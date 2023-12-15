«Я написала завещание». Чемпионка «Шлемов» Осака разоткровенничалась перед возвращением

Скрытная Наоми рассказала о самом личном: про тяжёлую беременность, тревогу и мысли о дочери.

Наоми Осака нечасто выходит на корт, но продолжает быть одной из самых востребованных теннисисток в мире. В конце 2023 года японка, не игравшая год, с заработком в $ 15 млн заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок минувшего сезона.

Эти деньги Осака заработала, ни разу не появившись на корте. В январе бывшая первая ракетка мира сообщила о беременности, а в июле на свет у Наоми и её бойфренда – рэпера Cordae – появилась дочь Шай.

В декабре Осака впервые честно и трогательно рассказала о том, как она перенесла непростую беременность и чему её научило материнство.

Беременная Наоми Осака Фото: из личного архива Наоми Осаки

Мысли о смерти и нелёгкая беременность

Осака не скрывает от фанатов свою тонкую и ранимую душу: не раз теннисистка публично заявляла о приступах депрессии, отказывалась от общения с журналистами и, бывало, снималась с турниров (с «Ролан Гаррос» – 2021) ради сохранения собственного психического здоровья.

«После US Open – 2018 у меня возникали затяжные депрессии, с которыми мне было очень трудно справиться. Все, кто со мной знакомы, знают, что я интроверт. Все, кто видел меня на турнирах, замечали, что я часто хожу в наушниках, потому что это помогает притупить чувство тревоги.

Хотя теннисная пресса всегда хорошо ко мне относилась (и я хочу отдельно извиниться перед всеми классными журналистами, которых могла обидеть), у меня нет природной предрасположенности к публичным выступлениям, и я очень переживаю, когда мне нужно говорить с медиа. Я очень нервничаю, и мне тяжело идти на контакт», – писала Наоми в социальных сетях после отказа от игры на «РГ».

Осака почти не даёт интервью и редко делится личной жизнью в социальных сетях. Однако на этой неделе японка пообщалась с американским журналом InStyle, в котором много рассказала о периоде беременности и своих переживаниях, связанных с этим жизненным этапом.

«Я написала завещание [перед родами]. Я всегда думала, что если напишу его, то что-то случится со мной. Не думаю, что люди знают, насколько тяжела беременность, никто об этом не говорит так много. Утреннее недомогание, набор веса, одиночество», – искренне поделилась Осака.

Наоми раскрывается как довольно тревожный человек: она часто беспокоится о здоровье, карьере, материнстве и окружающих её людях. Как призналась сама теннисистка, из-за тревоги во время беременности она немного сходила с ума. Кроме того, в этот период теннисистка получила положительный анализ на бактериальную инфекцию – стрептококк группы B. Из-за этого у неё возникли сложности при родах, которые длились более 12 часов.

Ближе к концу родов врачи сказали Осаке, что ей нужно постараться вытолкнуть ребёнка. Наоми это удалось. Позже стало известно, что у её дочери вокруг шеи была обмотана пуповина. С того момента у японки начался совершенно новый этап жизни.

Окружение Осаки замечает, как теннисистка изменилась с рождением дочери. По словам её креативного директора Карли Дугид, Наоми стала гораздо более уверенной, спокойной, осознанной и мотивированной.

Наоми Осака на корте Фото: Getty Images

Бизнес и быт с ребёнком

На сегодняшний день жизнь Осаки состоит из длительных тренировок, времени с семьёй и работы. Японка ведёт сразу несколько собственных проектов: агентство Evolve, компанию по производству фильмов Hana Kuma, а также бренд уходовой косметики Kinló. При этом больше всего Наоми сейчас занимает её дочка.

«Она такая чистая. Каждый раз, когда она видит меня, несмотря ни на что, она улыбается. Теперь она научилась немного вытягивать руки ко мне. Я хочу, чтобы она отстаивала то, во что верит. Я думаю, что в нашем голосе есть большая сила. Судя по тому, насколько Шай любит поговорить, думаю, она будет говорить много. Я хочу, чтобы она отстаивала то, во что верит», – поделилась Осака мыслями о дочери Шай.

Наоми признаётся, что дочь действительно мотивирует её к тому, чтобы как можно больше работать и стремиться к новым высотам. К новым «Большим шлемам» и победам.

Осака готова к возвращению на корт

Наоми вернётся в тур уже в январе: японка отберётся на Australian Open под защищённым рейтингом. В интервью теннисистка рассказала, что тренируется каждый день и готовится вернуться, чтобы побеждать.

«Она хочет, конечно, быть готовой в январе, и оказывает на себя давление. Это явный признак чемпионки», – рассказал о работе с Наоми её тренер Вим Фиссетт.