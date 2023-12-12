«Бешу этим ударом соперников». Ещё один российский юниор заявил о себе

В мужском юниорском теннисе России новая звезда – Егор Плешивцев. Ему 16 лет, и на турнире в Санкт-Петербурге он сыграл в финале с Ярославом Дёминым. Экс первая ракетка мира ITF победил, но Егор навязал борьбу.

Мы пообщались с 73-й ракеткой ITF о его команде, кумирах в про-туре и особенном ударе, который бесит всех его соперников.

— Егор, ты для российских теннисных болельщиков новое лицо. Расскажи о себе то, что зрители должны узнать.

— Если вы хотите прийти и посмотреть какой-то эмоциональный матч, то это точно не ко мне (смеётся). Всё зависит от моего соперника, потому что я, скорее всего, буду вести себя довольно спокойно. Редко бывает, когда могу проявить эмоции на корте.

— Ты в жизни тоже такой спокойный?

— Обычно в жизни или спокойный – особенно в последнее время, или могу быть очень весёлым. Смотря с кем нахожусь и в какой компании.

— Расскажи, как ты провёл сезон и как его оцениваешь?

— В этом году была задача войти в топ-100 рейтинга ITF. Эту задачу я выполнил – стал 70-м – прибавил около 300 позиций. Выиграл турнир первой категории (соревнования РТТ для 16 лет и моложе. – Прим. «Чемпионата»), сыграл два финала в третьих категориях, выиграл в паре два турнира. Так что, в принципе, сезон хороший.

— С кем ты приехал сюда, в Санкт-Петербург? Кто входит в твою команду?

— Здесь я с семьёй: с мамой, папой, сестрой. Личный тренер – это папа. С ним езжу на все турниры, после анализируем матчи. Он всё смотрит. В Москве, где я базируюсь, тренируюсь в группе.

— Как сейчас обстоят дела с поездками по Европе?

— Просто билеты стали дороже. Я не особо на это смотрю, но иногда приходится, когда не получается у мамы или у папы. Цены выросли, и в Европу довольно сложно добраться – всё время приходится летать через Турцию.

— Какой твой стиль игры?

— Это зависит от соперника. В каких-то матчах больше буду держать мяч, в каких-то – иду в атаку. Конкретного, думаю, нет стиля.

— Получается, ты больше подстраиваешься под игру каждого соперника?

— Выходит, да. Обычно знаю, что делает соперник. А если не знаю, то стараюсь узнать в начале матча и что-то придумать на месте.

— Какой удар считаешь фирменным?

— Коронный удар – линия слева. Этот удар часто спасает меня, много мне приносит. Могу исполнять этот удар и одновременно бесить им соперника. Насколько знаю, в России ребята жалуются на этот удар: им неприятно, когда я его исполняю.

— Кто твой кумир в теннисе?

— Самый главный – Роджер Федерер. Я следил за его игрой. Сейчас нравится наблюдать за Тейлором Фритцем.

— О, нестандартный выбор. Почему?

— В какой-то момент просто стал следить за ним чаще. Это случилось, может, год назад. Наверное, нравится стиль и то, как он играет.

Егор Плешивцев на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» Фото: formulatx.com

— С кем бы ты хотел сейчас сыграть из тех, кто ещё в строю?

— Наверное, больше хотел бы сыграть с Новаком Джоковичем, Карлосом Алькарасом или Янником Синнером. Точно с кем-то из них.

— Юниорам всегда непросто финансово вывозить расходы.

— Вроде всего хватает. Федерация с этим помогает. Есть турниры с денежным призовым фондом, например, как этот [в Санкт-Петербурге]. Также два года назад у нас ввели от РТТ турниры до 17, 15 и 13 лет с хорошими призовыми. Так что пока на всё хватает.

— Какие планы на сезон? Этот год ещё в юниорах?

— Этот год и следующий ещё в юниорском туре буду. Планирую сыграть все «Шлемы»: в Австралию, например, уже сделали визу, планируем туда поехать. Дальше буду набирать очки, подниматься в рейтинге. Может, по взрослым несколько турниров попробую сыграть. Там наберусь опыта, заработаю первые очки в рейтинге ATP.