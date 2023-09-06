Абсолютно голая. Американка снялась в революционной фотосессии в разгар US Open — 2008

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд подавала большие надежды, но свой потенциал так и не реализовала. Эшли занимала максимум 39-е место в рейтинге WTA в июне 2003 года, на турнирах «Большого шлема» не доходила дальше третьего раунда.

На корте дела у Харклроуд шли не очень хорошо, но за его пределами она в каком-то смысле вошла в историю. Эшли стала первой теннисисткой, которая появилась на обложке журнала Playboy. Случилось это в разгар US Open – 2008.

Эшли Харклроуд главных успехов в теннисе добилась в юниорской возрастной категории. В 2001-м выиграла Уимблдон, через год вышла в финал «Ролан Гаррос», ещё трижды доходила до полуфиналов молодёжных ТБШ.

Однако при переходе на взрослый уровень Эшли сбавила обороты. Харклроуд больше запомнилась не результатами на крупных турнирах, а склонностью эпатировать публику. Симпатичная теннисистка привлекала к себе внимание зрителей вызывающими нарядами. В частности, Эшли очень любила играть в обтягивающих маленьких шортах или кроп-топах с оголённым животом.

Фото Эшли Харклроуд в 2002 году Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Харклроуд сравнивали с россиянкой Анной Курниковой, которая не особо блистала на корте, но благодаря яркой внешности получила множество спонсорских сделок и стала зарабатывать в качестве модели куда больше, чем могли ей обеспечить призовые в теннисе.

Тем не менее Курникова на начальном этапе карьеры показывала хоть какой-то результат. Анна неоднократно выходила в четвёртый раунд «Шлемов» (впервые на US Open – 1996 в 15-летнем возрасте) добралась до полуфинала Уимблдона-1997 в 16 лет, выиграла два мэйджора в парном разряде. Одной лишь внешности мало. Нужен определённый фундамент в виде достижений на корте, а с этим у Харклроуд было всё очень плохо. Когда американке исполнилось 20 лет, стало окончательно ясно, что славной карьеры ей не видать. Более того, уже в молодом возрасте прослеживался регресс.

Эшли выдала серию из пяти вылетов подряд на турнирах «Большого шлема» — начиная с Уимблдона-2007 и заканчивая им же годом позже. После «Ролан Гаррос» — 2008 Харклроуд сообщила, что появится на августовской обложке Playboy. Она пообщалась с основателем и шеф-редактором журнала Хью Хефнером, который уговорил её пойти на революционный шаг для теннисисток.

Харклроуд отметила, что приняла окончательное решение, когда восстанавливалась после операции по удалению кисты яичника в марте 2008 года. Пример пловчихи Аманды Бирд в 2007 году также частично вдохновил её согласиться на откровенные съёмки.

Эшли Харклроуд на обложке журнала Playboy Фото: Playboy

Фото Харклроуд на обложке Playboy публиковалось в Сети заранее, но вся фотосессия появилась в конце августа 2008 года, когда поступил в продажу очередной номер журнала. Как раз в разгар US Open. Вероятно, Эшли специально так и планировала. Однако принять участие в турнире она не смогла. 29 августа 2008 года семикратный чемпион ТБШ и комментатор Джон Макинрой в эфире национального телевидения объявил, что Харклроуд ждёт ребёнка от своего тренера Чака Адамса.

Эшли не играла в Нью-Йорке, но какое-то время была едва ли не самой обсуждаемой персоной на турнире. На обложке Playboy опубликовано ещё довольно скромное фото, а вот внутри Харклроуд оголилась до предела, в том числе демонстрировала интимные части тела.

Ранее профессиональные теннисистки не позволяли себе столь эпатажных и вызывающих поступков.

«В этом плане Эшли меня опередила. Хотя не могу сказать, соглашусь ли я позировать обнажённой в будущем», — заявила во время US Open – 2008 Серена Уильямс, которая в конечном счёте стала чемпионкой турнира.

Эшли Харклроуд Фото: Из личного архива Эшли Харклроуд

Харклроуд всегда отличалась смелыми нравами. В декабре 2004-го 19-летняя Эшли вышла замуж за российско-американского теннисиста Алекса Богомолова, который был старше неё на два года. Богомолов говорил, что ему пришлось «агрессивно ухаживать» за Харклроуд, поскольку добиться её расположения было непросто из-за внимания множества других мужчин. Брак продлился немногим менее двух лет, после чего Эшли ушла от Алекса к своему тренеру Чаку Адамсу. Богомолов утверждает, что Харклроуд закрутила роман с Адамсом за его спиной, ещё когда они были женаты.

Вот как Алекс отреагировал на снимки бывшей возлюбленной в Playboy: «Мне было стыдно». Эшли ничего подобного не испытывала. Харклроуд никогда не стеснялась наготы и признавалась, что в детстве постоянно бегала полуголой. Хотя определённые сомнения во время переговоров с Хефнером у неё всё равно были.

«Я не была готова сделать это сразу, но признаюсь, что предложение Хью Хефнера меня заинтриговало. Я действительно горжусь своим телом. Целью фотосессии было раскрыть тело спортсменки и показать, что оно тоже может быть сексуальным. Это был потрясающий опыт, нечто новое по сравнению с жизнью на корте. Мне очень понравилось», — делилась впечатлениями о съёмках Эшли.

Эшли Харклроуд в последний раз выходила на корт в 26 лет Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В марте 2009 года Харклроуд родила сына Чарли. Эшли вернулась на корт в сезоне-2010. Но особых успехов не снискала. Американка сыграла на «Мастерсе» в Майами, используя свой замороженный рейтинг, по которому могла заявиться на турнир в качестве 72-й ракетки мира. Она без каких-либо примечательных успехов выступала в течение нескольких месяцев, а затем снова ушла в декрет. В апреле 2011-го Эшли родила дочь Лорретту Линн, второго ребёнка в браке с Чаком Адамсом. В 2012 году теннисистка официально объявила о завершении карьеры.

В интервью Behind the Racquet в 2020-м Харклроуд вкратце оценила всю свою карьеру. Если Эшли о чём-то и сожалела, то точно не о съёмках в Playboy.

«В 14 лет я стала первой в стране. В 15 перешла в профессиональный теннис, подписала пятилетний контракт с Nike и САА. К 16 я уже была третьей в мировом юниорском рейтинге. В 17 дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос» и выиграла челленджер с призовым фондом $ 50 тыс. К 18 уже стала 39-й ракеткой мира, а потом порвала связки локтевого сустава. Я решила не делать операцию, а взять перерыв на полгода, чтобы восстановиться. С 13 лет я воспринимала теннис как работу, поэтому перегорела и была в тяжёлом положении. У меня развилось расстройство пищевого поведения, я не справлялась с давлением от пребывания в туре.

Ожидания в мой адрес удваивались моей семьёй, командой и агентами. Когда я взяла паузу, мой рейтинг не был заморожен, поэтому я выпала из топ-200, хотя до этого была в топ-50. Спустя восемь месяцев физически и эмоционально я была готова снова выйти на корт. К тому моменту контракт с Nike уже истёк, поэтому пришлось всё покупать самой. Я чувствовала себя лучше, но не вылечила локоть до конца.

В 19 я вышла замуж за Алекса Богомолова, но в 21 мы уже развелись. Мы не были счастливы, поэтому наши пути разошлись. Я южанка, и южные девушки обычно выходят замуж и рожают детей в молодом возрасте – я постоянно об этом думала. Я знала, что моя теннисная карьера не будет долгой. Потом я встретила моего нынешнего мужа Чака Адамса, в туре он провёл со мной 3,5 года. Мы с Линдсей Дэвенпорт сыграли вместе в Кубке Федерации после того, как она родила сына, и я очень хотела своего ребёнка. В 24 у меня родился первенец, я вернулась в теннис, но на следующий год завершила карьеру. Мой наивысший рейтинг – 39-й. Я никогда не была самой эмоционально устойчивой на корте. Но тем не менее я попала на обложку Playboy именно из-за тенниса.

Это один из самых ярких моментов моей карьеры, он отражает мой свободолюбивый характер. У меня нет негатива по отношению к Playboy. Есть вещи, которые я сделала бы по-другому, вернись я в тур. Я жила бы моментом вместо того, чтобы постоянно думать о будущем. Я делала бы что-то новое, а не придерживалась привычной рутины. Я очень благодарна теннису и всему тому, что он мне дал. Это открыло для меня множество других дверей в жизни», — заявила Харклроуд.

Эшли Харклроуд с сыном Чарли Фото: Из личного архива Эшли Харклроуд

Сейчас Эшли Харклроуд 38 лет. Она всё ещё замужем за Адамсом и воспитывает уже достаточно взрослых детей. Смелые нравы тоже никуда не делись. В соцсетях она спокойно время от времени размещает обнажённые фото.

В апреле 2022 года Эшли завела аккаунт на платформе Onlyfans, где публикуется платный откровенный контент. Но вскоре американка удалила свой профиль. Муж, может, и поддерживает её начинания, но 14-летний сын Чарли является звездой школьной баскетбольной команды Малибу, скоро пойдёт в колледж и рассчитывает заявиться на драфт НБА в 2028 году. Аккаунт на Onlyfans – явно не лучшая идея Эшли, от которой она быстро отказалась. Но смелые нравы всё равно никуда не денутся, о чём свидетельствует лозунг американки на странице в социальной сети: «Я живу в бикини».