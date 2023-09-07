«Просто заткнись». Теннисного скандалиста жёстко разнесли за наглое заявление о Медведеве

Ник Кирьос неуместно упомянул свою прошлогоднюю победу над Даниилом на US Open, в связи с чем навлёк на себя гнев болельщиков.

Австралиец Ник Кирьос – главный скандалист в теннисе. Можно бесконечно перечислять его выходки на корте, хотя в последнее время их список не пополняется. В 2023-м Ник провёл всего один официальный матч. Сначала он восстанавливался после операции на колене и проблем со стопой, а сейчас у него травма запястья. В данный момент Кирьос является 134-й ракеткой мира, но после US Open опустится в конец топ-500 рейтинга ATP.

Непонятно, когда австралиец вернётся на корт. Скорее всего, уже в следующем году. Ник не играет, но всё равно находит способы сделать своё имя обсуждаемым. Кирьос много времени проводит в социальных сетях, где часто делает провокационные и дерзкие заявления. Одно из таких последовало после победы третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева над австралийцем Алексом де Минором (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) в 1/8 финала US Open.

«Определённо не получил должного признания за разгром Медведева в прошлом году», – написал Кирьос, отсылая к розыгрышу US Open, когда он выбил на тот момент действующего чемпиона из России в 1/8 финала.

Публикация выглядит откровенно провокационной и неуместной. Ник в первую очередь восхвалял себя, но при этом в его посте просматривается пренебрежение профессиональной этикой и отсутствие уважения к Медведеву.

Под постом Ника болельщики массово раскритиковали его за безосновательное тщеславие. Припомнили и тот факт, что победа над защищавшим титул Медведевым в итоге ничем для Кирьоса не увенчалась – в следующем матче он проиграл россиянину Карену Хачанову и упустил отличный шанс выиграть «Шлем» на турнире, где не было Новака Джоковича.

«Ты сейчас неактуален. Почему ты вообще говоришь? Не входишь в топ-100, но продолжаешь сотрясать воздух».

«А что произошло после победы над Медведевым? О да, об этом лучше не говорить… Ник, эти бредовые посты пора убрать. возвращайся на теннисный корт или просто заткнись. Критиковать всё, что есть в мире тенниса, очень некрасиво, когда ты не играешь. Ты был одним из моих любимых теннисистов, но теперь возглавляешь список самых неприятных игроков».

«Не живи прошлым. Живи настоящим и уважай спорт. Одна победа не сделает тебя королём тенниса. Не выпрашивай уважение. Люди будут помнить тебя за твои выходки, а не за теннис».

«Грустно, когда нужно подчеркнуть собственные достижения. Не волнуйся, Ник, у тебя всегда будет этот «один раз».

«Из-за таких комментариев очень трудно быть твоим фанатом, Ник. Ты выглядишь жалко».

«Это была грандиозная победа, и ты получил достаточно похвалы. Но у тебя была возможность выйти в финал, выбив Карена Хачанова и Каспера Рууда. Ты должен был их обыгрывать после прохода Медведева».

«Нет признания? Может быть, потому, что ты опозорился в следующем раунде, как всегда делаешь?»

«Жена Даниила собиралась родить ему первого ребенка. Думаю, ты был последним, о ком он думал в тот момент. Покажи себя где-нибудь за пределами тенниса. Поиграй в пиклбол, но оставь теннис настоящим профессионалам».

«Ты, должно быть, шутишь? Нельзя всерьёз быть таким неуверенным в себе нарциссом, ищущим внимания».

«Ник, тебе, наверное, нужно извиниться или что-то в этом роде».

Ник Кирьос и Даниил Медведев на US Open – 2022 Фото: Tim Clayton/Getty Images

Комментариев в подобном духе было ещё очень много, но Ника больше всего задело сообщение фаната «А где твой кубок «Большого шлема?», на котором было прикреплено фото Медведева с трофеем после победы на US Open – 2021.

«Разве я говорил о турнирах «Большого шлема»? Медведев выступает стабильнее меня, но личка у нас интересная», — ответил Ник.

Кирьос в своём сообщении вроде как и признал, что Медведев показывает более качественный теннис на длинной дистанции, однако он не был бы самим собой, если бы не отметился очередной колкостью. Кирьос опережает Медведева по личным встречам со счётом 4-1. Да, это действительно серьёзное достижение, но зачем Ник решил это упомянуть, когда на него и так посыпался шквал обвинений в неадекватном поведении? Только нарвался на новую критику.

«Когда Медведев смотрит на кубок US Open, он думает о том, что у него отрицательный баланс личных встреч с тобой. Какая чушь…»

«Ты когда-нибудь вернёшься на корт? Хотя с тобой и так уже всё ясно».

«Ник, правда в том, что ты никогда не выиграешь турнир «Большого шлема».

«Ты испытываешь гордость, проявляя неуважение к человеку, который почти взял второй «Шлем», но обидно проиграл финал Australian Open – 2022, был первой ракеткой мира? Ты действительно смешной».

«Какой смысл в разовых победах, если ты на самом деле не поднимаешь никаких трофеев над головой? Дело в эго, верно? Ты так часто упоминаешь свои победы, потому что знаешь, что иначе все о тебе вообще забудут».

«Медведев относится к теннису серьёзно, не тусуется, тренируется каждый день, близок с тренером и женой. Это говорит о его профессионализме».

Медведев на US Open – 2023 уже успел обыграть Андрея Рублёва (6:4, 6:3, 6:4) в четвертьфинале и ждёт встречи с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом на следующей стадии, но Кирьос почему-то никак на это не реагирует. Прошло больше 20 часов с тех пор, как австралиец ничего не постит в соцсетях о теннисе, хотя ранее он практически не останавливался и говорил не только о Данииле. Из последнего – Ник предсказал победу Новака Джоковича над Беном Шелтоном в предстоящем полуфинале US Open. Кроме того, он агрессивно набросился на журналиста за банальный вопрос Новаку о том, как тот взаимодействует со своей командой. Возможно, Кирьос вскоре вновь вернётся в соцсети со своей токсичностью. Но, может, всё-таки решил сбавить обороты, поскольку зашёл слишком далеко в своих высказываниях.

Ник отлично провёл вторую половину сезона-2022, когда дошёл до финал Уимблдона и четвертьфинала US Open. Однако в теннисе нужно постоянно доказывать свою состоятельность. Кирьос не выходит на корт. Соответственно, не показывает результат. При этом поливает желчью людей, которые делают это. Конечно, австралиец имеет право высказывать своё мнение и на собственной странице в соцсетях писать всё, что хочет, но со стороны его поведение выглядит, мягко говоря, некрасиво.