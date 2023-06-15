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Признания финалиста Уимблдона-2022 Кирьоса в проблемах с алкоголем и наркотиками, из-за чего он обращался в психбольницу

«Отец сидел на кровати и рыдал». Кирьос ошарашил признанием, что лечился в психбольнице
Кирилл Вейович
Кирьос ошарашил признанием
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Скандальный австралиец откровенно рассказал о тяжёлом периоде жизни после поражения на Уимблдоне.

Едва начался сезон турниров на траве, как теннисная общественность стала обсуждать новую громкую новость. 25-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что ещё четыре года назад проходил лечение в психиатрической клинике. Об этом одиозный австралиец рассказал в документальном сериале Neflix Break Point, вторая часть дебютного сезона которого появится на экранах уже через неделю. Разберёмся, что происходило в жизни финалиста последнего травяного мэйджора ещё совсем недавно.

Ник Кирьос, возможно, один из самых талантливых и ярких теннисистов 2010-х годов. Он также, вероятно, и самый противоречивый игрок в ATP-туре. Поклонникам тенниса всегда есть что обсудить из жизни австралийской звезды. Причём как хорошего, так и плохого. Но, пожалуй, наиболее часто повторяющийся комментарий, который расходился среди экспертов с момента восхождения 28-летнего уроженца Канберры к славе, заключался в том, что он «пустая трата таланта».

Известно, что любой внезапный взлёт к успеху, особенно в глазах общественности, всегда сопровождается огромным давлением, а с волной негативных комментариев, проникающих в восприятие зрителей, эта слава даже скорее вредит, чем приносит пользу и помогает дальше развиваться молодым спортсменам. Ещё свежи в памяти фанатов Кирьоса воспоминания из 2014 года о том, как на тот момент ещё никому не известный тинейджер выбил из борьбы грозного Рафаэля Надаля с Уимблдона. Правда, затем в карьере Ника всё вышло не так гладко, как задумывал сам австралиец.

Рафаэль Надаль и Ник Кирьос

Рафаэль Надаль и Ник Кирьос

Фото: Yunus Kaymaz/Anadolu Agency/Getty Images

12 июня вышел трейлер вторых эпизодов теннисной документалки Break Point от известной стриминговой платформы Netflix. В одной из серий уроженец Канберры поделился с теннисным миром историей о своём неудачном опыте на травяном «Шлеме» в 2019 году, который и стал катализатором обращения игрока за психиатрической помощью.

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«Ожидания, давление, когда все смотрят на тебя. Я не мог с этим справиться. Я ненавидел себя. Я пил, злоупотреблял наркотиками, испортил отношения с семьёй, оттолкнул всех близких. Было видно, что мне больно. Я размышлял: «Хочу ли я покончить жизнь самоубийством?»

Я проиграл на Уимблдоне. Потом проснулся, и мой отец сидел на моей кровати и рыдал. В тот момент я сказал себе: «Так дальше нельзя». Я обратился в психиатрическую клинику в Лондоне, чтобы разобраться с проблемами.

Если присмотреться, на моей правой руке вы можете увидеть шрамы. Вся моя рука была покрыта следами от того, что я причинял себе вред, поэтому я надевал рукав, чтобы всё это скрыть. Я буквально не мог встать с постели, не говоря уже о том, чтобы играть перед миллионами», — сказал Кирьос в сериале Break Point.

Ник Кирьос в сериале Break Point

Ник Кирьос в сериале Break Point

Фото: Netflix

Отец австралийца, Джордж, также фигурирует в эпизоде с Ником и говорит об уязвимости своего сына. «Я сказал ему: «Это неправильный путь, приятель. Знаешь, у тебя есть дела поважнее и получше. Он был в слезах… Я здесь ради Ника. Остальное неважно. Когда он находится вдали от меня, он для меня на первом месте. Он очень чувствительный, очень хрупкий», — заявил Джордж Кирьос. Сестра 25-й ракетки мира, Халима, призналась, что вся теннисная общественность совсем не знает, через что пришлось пройти её брату.

Прошлые эмоциональные срывы

Вообще, излишняя эмоциональность и несдержанность – неотъемлемая часть характера этого спортсмена. 3 февраля 2023 года Ник участвовал в суде в качестве обвиняемого по делу о нападении на свою бывшую девушку. Теннисист признал свою вину, отметив, что это было «единичным актом глупости». Суд отметил публичный характер разбирательства, срок давности дела, а также то, что подобный инцидент произошёл лишь однажды, и Кирьос признал вину за него. Немаловажное значение в этом деле сыграл психолог спортсмена Сэм Боренштейн, который заявил в письменном отчёте и свидетельских показаниях, что его подопечный страдал от серьёзных депрессивных влияний примерно во время нападения и употреблял алкоголь и наркотики, наивно полагая, что это поможет ему справиться со стрессом. Отмечалось, что именно психическое здоровье Кирьоса привело к импульсивному и безрассудному поведению. В связи с этим суд снял с теннисиста обвинения. Стоит добавить, что инцидент произошёл в начале 2021 года. После того конфликта у бывшей девушки Кирьоса даже обнаружили травмы плеча и колена.

И даже на Уимблдоне-2022, который австралиец провёл феноменально, дойдя до финала, спортсмен снова отметился привычной несдержанностью. В битве за трофей с Новаком Джоковичем Ник сначала взъелся на милую даму в платье, которая, по его словам, выпила 700 стаканов неизвестного напитка, а затем и вовсе стал кричать на свой бокс через весь корт — сидя на стуле в перерыве. Из-за этого эпизода семья теннисиста едва не покинула решающую встречу турнира.

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Первую часть нынешнего сезона Кирьос был вынужден пропустить из-за травмы: в колене австралийца образовалась киста после надрыва мениска. 28-летний уроженец Канберры вернулся на корт на первом травяном турнире в Штутгарте, однако зачехлил ракетку уже на старте соревнований. После поражения от китайца У Ибина Ник написал пост следующего содержания.

«Мои болельщики, потерпите, пожалуйста, вместе со мной. Возвращение на прежний уровень — небыстрый процесс. Я знаю, вам сложно видеть меня в таком состоянии, как сегодня, но мне нужно больше времени, и, надеюсь, я смогу вернуться к своему прежнему уровню», — заявил Кирьос в своих соцсетях.

Фанаты знаменитого австралийца явно заждались очередного прорыва своего кумира после полугодичного отсутствия в туре. Признание Кирьоса явно ошарашило их, но ни в коем случае не оттолкнуло. Истинные болельщики чемпиона Australian Open — 2022 в парном разряде верят, что все прошлые невзгоды с ним остались позади, а великие победы ещё впереди. Осталось лишь надеяться на это.

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