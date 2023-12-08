Соболенко, Звонарёва, Мирра Андреева: составляем рейтинг главных героинь 2023-го

Собрали наиболее достойных претенденток, которые отличились в теннисном сезоне. Кто из них победит — решать вам!

Пока в профессиональном теннисе царит межсезонье, «Чемпионат» продолжает подводить итоги соревновательного 2023 года. Мы составили список из 20 теннисисток, которые, на наш взгляд, способны претендовать на звание главной героини сезона. При этом вовсе не обязательно, чтобы у каждой из них были титулы и громкие победы в 2023-м. Главное, чтобы теннисистка совершила спортивный подвиг, преодолела невозможное. Кто из претенденток действительно достоин того, чтобы называться лучшей, решать вам. В скобках у каждой из них указано место в рейтинге WTA. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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