022. Пожалуй, самым ярким моментом стало выступление россиянки на «Ролан Гаррос», где она выступала по защищённому рейтингу и дошла до четвертьфинала, уступив Каролине Муховой, будущей финалистке. В январе-феврале Анастасии не было даже в топ-800 рейтинга WTA, но к концу сезона она приблизилась к топ-50, куда попытается вернуться уже в следующем году.
Мирра Андреева (Россия, 56)
В 2023-м Андреева-младшая, которой в апреле исполнилось 16 лет, закрепилась во взрослом туре. Сперва юная россиянка добралась до финала юниорского Australian Open, где в драматичной борьбе проиграла соотечественнице Алине Корнеевой. А затем стала демонстрировать яркий теннис уже на уровне WTA. На «тысячнике» в Мадриде Мирра дошла до 1/8 финала, на «Ролан Гаррос», дебютном для себя «Шлеме», остановилась в третьем круге, а на Уимблдоне — в четвёртом, обновив личный рекорд на мэйджорах. Быстрый прогресс по ходу сезона привёл к тому, что Андреева, начавшая сезон 293-й ракеткой мира, а закончившая — 56-й, успела побывать в топ-50.
Диана Шнайдер (Россия, 88)
19-летняя Шнайдер впервые в карьере пробилась в финал турнира WTA. Такой результат она показала на турнире в Нинбо в сентябре. В январе Диана впервые попала в топ-100 в мировой классификации, а в октябре добралась и до топ-60. Закончила год россиянка на 88-й строчке — с прицелом на прогресс уже в 2024-м.
Вера Звонарёва (Россия, 267)
39-летняя Звонарёва завоевала в сезоне-2023 целых четыре титула — все в парном разряде вместе с 35-летней немкой Лаурой Зигемунд. Главным успехом дуэта стала победа на малом Итоговом чемпионате WTA. Также они выиграли «пятисотник» в Вашингтоне и турниры категории WTA-250 в Нинбо и в Наньчане. А в одиночном разряде лучшим результатом Веры в сезоне оказался выход в четвертьфинал турнира в Нинбо.
Алина Корнеева (Россия, 175)
Корнеева, которой в июне исполнилось 16 лет, в этом году доказала, что готова к переходу во взрослый теннис. Юная россиянка выиграла юниорские Australian Open (в финале была повержена Мирра Андреева) и «Ролан Гаррос», на Уимблдоне дошла до полуфинала, а на US Open не попала из-за проблем с визой. В октябре Алина дебютировала в основной сетке на уровне турниров WTA. В Гонконге она дошла до второго раунда. Начала год Корнеева за пределами топ-500, а закончила его на 175-й строчке.
Елена Рыбакина (Казахстан, 4)
Рыбакина в этом году выиграла сразу два «тысячника» — подобным достижением не может похвастаться ни одна теннисистка. Представительница Казахстана завоевала главные трофеи в Индиан-Уэллсе и в Риме. А вот на турнирах «Большого шлема» Елена, чемпионка Уимблдона 2022 года, была не столь успешна. На Australian Open она дошла до финала, где проиграла Арине Соболенко, а защита титула на Уимблдоне закончилась в четвертьфинале. В середине сезона Рыбакина обновила личный рекорд в рейтинге WTA, успев побывать третьей ракеткой мира, но затем опустилась на четвёртую строчку.
Каролина Мухова (Чехия, 8)
Мухова если где стреляет, так именно на «Шлемах». Чешская теннисистка не завоевала ни одного титула в сезоне, но была близка к успеху на «Ролан Гаррос» (финал) и на US Open (полуфинал). Также на счету Каролины имеется выход в финал «тысячника» в Цинциннати. Прогресс по ходу сезона поражает: если в начале года Мухова не входила даже в топ-150, то закончила его на восьмой строчке!
Людмила Самсонова (Россия, 16)
Самсонова закончила сезон первой ракеткой России. В одиночном разряде титулов у неё не было, зато в парном российская теннисистка вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой стала лучшей на «тысячнике» в Абу-Даби. Что же касается «одиночки», то Людмила трижды выходила в финал в 2023-м, но всякий раз уступала. В начале года Самсонова побывала 12-й ракеткой мира — пока это её личный рекорд.
Анастасия Потапова (Россия, 28)
В феврале Потапова завоевала второй в карьере титул на уровне WTA. Российская теннисистка взяла главный трофей на турнире в Линце. Летом Анастасия, начавшая сезон на 43-м месте в рейтинге WTA, обновила своё высшее достижение, вплотную приблизившись к топ-20. Но впоследствии Потапова с 21-й строчки опустилась на 28-ю.
Арина Соболенко (Беларусь, 2)
На Australian Open Соболенко навсегда вписала своё имя в историю тенниса, взяв свой первый в карьере мэйджор. До этого белоруска выиграла один из «пятисотников» в Аделаиде, а в середине года первенствовала на «тысячнике» в Мадриде. Таким образом, всего Арине удалось завоевать три титула в 2023-м. По ходу сезона Соболенко, которая на всех ТБШ доходила как минимум до полуфинала, совершила то, что казалось невозможным, — сместила Игу Свёнтек с первой строчки рейтинга WTA. Но всё же закончила год на втором месте.
Вероника Кудерметова (Россия, 19)
Основные успехи Кудерметовой в 2023-м пришлись на парный разряд. В этом виде россиянка выиграла малый Итоговый чемпионат WTA (с Беатрис Хаддад-Майей) и «тысячник» в Дубае (с Людмилой Самсоновой). А в одиночном разряде Вероника завоевала трофей на «пятисотнике» в Токио.
Каролина Возняцки (Дания, 242)
Никто и предположить не мог, что 33-летняя Возняцки вернётся после паузы в три с половиной года. Но датчанка шокировала теннисный мир. Летом она объявила о возобновлении карьеры, а на US Open дошла до четвёртого круга, где в трёх сетах уступила будущей чемпионке Кори Гауфф. После этого Каролина решила взять паузу, чтобы как следует подготовиться к Australian Open — 2024. Это единственный мэйджор, который она выигрывала (в 2018-м).
Маркета Вондроушова (Чехия, 7)
Именно эта татуированная чешка стала автором главной сенсации на «Шлемах». 24-летняя Вондроушова выиграла Уимблдон, который принято считать самым престижным мэйджором. Этот титул так и остался единственным для неё за весь сезон. Начала его Маркета на 92-й строчке, но неуклонный прогресс по ходу года вывел её в первую десятку рейтинга WTA.
Барбора Крейчикова (Чехия, 10)
Крейчикова завоевала шесть титулов за сезон — столько же лишь у Иги Свёнтек и у Кори Гауфф. Главных успехов чешка добилась в парном разряде, выиграв четыре турнира, в том числе Australian Open. А в «одиночке» у Барборы два трофея: она стала лучшей на «тысячнике» в Дубае и на «пятисотнике» в Сан-Диего. И ближе к концу года вернулась в первую десятку рейтинга WTA.
Ига Свёнтек (Польша, 1)
Свёнтек подтвердила свои претензии на лидерство в женском теннисе. Полька выглядела не столь уверенно, как в сезоне-2022, но всё равно завоевала массу титулов. Она выиграла один турнир «Большого шлема», а именно «Ролан Гаррос», а также взяла главный трофей на Итоговом чемпионате WTA. Всего же на счету Иги шесть титулов за год, в том числе на «тысячнике» в Пекине. Во второй половине сезона был недолгий отрезок, когда Свёнтек была второй ракеткой мира, но вскоре она вернулась на первую строчку.
Элина Аванесян (Россия, 74)
Молодая россиянка, которой в сентябре исполнился 21 год, преподнесла приятный сюрприз на «Ролан Гаррос», где дошла до четвёртого круга. В 1/8 финала её остановила Каролина Мухова, будущая финалистка турнира. После прорыва на «РГ» Аванесян ворвалась в первую сотню рейтинга WTA, откуда уже больше не выпадала.
Джессика Пегула (США, 5)
Пегула в этом сезоне демонстрировала успехи как в одиночном разряде, так и в парном, и там и там завоевав по два титула. В одиночном разряде её главный титул — «тысячник» в Монреале, а в парном — турнир той же категории в Майами. На «Шлемах» американка пока не может преодолеть заколдованный барьер, которым для неё является четвертьфинал. Джессика побывала в топ-8 на Australian Open и на Уимблдоне.
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 11)
На малом Итоговом турнире WTA Хаддад-Майя установила потрясающее достижение. Бразильянка завоевала оба титула, одиночный и парный, причём оба трофея волею расписания взяла в один день! На «Шлемах» Беатрис обновила свой личный рекорд, выйдя в полуфинал «Ролан Гаррос». А в рейтинге WTA успела отметиться в топ-10, после чего опустилась на 11-ю строчку.
Кори Гауфф (США, 3)
19-летняя Гауфф завоевала целых шесть титулов в сезоне, если учитывать и парный разряд, — четыре в «одиночке» и два в паре. Главная победа американской теннисистки — US Open. После победы на последнем ТБШ сезона Кори впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. И ниже пока не опускалась.
Элина Свитолина (Украина, 25)
29-летняя Свитолина вернулась в тур после перерыва, связанного с рождением ребёнка. И уже в статусе мамы завоевала 17-й в карьере титул, победив в Страсбурге. На «Шлемах» украинка также выглядела весьма неплохо, повторив личные рекорды на «Ролан Гаррос» (четвертьфинал) и на Уимблдоне (полуфинал). Из-за вынужденной паузы Элина, бывшая третья ракетка мира, в первой половине сезона выпала из топ-1000 рейтинга WTA, но впоследствии вернулась в топ-25, где и закончила год.